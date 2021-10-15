Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками, - Геворг Мирзаян

16:38 15.10.2021

Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

15 октября 2021,

Последние месяцы для Исламской Республики Иран получились, мягко говоря, не очень удачными. Южный Кавказ активно подгребает под себя Турция, разжигающая националистические настроения в гражданах Ирана азербайджанского происхождения и размещающая сирийских боевиков возле северных иранских границ (как будто Ирану было мало израильтян, дислоцировавшихся в Азербайджане и использующих эту страну для радиоэлектронной разведки и шпионских операций против ИРИ).



Попытки иранцев запугать Анкару и Баку военными учениями ни к чему не привели – Эрдоган и Алиев понимают, что иранцы в одиночку не решатся на силовое решение проблемы. В Ираке (который еще недавно считался чуть ли не иранским вассалом) все тоже очень грустно – не столько даже из-за победы на парламентских выборах в стране местного шиита-националиста Муктады ас-Садра, сколько из-за серьезнейшего поражения главной проиранской партии, сократившей свое представительство в парламенте почти в три раза. Проиранские силы называют выборы сфальсифицированными и угрожают чуть ли не восстанием, однако вопрос в том, готов ли Иран это восстание санкционировать – и тем самым еще больше отвратить от себя иракское население, уставшее от доминирования могущественного восточного соседа?



Наконец, на американском фронте, где Иран и США ведут переговоры о переговорах по вопросу реанимации ядерной сделки, ситуация тоже непростая. Требования Тегерана вернуть все как было – то есть отменить все американские санкции, после чего Иран вернется к исполнению своей части условий по ограничению ядерной программы и временному замораживанию ее сегментов, не находят понимания на Западе. В том числе и из-за поведения самого Ирана, который по внутриполитическим причинам (в стране после президентских выборов формируется новая исполнительная власть, которая придерживается более антизападных позиций, чем заключавший ядерную сделку президент Хасан Роухани) тянет с возобновлением переговорного процесса. И американцам это затягивание очень не нравится.



"С каждым днем Иран продолжает предпринимать действия, которые не соответствуют соглашению, в частности наращивает запасы высокообогащенного урана до 20%, даже до 60%, и ускоряет вращение центрифуг", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. И, по его словам, в какой-то момент в будущем "Иран добьется слишком большого прогресса в своей программе, который не будет отменен простым возвращением к условиям СВПД". Поэтому Штаты уже намекают на готовность вернуться к рассмотрению силового варианта решения вопроса.



В Москве на сложности Ирана смотрят с пониманием и даже с определенным сочувствием. При этом на словах Москва всячески поддерживает Тегеран. "Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подтверждено, что восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон. Обозначен обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене", – именно так на официальном сайте МИД РФ расписаны телефонные переговоры Сергея Лаврова и его иранского визави Хоссейна Амира Абдоллахиана. Однако иранцы, выражаясь словами Остапа Бендера, просят не столько учить их жить, сколько помочь материально. Оказать реальную помощь в решении их проблем. Если уж не иракской, то турецкой и американской.



Союзники с иранской спецификой



На первый взгляд, помочь надо. И не потому, что мы с Ираном партнеры, которые уже вместе решают проблемы Сирии, а также готовятся противостоять угрозам, исходящим из Афганистана. А потому, что иранские проблемы – это и российские проблемы. Так, иранцы уже год пытаются убедить Москву в том, что Турция на Кавказе слишком много на себя берет.



Про противостояние Штатам и говорить не стоит – Соединенные Штаты не признают ни иранский, ни российский суверенитет, а также право обеих стран жить так, как хочет их население. И в рамках этого непризнания Америка использует против Российской Федерации и Ирана один и тот же санкционный инструмент. Поэтому и в российских, и в иранских интересах продемонстрировать США слабость этого инструмента.



Однако, на второй взгляд, общие интересы не являются единственным условием для двустороннего сотрудничества. Необходимо еще доверие сторон и понимание, что сотрудничество принесет дивиденды. А у России такого доверия и понимания нет.



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Так, у ощущения ненадежности иранцев есть и субъективные, и объективные причины. Субъективные – это поведение иранского руководства после того, как с них при Обаме сняли санкции. В качестве благодарности Москве за многолетнюю поддержку Тегеран оперативно отменил все или абсолютное большинство контрактов, заключенных с российскими производителями, и отдал их западным фирмам, дабы экономикой поддержать восстановление политических отношений. И да, жизнь наказала Иран за такое переобувание – после восстановления по воле Трампа санкций западные фирмы заморозили контракты, после чего Иран остался и без товаров, и без оплаченных денег. Однако у Москвы осадок все равно остался – и у РФ нет никаких гарантий, что после восстановления ядерной сделки Иран не поступит таким же образом.



Если же брать объективные факторы, то опять же очевидно, что Иран России не помощник и на турецком направлении. Как минимум из-за фактора иранских азербайджанцев, чьи протюркские настроения не позволят Тегерану (опасающемуся внутренних беспорядков) занимать жесткую позицию. Не случайно в той же Второй Карабахской иранские дипломаты активно просили Россию предпринять односторонние акции против Турции, тогда как представители Рахбара (верховного лидера Ирана) публично заявляли о поддержке действий Азербайджана в войне.



Возникает стойкое ощущение, что иранцы хотят использовать Москву как наконечник копья, направленный на врагов Исламской Республики. Вот только зачем Москве играть эту роль?