Путин сделал Западу последнее предупреждение, - Лю Чэнхуэй

13:40 15.10.2021 Европейский энергетический рынок бьет тревогу. Цены на газ взлетели почти на 600%, и некоторые винят в этом Россию. Путин выступил с резкой критикой этих заявлений, назвав их "полной чушью". Китайские читатели поддерживают российского президента и злорадствуют над европейцами: "В теплых одеялах без отопления они точно не будут вредить окружающей среде!"



Гуаньча (Китай): цены на природный газ в Европе выросли на 600%. Путин: мы не собираемся использовать энергию как оружие



Лю Чэнхуэй (刘程辉)



Сначала этого года европейский энергетический рынок бьет тревогу, и цены на природный газ в Европе взлетели почти на 600%. Как основной поставщик природного газа в Европу, Россия стала виновником номер один для некоторых людей на Западе. Президент России Владимир Путин опровергнул эти заявления на вчерашнем форуме "Российская энергетическая неделя 2021". Он подчеркнул, что Россия никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия. Европейский энергетический кризис был в значительной степени вызван самими европейцами, и другие поставщики, такие как Соединенные Штаты, также несут ответственность за обострение кризиса, заявил Путин.



Россия является третьей по величине страной-производителем ископаемого топлива в мире. Согласно последним данным Евростата, большинство стран ЕС используют природный газ для производства электроэнергии, ежегодно в Евросоюз импортируется 90% газа, более 40% которого идет из России. Поэтому Запад и накинулся с обвинениями на Россию в том, что та преднамеренно ограничила поставки для создания кризиса, чтобы усилить зависимость Европы от ее поставок.



В ответ на это Путин заявил: "Мы не относимся к энергии как к оружию. Даже в самый тяжелый период холодной войны Россия настаивала на выполнении своих договорных обязательств и поставках природного газа в Европу". Он подчеркнул, что подобные заявления в отношении России являются политически мотивированными и "полной чушью".



Энергетический кризис продолжает набирать обороты, и страны ЕС также начали принимать меры "самопомощи". 11 октября 10 стран ЕС, включая Францию, обратились к Европейской комиссии с просьбой включить ядерную энергию в список "зеленых" источников энергии, чтобы стимулировать приток инвестиций и как можно скорее снизить свою энергетическую зависимость от третьих стран.



Между тем Путин сказал: "Россия на данный момент увеличила поставки природного газа в Европу на 15%. А если нас просят увеличить еще, мы готовы увеличить еще. Мы увеличиваем на столько, на сколько нас просят наши партнеры".



Комментарии китайских читателей



Чэнь Цзин



Цены на природный газ в Европе резко выросли, и Россия вступила в самый счастливый период своей истории, а знаете почему?



1. Мы наблюдаем нынешние цены на природный газ в Европе благодаря удивительной тенденции. Они выросли в 10 раз, а затем с августа 2021 года - еще в 4 раза.



2. Россия заявила, что будет гарантировать поставки, и цена колеблется на 50% каждый день, но на самом деле она очень рада.



3. Добыча природного газа в Европе снижается с 2000 года, и зависимость ЕС от российской энергии усилилась. Похоже, что Европа считает, что производство - это нехорошо, и ей следует добавить себе ореол этичности и защиты окружающей среды.



4. Вероятно, снова появится явление Ла-Нинья, и холодная зима будет еще ужаснее. Государственный комитет по развитию и реформам Китая издал постановление, запрещающее местным властям закрывать угольные шахты без разрешения. А если Европа не приспособится, ей лишь останется покориться судьбе.



5. Россия в основном выживает благодаря союзу с Китаем, она не боится западной блокады. Время низких цен на ресурсы прошло, и Путин заявил, что цена на нефть в 100 долларов является разумной (сейчас она превышает 80 долларов). Опираясь на свои чрезвычайно богатые ресурсы, Россия твердо верит в завтрашний день и имеет стратегическую уверенность.



