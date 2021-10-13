В Карабахе перестрелки плавно перетекают в азер-арм-бои

07:01 15.10.2021

В Нагорном Карабахе начались бои. Об этом сообщает журналистка Сюзи Бадоян.



"У нас 6–7 раненых. Минут 30–40 назад началась интенсивная стрельба в Арцахе. В юго-восточной части идут ожесточенные бои. Мартунинский район сейчас находится под обстрелом противника. Солдаты были доставлены в госпиталь на машине скорой помощи", - говорится в сообщении.



Как сообщает военный корреспондент Семен Пегов со ссылкой на свои источники, карабахские войска потеряли 3 человек убитыми, еще 6 ранены.



В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило, что 14 октября около 18:15 в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии Гамзоев Аскер Афган Бахрам оглу.



Для расследования данного инцидента направлен запрос в совместный российско-турецкий мониторинговый центр, действующий в Агдаме.