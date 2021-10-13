Газовая мышеловка Кремля: Европа попалась!

01:30 15.10.2021 Какие выгоды Россия может получить из провальной энергетической политики ЕС?



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Александр Фролов

Алексей Гривач

Игорь Шатров



Москва хочет добиться от Евросоюза изменений правил игры на газовом рынке и извлечь выгоду в условиях резкого подорожания топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.



Издание утверждает, что Кремль хочет решить два вопроса: возврат к долгосрочным газовым контрактам вместо спотовых закупок и ускорение сертификации газопровода "Северный поток-2" для скорейшего запуска. При этом отмечается, что, несмотря на энергетический кризис в Европе, Кремль не питает иллюзий по поводу уступок со стороны ЕС.



Серьезно? На этом фоне Европа обвиняет нас в отсутствии доппоставок газа. Чего ждем? Может, как раз решения указанных задач? И зачем нам уход от спотовых привязок?



- Спотовые торги это по сути механизм заключения краткосрочных сделок с поставкой, как правило, на день вперед, - поясняет заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.



- Перешли в Европе на эту систему, так как считали, что смогут контролировать цену и сталкивать поставщиков между собой. Это тактика хороша, когда много лишнего газа и проблемы со спросом. И то только при наличии корпуса обязательств по поставкам газа в рамках долгосрочных договоров.



"СП": - Россия хочет вернуться к долгосрочным контрактам?



- Россия не собирается возвращаться к долгосрочным контрактам, потому что никуда от них не уходила. От них ушли европейцы на своем внутреннем рынке, хотя и предупреждали, что это опрометчивое решение. Кроме того, они пытались подорвать систему долгосрочных контрактов на поставку газа из вне, но тут совместными усилиями Газпрома и его европейских партнеров удалось убедить и национальные правительства, и даже чиновников ЕК, что это будет катастрофой с точки зрения безопасности энергоснабжения. Сейчас без этой контрактной системы европейским потребителям пришлось бы очень туго.



"СП": - Стоит ли ждать новых долгосрочных контрактов теперь?



- Новые длинные контракты постепенно заключаются. Но недостаточными темпами для стабилизации ситуации на рынке.



"СП": - А как насчет ускоренной сертификации "СП-2"? Она тоже очень нужна Москве?



- На мой взгляд, она была бы в интересах, прежде всего, европейских потребителей. Но честно говоря, мы сейчас с этим вообще не торопимся. Мяч на стороне европейских регуляторов и политиков. Пусть сами решают, как выпутаться из этой ситуации, когда придумали довольно абсурдные правила для газопровода, который приходит на рынок извне, чтобы получить дополнительный рычаг давления на Россию после завершения строительства, а теперь сами не знают, как быть.



"СП": - Она возможна? Там немцы никак с коалицией определиться не могут…



- Возможна, если будет принято соответствующие решение. Транзитный период в Германии с одной стороны затрудняет его, а с другой открывает и некоторые возможности.



"СП": - Европа обвиняет нас в отсутствии доппоставок… Может, специально ждем, когда будут выполнены эти два условия?



- Обвинения со стороны некоторых европейских чиновников и политиков - детский сад. Для доппоставок нужны дополнительные контракты. И желательно для покупателей договариваться о них заранее, а не в пожарном режиме. Просто потому что газовый бизнес не терпит суеты. Газа у нас много, но это не бездонная бочка. И именно поэтому нужно выстраивать поддерживать долгосрочные партнерства, чтобы обеспечить необходимые и своевременные инвестиции.



- Было бы странно, если в нынешней ситуации на энергетическом рынке Россия не извлекла выгоды, - считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.



- Другой вопрос, что не Россия спровоцировала этот кризис. Россия не снижала поставки газа в Европу, не создавала искусственный дефицит "голубого топлива", не меняла цену контрактов. Россия вообще ничего не предпринимала на этот счет. Европейцы сами загнали себя в тупик, перейдя от долгосрочных контрактов к биржевой цене на газ. А вся выгода России лежит за пределами ранее заключенных договоров. Кризис никак не повлиял на отношения с теми странами, контракты с которыми действуют уже давно. Газ им поставляется по прежней цене, не взирая на шторм на рынке.



"СП": - Возможен ли возврат к долгосрочным газовым контрактам? Зачем вообще Европе была нужна привязка к спотовым биржам, и поняла ли она свою ошибку?



- От контрактов никто не отказывался. Но вот что должно быть ориентиром для цен в этих контрактах? Некоторое время назад европейцы считали, что именно спотовые цены. Вообще биржевая торговля появилась как форма балансировки запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ).



Точно рассчитать объем, который будет использован в течение календарного года, не просто. Все зависит от погоды, а зима может оказаться как холоднее, так и теплее среднегодовых показателей. Появился соблазн торговать излишками. Продавать излишки стали по ценам ниже, чем в долгосрочных контрактах, лишь бы не платить за хранение. Больше ошибок в расчетах - оживленнее спекуляции.



Рост объема спотового рынка становился все более спекулятивным: уже давно торгуют не физическим, а "бумажным" газом, объемы которого во много раз выше. Это обычные биржевые спекуляции. Кардинальный перелом в ценообразовании газа произошел в 2009-2010 гг. Тогда объемы торгов на спотовых площадках росли высокими темпами.



