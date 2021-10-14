|20:34 Стрельба в Бейруте: Влияние Хезболлы породило яростные протесты в Ливане и Сирии
20:20 Вместо Алиева Кыргызскую ТРК возглавил Иманалиев
20:11 Китай пересматривает доктрину неприменения атомного оружия первым, - Владимир Скосырев
19:30 "Мягкое подбрюшье" России вспорет Узбекская военная база США
18:39 Как талибы истребляют западные порядки в Афганистане, - "Взгляд"
17:49 Госналогслужбу Киргизии возглавил Алтынбек Абдувапов
17:43 Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов
16:56 МКС временно потеряла ориентацию при тестировании двигателей. Юле Пересильд дали порулить?
16:38 Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками, - Геворг Мирзаян
15:54 Британского депутата сэра Амнесса зарезали на встрече с избирателями в церкви
15:35 Путин: мигрантам в РФ нужно как минимум знать русский язык
13:41 South China Morning Post: Китай надеется, что российский уголь поможет ликвидировать дефицит энергии
13:40 Путин сделал Западу последнее предупреждение, - Лю Чэнхуэй
13:34 Ближний Восток - "волчья яма" для Пентагона, - Эндрю Бэйсевич
13:33 Рекордный вывоз капитала "съел" нефтегазовые доходы России
13:21 Мансур Киличев стал послом Узбекистана в Каире
13:00 Украина захватила "в плен" луганского офицера из состава совместного центра по контролю за прекращением огня
07:01 В Карабахе перестрелки плавно перетекают в азер-арм-бои
01:36 Узбекистан передумал размещать американские базы. Мирзиеев вертится как уж в тандыре, - "Къ"
01:33 НАТО переходит от гибридной к когнитивной войне, - В.Мухин
01:30 Газовая мышеловка Кремля: Европа попалась!
01:26 Санкции и интеграция: о чем Путин говорил на саммите ЕАЭС
00:32 США на Украине оказались заложниками теории домино, - "СП"
00:31 Россия и Турция возвращаются к языку артиллерийских залпов, - И.Субботин
00:28 Ливан оказался на грани гражданской войны, - Г.Петров
00:26 Сирию ведут к разделу между Россией и Турцией? - М.Магид
00:24 Туркмении хочется невинность соблюсти и капитал приобрести, - И.Джорбенадзе
00:23 Китай обходит США в создании главной технологии будущего
00:22 Москва амнистирует Рафшанов и Джамшутов, а русским - шиш
00:19 Царствуй, лежа на боку!... В России заговорили о реставрации монархии
00:13 Дарига Назарбаева возобновила пиар-поездки по городам и весям Казахстанщины
|Британского депутата сэра Амнесса зарезали на встрече с избирателями в церкви
15:54 15.10.2021
Скончался раненный на встрече с избирателями британский депутат Амнесс
69-летний депутат британского парламента Дэвид Амнесс скончался от ран, полученных в результате нападения. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Неизвестный ранее нанес Амнессу множественные ножевые ранения во время его встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс). Нападавшего задержали. Как сообщила полиция графства, им оказался 25-летний мужчина. Мотивы и личность злоумышленника пока не называются.
Сэр Дэвид Амнесс - член Консервативной партии Великобритании, представлял избирательный округ Саутенд-Уэст в графстве Эссекс.