Наметанный глаз 2018



Ох, как хлопотно. Китай тоже является крупным импортером природного газа. Углеродное сотрудничество Китая - это яма, вырытая западными странами и ловушка, расставленная для него. Китай богат угольными ресурсами, и ограничение его использования завлекает нас в ловушку.



guan_15633296432275 в ответ



Ты не так понял. Здесь идет речь об увеличении цен на природный газ на 600% - в долларах или евро. И в чем причина? США и Европа открыли свои денежные запасы для производства ядерной электроэнергии, неудивительно, что цены на оптовые товары поднялись до небес? А что насчет нас? Итак, сейчас мы, во-первых, сокращаем потребление энергии во имя углеродной нейтральности, что вынуждает модернизировать внутреннюю промышленность; во-вторых, ограничиваем производство и сокращаем экспорт в США и Европу, тем самым подбрасываем дрова в костер западной инфляции; в-третьих, решительно противостоим давлению Соединенным Штатам, не покупаем облигации Казначейства США, не принимаем их приказы и буквально блокируем доступ воды в их собственном доме, понимаете? Это валютная и финансовая война, и сейчас она в самом разгаре. Все эти ловушки, о которых вы говорите, выкопаны давно. Теперь они просто пытаются подтолкнуть противника к этим ямам.



Сильный ветер в ответ



У нас есть преимущество в фотовольтаике, а углеродная нейтральность для нас - это фактически шахтные выработки. Мы боремся с Западом, так что это вопрос о том, какую долю пирога мы должны получить в этом куше России, а не вопрос о том, сохранять ли углеродную нейтральность или нет.



guan_15726234162573 в ответ



Все равно наша ситуация намного лучше, и углеродная нейтральность не позволит людям замерзнуть зимой. Сейчас открыто много ранее закрытых угольных шахт, и они работают на полную мощность.



Leo1068



Западные правительства любят находить козлов отпущения за свою некомпетентность в управлении государством. Запад непременно проиграет!



У-Кун скандалит в Белом доме



Цены на уголь в Китае также выросли.



Нет вкуса в ответ



Дело не в этом, цены на уголь во всем мире выросли. Точнее, цены на энергоносители во всем мире выросли из-за чрезмерной зависимости от доллара.



Спи



Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!



Быстрое драконово дерево



Что это, если не благословение небес? Россия постоянно получала новые санкции в последние несколько лет, и ее экономика находилась в упадке. На этот раз пирог упал ей с неба. И еще несколько десятков миллиардов, ха-ха.



oldoffice



Отлично, пришло время для экологов Европы и США громко аплодировать. В теплых одеялах без отопления они точно не будут вредить окружающей среде!



Летающая птица 9238 в ответ



Просто оставайтесь верны охране окружающей среды. Что, зимой холодно? Не бойтесь холода, холод не нанесет вреда окружающей среде.



muyuan11



Европа слишком высокомерна и не производит много природного газа из-за так называемой экологической этики и защиты окружающей среды, но ее энергопотребление при этом не сокращается, и в результате ей приходится импортировать большое количество природного газа из-за границы. В конечном счете, так называемая "зеленая защита окружающей среды" предназначена только для того, чтобы обманывать самих себя. Если их попросят снизить уровень жизни ради так называемой защиты окружающей среды, как вы думаете, сделают ли они это?



Книг не читаю



Это просто бизнес! Рынок на все сам реагирует.



Опавшие листья, летящий песок



Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?



qzuser



Европейцы вымрут! Только подождите.



Ветер и облака 123



В свое время некоторые называли нефтяной контракт между Китаем и Россией убыточным, но теперь это кажется провидением.



Нельзя сказать, что нельзя сказать



Природный газ подорожал в 6 раз, Уолл-стрит заработала 5,5.



Черная и белая кошки



Китай и Россия заключили соглашение несколько лет назад, и согласованная цена не изменилась, даже когда цена на природный газ была снижена. Китайско-российское соглашение является основой для экспорта России, и независимо от того, какие санкции Европа и США будут накладывать на нее, определенная сумма валютных поступлений в ее бюджет все равно будет иметь место.



Шэн Шихуачжан



Европейцы - действительно сборище дураков, обманутых американцами и считающих деньги для Соединенных Штатов. Безумная печать денег в Америке привела к инфляции мировых активов, в том числе и в области энергоносителей. Европейцы боятся пойти против США и вместо этого осмеливаются запугивать Россию! Действительно непобедимы!



Одинокая молодежь



Европейцы - типичные глупые люди с большими деньгами. Даже потеряв военную защиту Америки, они продолжают спокойно отращивать жир на боках. Каждый день они только и делают, что угрожают России и Китаю, и, видимо, не боятся, что однажды те восстанут.



uso2000



Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" Источник - ИноСМИ

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