Причиной тому экономический кризис. На рынке возник избыток предложения. И после этого "Газпрому" ЕС стал навязывать спотовые цены в качестве ориентира. Сейчас в Европе сложилась ситуация с точностью до наоборот: рост производства, пустые ПХГ, ожидание холодной зимы.



"СП": - А как насчет ускорения сертификации СП-2? Это возможно?



- Процесс идет своим чередом и, как мне кажется, уже не зависит от состава немецкого правительства. Ожидается, что до конца года все процедуры будут пройдены.



"СП": - Несмотря на энергетический кризис в Европе, Кремль не питает иллюзий по поводу уступок со стороны ЕС, рассказал агентству чиновник, близкий к главе государства. А это уступки для ЕС? Какие еще тут возможны компромиссы?



- Это пример политической риторики, которая не отражает реальное положение дел, реальные отношения между странами. Обвинения России - это одно, а закупки газа у России - это другое. Европейские политики прекрасно понимают, что сами облажались, но своим избирателям должны показать, что стоят на защите их интересов и противостоят "злобной России". Ну а брюссельским чиновникам и вовсе на мнение избирателей наплевать. Они от них не зависят, являясь авангардом транснационального капитала, для которого успехи "Газпрома" на европейском рынке - кость в горле.



- Все эти обвинения звучат так, будто критикам из Европы и Штатов перестал нравиться капитализм, - считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- Ситуация выглядит слегка абсурдно: растут цены на некий товар, производители этого товара зарабатывают больше денег, но только одного из них пытаются усовестить. Дело ведь не в желании извлечь выгоду из сложившейся ситуации, дело в том, что российские поставщики энергоресурсов не могут не извлекать выгоду из сложившейся ситуации.



Честно говоря, изложение статьи в Bloomberg выглядит немного безумно. Если в оригинале так же, то надо провести маленький ликбез. Спотовая торговля - это вид биржевой торговли, при которой покупатель становится собственником товара в момент заключения сделки. По мнению еврочиновников, спот обеспечивает самый честный и справедливый вид ценообразования.



В конце 2000-х годов ЕС стал требовать от поставщиков газа перейти на спотовые механизмы ценообразования. То есть вы можете заключить долгосрочный контракт, но цена на голубое топливо должна формироваться с учетом спотовых котировок. Так Европа старалась защититься от монополизации своего рынка и создать такие правила игры, при которых поставщикам газа было бы удобно друг с другом конкурировать.



"Газпром" давно использует спотовую индексацию в своих долгосрочных контрактах с европейскими компаниями. А долгосрочные газовые контракты действуют и сегодня. Просто в формуле цены, которая прописывается в этих контрактах, прописан механизм учета биржевых котировок на газ. А как насчет ускорения сертификации СП-2? Это возможно? Она вообще возможна до тех пор, пока немцы не сформировали коалицию, пока непонятна линия нового правительства?



Что касается сертификации - это чисто бюрократическая процедура, которая не зависит от грядущего состава коалиции. На самом деле значение "СП-2" в рамках текущего энергетического кризиса сильно переоценено. И если со стороны Европы пристальное внимание к "СП-2" - это способ отвести внимание от реальных причин происходящего на энергетических рынках, то в России это внимания - это необдуманное движение в европейской информационной повестке.



"СП": - Европа извлечет уроки из нынешнего кризиса?



- Нет, не извлечет. Причины кризиса носят внешний для Европы характер, но тяжесть его удара для ЕС - это следствие рядя решений в рамках энергетической политики, которые принимались еврочиновниками еще в конце 2000-х годов.



Соответственно, для ЕС "извлечь уроки" означает перераспределить имеющиеся финансовые потоки и признать недальновидность руководства. Задам риторический вопрос: возможно ли такое, если всю вину можно спихнуть на Россию?



"СП": - Россию обвиняют в отсутствии доппоставок. Путин же говорит, что мы готовы увеличить. Готовы ли? Чего ждем тогда?



- У Европы есть техническая возможность получать 220 млрд куб. м газа в сжиженном виде. Пусть походят по рынку, поищут эти объемы. Я имею в виду, что Россия - не единственный поставщик голубого топлива. Более того, ЕС старался всеми силами снизить зависимость от российского газа.



Дополнительные поставки мы можем осуществлять только после того, как будет завершена закачка в российские подземные хранилища. У нас зимой бывает прохладно. Вдруг в Европе не знали. Но даже пока эта процедура не закончится (то есть до 1 ноября), "Газпром" будет выполнять свои контрактные обязательства. И, возможно, удовлетворять часть сверхконтрактных заявок. Есть ведь и другие поставщики, пусть у них попросят. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634250600

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года №670

- Мажилис одобрил новые законопроекты

- Фантазпром

- Депутаты Мажилиса обсудили с представителями Генсекретаря ООН вопросы углубления сотрудничества

- Количество рабочих мест подгоняют под потраченные средства

- Фракция "Ак жол" выступила в поддержку добросовестных ювелирных предприятий и предложила меры по сокращению теневого оборота ювелирных изделий

- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на расширение полномочий Уполномоченного по правам человека

- Кадровые перестановки

- Фракция "Ак жол" выступила против бюрократического давления на ученых

