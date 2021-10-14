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НАТО переходит от гибридной к когнитивной войне, - В.Мухин
01:33 15.10.2021

Североатлантический альянс изучает возможности атаки в шестой сфере боевых действий
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
14.10.21
К работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО, расположенного в Таллине, готовы присоединиться украинские специалисты. Фото Reuters
В военно-научных кругах, приближенных к НАТО, активно обсуждаются механизмы и инструменты организации когнитивной войны (Cognitive Warfare). В это понятие эксперты включают методы воздействия на сознание человека без силового вмешательства. В НАТО в использовании средств такой войны явно заинтересованы, поскольку с их помощью можно побеждать врагов без пушек и пулеметов. Для РФ внимание НАТО к этим технологиям – тревожный сигнал.
В Оттаве готовится конференция, посвященная теме когнитивной войны, которая пройдет 30 ноября 2021 года. Судя по официальному пресс-релизу, помимо правительства в ее организации принимают участие Командование Канадских сил специальных операций (CANSOFCOM), Канадская ассоциация НАТО (NAOC), Центр инноваций Североатлантического альянса (iHub), а также ряд других исследовательских организаций, ученых и политиков, изучающих закономерности современных войн.

Судя по содержанию доклада Cognitive Warfare, который был подготовлен руководителем iHub Франсуа дю Клюзелем по заданию Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации (SACT), альянс уже на практике стремится отработать элементы когнитивной войны. "Когда все гражданское население находится под прицелом НАТО, западные вооруженные силы должны более тесно сотрудничать с академическими кругами, чтобы использовать социальные и гуманитарные науки в качестве оружия и помочь альянсу в развитии его потенциала когнитивной войны", – говорится в докладе Центра инноваций НАТО. На его сайте сообщается, что опубликованные его авторами выводы "не составляют точку зрения НАТО или какой-либо другой организации". В то же время исследования iHub финансируются Союзным командованием по трансформации (ACT), которое является одним из двух стратегических командований во главе структуры военного управления НАТО. Сам центр расположен на военной базе США в Норфолке (штат Вирджиния). Руководитель центра Франсуа дю Клюзель в 2013–2016 годах служил в Норфолке в SACT в качестве офицера (а до этого времени в легкой бронетанковой кавалерии Франции). Он окончил Институт международных отношений в Страсбурге и имеет степень магистра в области международных отношений.

Выступая 5 октября в Канаде с тезисами доклада Cognitive Warfare, он определил когнитивную войну как "искусство использования технологий для изменения познания человеческих целей". Автор упоминал важность нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и когнитивных наук.

В 45-страничном докладе (имеется в редакции) говорится о том, что "до недавнего времени НАТО выделяло пять операционных областей: воздух, сушу, море, космос и киберпространство. Развитие стратегий когнитивной войны НАТО предполагает шестой уровень: "человеческую сферу". В своем докладе Франсуа дю Клюзель особо подчеркивает, что "хотя действия, предпринимаемые в пяти областях, выполняются для того, чтобы оказать влияние на человеческую сферу, цель когнитивной войны состоит в том, чтобы сделать оружием каждого". "Будущие конфликты скорее всего будут происходить между людьми в первую очередь в цифровом формате, а затем физически в непосредственной близости от центров политической и экономической власти". "Человек очень часто является главной уязвимостью, и это следует признать, чтобы защитить человеческий капитал НАТО, но также и для того, чтобы воспользоваться уязвимостью наших противников"; "цель Cognitive Warfare – нанести вред обществу, а не только военным", отмечает автор. "Все начинается с информации, потому что информация, если можно так сказать, является топливом когнитивной войны, – также говорится в докладе. – Мы производим данные везде, куда бы мы ни пошли. Каждую минуту, каждую секунду мы выходим в онлайн. И очень легко использовать эти данные, чтобы лучше узнать вас и использовать эти знания для изменения вашего образа мыслей".

Газета Ottawa Times 27 сентября написала о том, что пропаганда как элемент когнитивной войны использовалась Канадским объединенным оперативным командованием (CJOC) в Афганистане. Весной 2020 года, когда началась в стране пандемия COVID-19, эти же методы CJOC без согласования с правительством спланировало в самой Канаде. "CJOC утверждало, что схема информационных операций была необходима для предотвращения гражданского неповиновения канадцев во время пандемии коронавируса и для поддержки правительственных сообщений о пандемии", – отмечало издание. Канадский генерал-майор в отставке Дэниел Госселин, которого правительство привлекло для расследования этих событий, сделал вывод о том, что в CJOC рассматривали пандемию как "уникальную возможность" опробовать методы "информационных операций на канадцах".

В Минобороны России также замечают новую угрозу со стороны НАТО. Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на одном из форумов военного ведомства сообщал, что еще в 2015 году был создан Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, который выполняет задачу по формированию антироссийских настроений среди населения государств-членов и партнеров НАТО. При этом, по его данным, "основной задачей Европейского центра по противодействию гибридным угрозам, созданного в Хельсинки в 2017 году, является защита населения от зарубежного информационно-психологического воздействия, а фактически – противодействие продвижению в информационном пространстве российской позиции по любым вопросам международной политики". Этот центр "обрабатывает" население не только стран Балтии и Украины, но и Союзного государства России и Белоруссии, считают в Минобороны РФ. По словам Конашенкова, вблизи границ РФ действует и Центр операций в киберпространстве, который был создан в 2018 году в городе Монс в Бельгии. "Информация – в умелых руках и при соответствующих ресурсах – превратилась в мощное и разрушительное оружие", – отмечает Конашенков.

Заметим, что два месяца назад Украина подала официальный запрос на присоединение к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), который базируется в Таллине. Сейчас, как известно, в Украине действуют Центр информации и документации НАТО (NIDC) и Бюро связи НАТО (NLO) в Украине. Одна из целей NIDC в Киеве – "оказание поддержки украинским властям в области общественной информации и стратегических коммуникаций".

Источник - ng.ru
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