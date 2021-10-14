South China Morning Post: Китай надеется, что российский уголь поможет ликвидировать дефицит энергии

13:41 15.10.2021

Нехватка топлива и резкий скачок цен на ресурсы привел к дефициту электроэнергии в Китае. Правительство принимает меры по увеличению добычи угля и регулированию спроса на электричество, сообщает SCMP. Но пока этого недостаточно для самостоятельного решения проблемы. На помощь пришла Россия, утроившая поставки ресурсов в Поднебесную, пишут авторы.



South China Morning Post (Гонконг): Китай надеется, что российский уголь поможет ликвидировать дефицит энергии



Тэдди Данг (Teddy Ng), Лаура Чжоу (Laura Zhou)



Ключевые моменты



- Железнодорожный узел Суйфэньхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян совершенствует логистику в условиях увеличения поставок угля.



- Поставки электроэнергии из России по линии электропередачи Амурская - Хэйхэ на прошлой неделе утроились.



Китай пытается решить проблему дефицита электроэнергии, и в этом ему помогла Россия, наращивающая экспорт угля и электричества, о чем сообщают государственные СМИ и правительственные ведомства.



Как сообщило в среду таможенное управление Китая, в сентябре общий объем закупок угля увеличился на 17% и составил 32,9 миллиона тонн, что является самым высоким показателем за год. Правительство между тем предпринимает дальнейшие усилия по обеспечению стабильных поставок энергоресурсов до зимнего пика спроса.



Вызванный дефицитом топлива и рекордно высокими ценами энергетический кризис заставил правительство принимать различные меры по увеличению добычи угля и регулированию спроса на электричество. В некоторых провинциях были введены меры по нормированию потребления электроэнергии.



Российское информационное агентство ТАСС 1 октября привело слова генерального консула России в китайском городе Харбине, провинция Хэйлунцзян, Владимира Ощепкова, который сказал, что импорт российского угля в эту провинцию с начала года сократился на 40% из-за ужесточения мер борьбы с пандемией и нехватки железнодорожных вагонов.



Но после этого были предприняты усилия по наращиванию импорта. В среду государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что железнодорожный узел Суйфэньхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян усовершенствовал логистику, чтобы обеспечить поставки угля. С 1 по 7 октября через этот узел ежедневно завозилось более 5 000 тонн угля.



На прошлой неделе китайская государственная электроэнергетическая компания заявила, что поставки электроэнергии из России в Китай по линии электропередачи Амурская - Хэйхэ были увеличены с пяти до 16 часов в день, и это "помогло существенно урегулировать напряженную ситуацию с электроснабжением".



В воскресенье также было доставлено свыше 50 000 тонн угля в восточную китайскую провинцию Чжэцзян.



Как сказал доцент Дальневосточного федерального университета Артем Лукин, энергетический кризис в Китае и Европе продемонстрировал, что переход от ископаемого топлива к "зеленой" энергетике оказался намного труднее и продолжительнее, чем ожидали многие.



"В обозримом будущем просто нет реальных альтернатив углю и газу как основным источникам для выработки электроэнергии и отопления, - заявил он. - Это, конечно, хорошо для России, которая является крупнейшим в мире экспортером углеводородов".



"Дефицит энергии в Китае должен укрепить энергетический альянс между Москвой и Пекином, хотя бы потому что Россия - это ближайший внешний источник угля, газа и нефти для Китая. Как следствие, Пекин может дать добро на строительство газопровода „Сила Сибири - 2", по которому российский газ из Западной Сибири будет поступать в Китай через Монголию".



У китайского дефицита электроэнергии несколько причин. Одна из них состоит в том, что цены на уголь не регулируются, и недавно они установили рекорд, в то время как цены на электричество регулируются, из-за чего генерирующие компании не очень хотят заниматься производством электроэнергии, так как это дает им меньше прибылей.



Иностранные компании бьют тревогу из-за возникшего дефицита. В среду во время видеоконференции представители торговой палаты Евросоюза заявили, что фирмы порой всего за час получают уведомления о необходимости перераспределить смены, и это на предприятиях, где работает тысяча человек. "Нам надо лучше налаживать связь с правительством, чтобы оно помогало нашим компаниям справляться с проблемами, - сказал руководитель палаты Йорг Вуттке (Jörg Wuttke). - Мы не просим привилегий. Мы просто хотим ясности".



Торговая палата обратилась к властям с просьбой пересмотреть свои решения о том, какие компании должны сократить или остановить производство, призвав воспользоваться "научным, прозрачным подходом", и лучше информировать о своих решениях.