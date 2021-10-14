Британского депутата сэра Амнесса зарезали на встрече с избирателями в церкви

15:54 15.10.2021

Скончался раненный на встрече с избирателями британский депутат Амнесс



69-летний депутат британского парламента Дэвид Амнесс скончался от ран, полученных в результате нападения. Об этом сообщает телеканал Sky News.



Неизвестный ранее нанес Амнессу множественные ножевые ранения во время его встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс). Нападавшего задержали. Как сообщила полиция графства, им оказался 25-летний мужчина. Мотивы и личность злоумышленника пока не называются.



Сэр Дэвид Амнесс - член Консервативной партии Великобритании, представлял избирательный округ Саутенд-Уэст в графстве Эссекс.