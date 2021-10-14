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Мансур Киличев стал послом Узбекистана в КаиреМансур Киличев стал послом Узбекистана в Каире
13:21 15.10.2021

Назначен посол Узбекистана в Египте

Послом Узбекистана в Египте назначен Мансурбек Киличев. Ранее он работал заместителем директора Консульско-правового управления МИДа. Был первым секретарем посольства Узбекистана в Саудовской Аравии и генеральным консулом в Дубае.

Новым послом Узбекистана в Египте назначен Мансурбек Бахтиярович Киличев. Постановление об этом 8 октября принял Сенат Олий Мажлиса, сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Мансурбек Киличев на дипломатической службе с 2002 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИДа и загранучреждениях Узбекистана, говорится в сообщении.

В 2012-2013 годах он был первым секретарем посольства Узбекистана в Саудовской Аравии, в 2013-2019 годах - генеральным консулом Узбекистана в Дубае (ОАЭ).

В 2019-2020 годах работал заместителем директора Информационно-аналитического центра международных отношений Республики Узбекистан - начальником Сводного аналитического отдела.

В 2020-2021 годах занимал должность заместителя директора Консульско-правового управления МИДа.

Предыдущим послом Узбекистана в Каире (с 2013 года) был Ойбек Усманов.

Источник - Газета.uz
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