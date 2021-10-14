"Мягкое подбрюшье" России вспорет Узбекская военная база США

19:30 15.10.2021 Спустя два месяца после вывода войск из Афганистана американцы готовятся занять Узбекистан

Дмитрий Родионов

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Геворг Мирзаян Михаил Нейжмаков



Все центральноазиатские страны соседи России заявляют о нежелании размещать на своей территории вооруженные силы США или любого другого государства-члена НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос о намерениях США разместить свои антитеррористические силы на территории Узбекистана.



- Я не слышал об этом вопросе. Наверное, лучше обратиться к узбекистанским коллегам и у них поинтересоваться. Нам все наши центральноазиатские друзья говорят, что они не хотят подобного рода заходов со стороны США или других натовских стран.



В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве указал на то, что Москва не приемлет американское военное присутствие в Центральной Азии.



Напомним, ранее The Wall Street Journal писала, что Россия и США якобы обсуждали возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. В то же время Politico утверждала, что Пентагон хочет обсудить с Ташкентом размещение контртеррористических сил на территории Узбекистана. "Такое соглашение позволило бы военным США лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане", - отмечала газета.



При этом, если говорить конкретно об Узбекистане, то власти этого государства еще весной дали понять американцам, что ни о каком размещении войск США на их территории и речи быть не может. Тогда к чему все эти публикации, переговоры? И почему за власти стран региона отвечает Лавров? Почему они сами это не озвучивают?



- Скорее всего, это еще один маркер, что давление США на страны региона по вопросу размещения американских военных баз действительно достаточно интенсивное, - убежден ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Поэтому российские официальные лица все чаще заявляют о недопустимости такого сценария. Недавно, как известно, о недопустимости размещения американских военных баз в регионе напомнил и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.



"СП": - А их кто спрашивает? Похоже, американцы за них давно решили. Им же надо Россию и Китай оттуда подвинуть… Или какая у них там еще цель?



- Судя по всему, переговоры с государствами региона Вашингтону по-прежнему предстоят сложные. Отсюда и постоянные упоминания высокопоставленными фигурами из США про препятствия на пути решения подобных задач. Вспомним, например, реплику председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли, что "эта миссия будет намного сложнее сейчас".



Но стоит учитывать и другой важный момент - даже если бы эти переговоры были максимально успешными для Вашингтона, насколько в реальности он готов потратить на создание подобных военных баз. В том числе, с учетом подобных планов США в других регионах мира. Вспомним, например, об обсуждении планов расширения военного присутствия США в Австралии.



"СП": - Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Россия и США якобы обсуждали возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Реально ли это? Зачем нам обсуждать это с американцами?



- Насколько можно судить по высказываниям главы Пентагона Ллойда Остина, на встрече Джозефа Байдена и Владимира Путина вопросы сотрудничества двух стран, в том числе по ситуации в Центральной Азии, обсуждались в самых общих чертах. Если бы эти договоренности были более конкретными, председателю Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марку Милли (если опять же опираться на слова Ллойда Остина) позже не пришлось бы уточнять у начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, "в чем конкретно заключается это предложение". Американские СМИ также сообщали, что конкретного ответа от российского коллеги Марк Милли не получил.



С одной стороны, администрация Байдена уже оказалась под ударом критики на фоне слухов о переговорах по поводу использования российских баз в регионе военными США. Как известно, группа американских сенаторов-республиканцев выразила обеспокоенность по поводу такого сценария. С другой стороны, внутриполитические оппоненты Белого дома постоянно критикуют его за проблемные моменты, связанные с выводом войск из Афганистана. Как отмечал, например, сенатор-республиканец Джеймс Инхоф, у США нет конкретного плана действий, нет надежных партнеров на местах и нет баз поблизости. В этом смысле администрации Байдена выгоднее постоянно намекать, что выход из положения Вашингтон все же пытается найти, чем дать внутриполитическим оппонентам повод заявлять, что Белый дом вообще ничего не делает в этом направлении.



Американцам базы в Центральной Азии очень нужны, - уверен доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.



- Однако для того, чтобы их разместить, нужно согласие России. Не только и не столько Штатам, сколько самим центральноазиатским странам. Уж слишком сильно они зависят от Москвы (одни мигранты чего стоят!), и уж слишком неприятными могут быть последствия российского гнева для них. Собственно, мы с американцами это обсудили (а чего ж не обсудить, в Кремле же вежливые люди сидят), после чего Вашингтону отказали.



"СП": - Ранее Politico писала о том, что Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном использование военных. Но узбеки, кажется, еще весной им сказали, что нет, это противоречит конституции и все такое… Или американцы все уже решили за них?



- Да плевать американцы хотели на конституции. Если уж на то пошло, то и базой это можно было бы не называть - был бы условный "логистический центр". Однако - еще раз - узбеки являются весьма прошаренными политиками. Они понимают, что издержки от базы - ну или логистического центра - будут гораздо более существенными, чем потенциальные бонусы. Причем издержки не только из-за недовольства России, но и из-за позиции Китая.



"СП": - Какова истинная цель США в Средней Азии: Россию и Китай оттуда подвинуть? Или еще что-то?



- Истинная цель США - использовать этот регион как свой форпост в Евразии. Регион выходит на Россию, Китай, Иран. Тот, кто контролирует региональные процессы, может влиять на эти три государства: создавать им проблемы или же способствовать в деле развития.



"СП": - Тем временем Совбез предупредил об усилиях США по ослаблению связей России со странами Центральной Азии. В чем могут заключаться эти усилия, увенчаются ли они успехом?



- Ну смотря какие усилия. Хотя вообще-то львиную долю действий по лишению нас влияния в Центральной Азии совершаем мы сами. Когда пренебрегаем институтами мягкой силы. Когда не прилагаем достаточно усилий для продвижения русского языка и культуры. Когда не даем жестко по рукам за притеснения русского языка и всякие сказки про "советскую оккупацию". Нужно одновременно тоньше и жестче вести свою политику в регионе.



"СП": - Насколько сами страны региона готовы сопротивляться американским инициативам? В прошлый раз даже наши союзники по ОДКБ спокойненько давали военным США не только пролет и дозаправку у себя, но и базы размещали…



- Страны региона хотят денег и безопасности, Причем, побольше денег и понадежнее безопасности. Кое-кто из них искренне считает, что можно устроить "назарбаевщину" - то есть попытаться повилять между центрами силы: между США, Китаем и Россией. Получить блага от всех. Однако для занятия "назарбаевщиной" нужно быть Назарбаевым - человеком, обладающим великим дипломатическим талантом и внутренней целостностью. В ином случае получится чистой воды "бакиевщина", когда тебя будут считать предателем и "кидалой", после чего бросят в час нужды, не дав ни денег, ни безопасности. Источник - svpressa.ru

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