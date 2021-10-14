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Узбекистан передумал размещать американские базы. Мирзиеев вертится как уж в тандыре, - "Къ"
01:36 15.10.2021

14.10.2021,
Узбекистан повел себя нештатно
Республика не собирается принимать у себя военных Соединенных Штатов

Вопрос размещения в Узбекистане американских военных для борьбы с исходящей из Афганистана угрозой терроризма "не стоит и не обсуждается". Об этом заявил журналистам в Минске, где проходит совет глав МИДов стран СНГ, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Ранее американское издание Politico сообщило о желании властей США договориться с Ташкентом о возможности разместить в республике свои контртеррористические силы.

"Этот вопрос не стоит и не обсуждается",- отметил Абдулазиз Камилов, комментируя по просьбе СМИ публикацию Politico. На сообщение СМИ отреагировали и в Минобороны Узбекистана. Там отметили, что страна не планирует размещать на своей территории подразделения вооруженных сил США.

Отвечая на вопрос "Ъ" о возможности размещения в Центральной Азии американских военных баз, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал: "Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы".

"Все наши центральноазиатские друзья говорят, что они не хотят подобного рода заходов со стороны США или других натовских стран",- сказал господин Лавров.

Тема размещения военных США в Узбекистане возникла после того, как американское издание Politico накануне сообщило, что власти США хотели бы договориться об этом с Ташкентом для возможности нанесения "из-за горизонта" ударов по позициям экстремистов в Афганистане. В статье напоминается, что за последние месяцы в Узбекистане побывало несколько высокопоставленных делегаций из США, включая представителей Госдепартамента и Конгресса.

"Откуда так много внимания? Официальные лица США говорят, что Узбекистан поднялся в списке приоритетов после вывода (американских.- "Ъ") войск из Афганистана. Две страны соседствуют друг с другом, и Ташкент был открыт для дискуссий о приеме беженцев и размещении американских войск, хотя попытки договориться о конкретике по обоим вопросам разочаровывают,- пишет Politico.- Тем не менее некоторые законодатели рассматривают Узбекистан как страну, имеющую уникальные возможности для оказания помощи США в обеспечении региональных интересов в будущем".

Один из конгрессменов, побывавших недавно в Узбекистане, республиканец Август Пфлюгер (штат Техас) заявил изданию, что "наличие в этом регионе друга, географически расположенного поблизости от потенциального пристанища террористов, важно с тактической и стратегической точек зрения".

Как решают афганскую проблему в разных местах
Российские власти категорически против физического силового присутствия США в Центральной Азии. Напомним, еще в апреле американские СМИ сообщали, что, уйдя из Афганистана, США хотели бы иметь возможность "быть рядом", для чего им нужны военные объекты на территории государств Центральной Азии. Кроме того, США хотели вывезти в страны региона сотрудничавших с ними афганцев. Российские власти, как сообщал "Ъ", предупредили центральноазиатских партнеров, что США не столько заинтересованы в сохранении контроля над ситуацией в Афганистане, сколько стремятся использовать их страны как плацдарм для сдерживания России, Китая и Ирана (см. "Ъ" от 20 мая).

В беседе с "Ъ" российский дипломатический источник отметил: в центральноазиатских республиках осознают, что появление на их территории американских военных может превратить их в мишени для террористов и экстремистов. Доводила, по его словам, эту мысль до партнеров и Москва.

16 июня на саммите в Женеве президент РФ Владимир Путин прямо сказал своему американскому коллеге Джо Байдену, что Москва не согласится с появлением в регионе новых американских объектов. В то же время он предложил США сотрудничество на афганском направлении, в том числе с использованием потенциала российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, например для обмена разведданными.

Американцев это предложение не сразу заинтересовало (см. "Ъ" от 17 июля). Еще некоторое время они пытались договориться непосредственно со странами региона. Однако российские власти параллельно доводили до сведения партнеров в Центральной Азии, какими рисками может обернуться для них такое сотрудничество с США. Главный аргумент Москвы: страна, с чьей территории будут наноситься удары по террористам в Афганистане, сама автоматически станет мишенью для "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ).

В итоге Россия смогла добиться важных для себя гарантий: 15 сентября страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые консолидированно заявили о неприемлемости размещения на их территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганских граждан, сотрудничавших с иностранными военными.

Но Узбекистан давно вышел из ОДКБ и в этом смысле более уязвим. С одной стороны, в его законодательстве содержится запрет на размещение на своей территории иностранных военных объектов.

С другой стороны, США настаивают, что речь идет не о военных базах, а о контртеррористических центрах. Источники "Ъ" в госструктурах РФ считают это "игрой слов".

С 2001 по 2014 год у США была крупная авиабаза на территории международного аэропорта Манас в Киргизии, а с 2001 по 2005 год - на территории аэродрома Ханабад в Узбекистане. Источники "Ъ" в госструктурах РФ настаивают, что оба военных объекта появились в регионе благодаря тому, что Владимир Путин стремился помочь США в их борьбе с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года. Однако Москва всегда рассматривала появление американских баз в своем "подбрюшье" как временное явление, в то время как США стремились все больше закрепиться в Центрально-Азиатском регионе. В итоге из обеих стран американцы ушли недобровольно - по требованию местных властей.

Как следует из заявлений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта тема обсуждалась и в ходе завершившегося в среду визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. "При обсуждении международной тематики значительное внимание было уделено проблеме и теме ситуации в Афганистане после закончившейся настоящей трагедией, коллапсом эвакуации американского военного контингента,- сообщила Мария Захарова.- Вновь четко и недвусмысленно было заявлено, что размещение военной инфраструктуры США или НАТО в Центральной Азии для России категорически неприемлемо".

Елена Черненко; Владимир Соловьев, Минск

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634250960
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