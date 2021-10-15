Путин: мигрантам в РФ нужно как минимум знать русский язык

15:35 15.10.2021

15.10.2021

Путин: мигрантам в РФ нужно как минимум знать русский язык

Сегодня состоялось заседание Совета глав государств СНГ. Саммит прошел в год 30-летия создания содружества (8 декабря 1991 года). Лидеры подвели основные итоги многостороннего сотрудничества, рассмотрели перспективы его дальнейшего развития и обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Общение шло на русском языке.



Среди проблемных вопросов внутри СНГ в последний год наиболее острым стал армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана поблагодарил Россию за помощь в достижении договоренности о прекращении огня и ввод российских миротворческих сил в зону конфликта.



"Война и конфликт остались в истории, мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс", – сказал азербайджанский лидер Ильхам Алиев.



В свою очередь, премьер Армении Никол Пашинян тоже назвал ключевой роль России в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе. Отвечать прямо на предложение Алиева он не стал, но готовность к дальнейшей стабилизации в регионе подтвердил: "Мы имеем ясное представление, как достичь этой цели. Диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды, к сожалению, имеющее место в нашем регионе, разблокировка всех региональных транспортных и экономических коммуникаций - вот единственный путь, который, мы считаем, может привести к этой цели".



Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллег за оценку посреднической миссии России и напомнил: при нашем содействии доставляются гуманитарные грузы, разминируются территории, на обеих сторонах восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению. В свои дома вернулись уже больше 52 тыс. человек. И хотя, судя по выступлениям представителей Азербайджана и Армении, у них по-прежнему немало претензий друг к другу, главное - войну удалось остановить.



m4q6ZP9mqCyRjxjtKu6psPj6JJvFsEuY.JPG"Все это еще раз подтверждает наши российские мудрости по поводу того, что даже плохой мир лучше, чем хорошая война, а всякая ссора красна миром, – отметил Путин. – Собственно, ключевая роль Содружества Независимых Государств и состоит как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития наших стран, повышения благосостояния наших граждан. Именно на это направлена реализация обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ и Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В этих документах фактически сформулирована программа действий по созданию в долгосрочной перспективе интегрированного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого из его участников, плодотворное торгово-экономическое взаимодействие и полноценное функционирование зоны свободной торговли. Все это всегда требует профессионального разговора".



В ходе выступления президент РФ с удовлетворением отметил, что несмотря на пандемию, "показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ все-таки улучшаются". Так, за первое полугодие почти на 27% увеличились объемы товарооборота внутри СНГ, открываются новые перспективы осуществления крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышающих вовлеченность экономик и компаний в евразийские производственные и транспортные цепочки. Кроме того, у предпринимательских кругов растет интерес к взаимному сотрудничеству в развитии "зеленой" экономики, цифровизации, широком применении инноваций, комплексном и рациональном использовании имеющихся природных ресурсов.



Путин обратил внимание, что для реализации большинства целей во всех отраслях "ключевое значение имеет доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального образования, создание благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах – участницах".



"Именно поэтому Россия и выдвинула идею принятия государствами – членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовке трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства", – сказал глава государства.



По его словам, наряду с экономическим важнейшее значение здесь, на стыке с экономикой, имеет и гуманитарное измерение: "Культурные, образовательные, научные контакты, гражданские и молодежные, туристические и спортивные обмены востребованы общественностью наших стран, служат делу укрепления дружбы, взаимопонимания между нашими народами".



Российский лидер отдельно отметил важность изучения русского языка трудовыми мигрантами.



"Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов из стран Содружества работает в России. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Как минимум нужно знать русский язык. Нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношения между народами России да и бывшего Советского Союза, для того чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в нашей стране, – подчеркнул он.



На встрече лидеры отдельно остановились на афганской проблематике. Ситуация в республике грозит обернуться гуманитарной катастрофой, что немедленно приведет к потокам беженцев из этой страны со всеми вытекающими последствиями. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что страны СНГ могут этому противостоять. И это нужно делать вне зависимости от того, кто у власти в Кабуле.



"Какими бы ни были наши политические взгляды или личные убеждения, мы не должны оставлять Афганистан наедине с беспрецедентными трудностями. Практическим вкладом в это дело является гуманитарная помощь афганскому народу. В целях систематизации данной работы предлагаем учредить логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи Афганистану", – сказал он.



Путин, в свою очередь, отметил, что на рубежах СНГ со стороны Афганистана концентрируются силы сторонников террористических организаций, в том числе "Исламского государства" (ИГ запрещено в РФ), которые хотят усилить влияние в странах Содружества. Переходное правительство талибов обещало с ними бороться, как и многое другое. Российский лидер дал понять: Москва будет доверять только делам. "Мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим. Так же как и некоторые коллеги – президент Казахстана выступал, я с ним согласен, – не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя, будем вместе с вами тоже обсуждать, советоваться", – сказал он и добавил, что "нужно поддерживать тем не менее процесс межафганского примирения и вообще стремиться к нормализации обстановки в этой стране".



В ходе саммита подписан договор СНГ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Обсуждали лидеры и программу создания полноценной зоны свободной торговли, тему борьбы с коронавирусной инфекцией СOVID-19, говорили о ковид-паспортах, которые могут упростить передвижение в границах Содружества, и многом другом.