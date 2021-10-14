МКС временно потеряла ориентацию при тестировании двигателей. Юле Пересильд дали порулить?

16:56 15.10.2021

МКС развернуло на 57 градусов при тестировании двигателей "Союза МС-18"

МКС временно потеряла ориентацию при тестировании двигателей



Москва. 15 октября. - Международная космическая станция (МКС) на время потеряла ориентацию при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18".



"Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления РС МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает", - отмечается в сообщении ракетно-космической корпорации "Энергия".



В предыдущий раз МКС теряла ориентацию в пространстве 30 июля. Тогда, после пристыковки к станции модуля "Наука" произошло нештатное включение его двигателей, станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".



Пилотируемый корабль "Союз МС-18" 17 октября должен вернуть на Землю экипаж в составе режиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и командира корабля космонавта Олега Новицкого.



Прибывшие на МКС 5 октября Пересильд и Шипенко занимаются там съемками фильма с рабочим названием "Вызов" о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.



По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, закрытие переходных люков между кораблем "Союз МС-18" и модулем "Наука" российского сегмента Международной космической станции запланировано 17 октября в период с 00:45 до 01:05 по московскому времени. Расстыковка корабля и МКС ожидается в 04:14, а в 07:36 - приземление спускаемого аппарата в 146 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).