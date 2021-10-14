 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина захватила "в плен" луганского офицера из состава совместного центра по контролю за прекращением огня
13:00 15.10.2021

Зеленский перешел красную линию, грядет большое кровопролитие - о похищении офицера ЛНР

Захват представителя Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, который сегодня осуществили боевики ВСУ на линии соприкосновения в Золотом, может иметь самые непредсказуемые последствия для ситуации на Донбассе. Об этом говорят донбасские военкоры и представители Республики.

После появления шокирующей информации о пленении полномочный представитель ЛНР в Контактной группе Владислав Дейнего на заседании Контактной группы потребовал немедленно освободить и вернуть представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации, который был захвачен сегодня украинскими боевиками в Золотом.

Подробности также сообщил представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник, комментируя ситуацию в своем Telegram-канале.

"Сотрудник СЦКК ЛНР был захвачен, когда проводились работы, согласованные с командованием ВСУ.

Сегодня в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 в пределах участка разведения Золотое, в 100 метрах южнее моста через железную дорогу с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя Представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и увели в неизвестном направлении.

При этом наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).

Украина пытается оправдаться, но выходит очень коряво и абсурдно!

Сегодняшняя вылазка ВСУ в Золотом подчеркивает, что Украина - государство-террорист, которое не выполняет никаких взятых на себя обязательств, в т. ч. соблюдение иммунитета сотрудников Совместного центра контроля и координации.

Все гарантии, даваемые Киевом, ничего не стоят, а версия, выдвинутая ВСУ, о якобы разведдеятельности сотрудника СЦКК, - абсурдна!

Наблюдатель был захвачен на участке между двумя КПП перехода Золотое, который по вине Киева никак не заработает. Он наблюдал за проведением работ на этом участке. Версия, что на переходе сотрудник Центра вел разведку, не выдерживает никакой критики.

ВСУ пытаются оправдать свое преступление, но выходит очень плохо и коряво. А в это время сотрудник СЦКК продолжает насильно удерживаться украинскими вооруженными формированиями", - пишет Мирошник.

Военкор Михаил Андроник в своем Telegram-канале "Ратник 2-го разряда" считает, что инцидент может спровоцировать большое кровопролитие:

"Слушайте, ну это уже за гранью! Украина продолжает уничтожать и без того немногочисленные инструменты контроля и урегулирования военного конфликта на Донбассе.

То, что произошло, - очередной шаг к большому кровопролитию. Еще раз повторюсь: шаги эти делал и делает только Киев".

Известный российский военкор "КП.ру" Александр Коц подчеркнул, что представителя Республики заманили обманом.

"Давайте называть вещи своими именами. Украина обманом заманила в ловушку представителя СЦКК ЛНР и среди бела дня похитила гражданина Российской Федерации.

Как там Дмитрий Анатольевич говорит: "Россия умеет ждать, мы люди терпеливые"…" - написал Коц в своем авторском Telegram-канале.

Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в свою очередь в комментарии республиканскому информцентру заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перешел красную линию, позволив похитить офицера представительства ЛНР.

"Я считаю, что Зеленский сегодня, позволив похитить сотрудника представительства ЛНР в СЦКК, перешел красную линию, став даже хуже (экс-президента Украины Петра) Порошенко, поскольку даже Порошенко не позволял себе такого", - сказал Марочко.

Тем временем на украинских ресурсах появились фото документов и оружия похищенного представителя Республики.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634292000
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