 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай пересматривает доктрину неприменения атомного оружия первым, - Владимир Скосырев
20:11 15.10.2021

Нажмет ли Пекин на ядерную кнопку

Китай пересматривает доктрину неприменения атомного оружия первым
Владимир Скосырев
14.10.21

На парадах в Пекине Китай демонстрирует лишь часть своего ядерного арсенала.
Пекин наращивает ядерный арсенал и, по существу, отказывается от обещания сохранять его только для ответного удара. Такое усиление мощи стало труднее скрывать, сказал в Первом комитете Генассамблеи ООН представитель США Джеффри Эберхардт. Его утверждение перекликается с заявлением экс-представителя КНР по разоружению Ша Цзукана. Он сказал, что если Вашингтон станет защищать Тайвань, то Пекину не нужно будет придерживаться давнего обещания использовать ядерное оружие лишь для отражения нападения.

Эберхардт призвал Пекин сотрудничать с США, чтобы снизить опасность войны. То есть Вашингтон хочет, чтобы Китай признал, что представляет собой мощную ядерную державу и должен присоединиться к переговорам по стратегической стабильности, которые ведут РФ и США.

Этот диалог направлен на то, чтобы уменьшить риск неправильных толкований и ошибок. А с Китаем его нет. Пекин неоднократно заявлял, что согласен на диалог, если Вашингтон сократит свои запасы до уровня Китая. И это в тот момент, когда снимки с американских спутников свидетельствуют, что КНР строит сотни шахт для запуска ядерных ракет.

Как уже писала "НГ" в номере от 30.08.2021, генерал Томас Бассьер, заместитель командующего Стратегического командования США, сказал: утверждения Китая, что он хочет поддерживать минимальные силы как средство ядерного сдерживания, не соответствуют действительности. Наступит момент, когда угрозы, исходящие от Китая, превысят число угроз, которые сейчас исходят от России.

Может, этот момент уже наступил? Во всяком случае, именно в таком ключе американские СМИ толкуют полеты китайских истребителей к Тайваню и учения по высадке десанта на острове, которые провела Народно-освободительная армия Китая в последние дни. А тут еще комментаторам в США попалось на глаза выступление бывшего представителя КНР по разоружению в ООН Ша Цзукана. Судя по сообщению американских газет, он сказал, что если президент Джозеф Байден продолжит защищать Тайвань, то Китай должен будет первым нанести ядерный удар по США. Давнее обещание Пекина о том, что он будет применять ядерное оружие лишь как средство возмездия, должно быть пересмотрено. Особенно учитывая, что в регионе создаются новые альянсы против Китая.

Ша выступал в Пекине на заседании вполне официальной структуры – Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению. Он сказал: "Безусловное обязательство не применять первым ядерное оружие больше не подходит. Необходимо, чтобы на переговорах и США, и Китай согласились на то, чтобы оба они взяли обязательство не применять ядерное оружие первыми. США также должны перестать применять любые пассивные меры, чтобы подорвать эффективность стратегических сил Китая".

Этот свой категоричный посыл бывший дипломат подкрепил указанием на то, что Вашингтон этой осенью сколотил военный блок AUKUS в составе Австралии, Британии и США. И тут уже не отставник, а советник официального представителя КНР при ООН У Цзяньцзянь заявил, что соглашение в рамках этого блока по строительству подводных лодок с атомными двигателями противоречит духу договоренностей о нераспространении ядерного оружия.

Что же получается? Прежняя доктрина об отказе от первого удара давала Пекину определенное моральное превосходство над другими ядерными державами. Теперь она идет побоку?

Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, в беседе с "НГ" отметил: "Никаких официальных заявлений Пекин не делал. Выступил бывший представитель Китая в ООН по разоружению. Такие заявления отставными людьми делались и в прошлом. Это некий сигнал. Это не официальный пересмотр. Но по факту мероприятия Китая в ядерной сфере не стыкуются с его прежней позицией, состоявшей в том, что он удерживает арсенал на минимальном уровне, не вступает в гонку вооружений. На самом деле Китай разрабатывает такие системы, как ракеты, способные нести по 10 боеголовок. Работа ведется интенсивно. Можно ожидать, что к концу десятилетия число единиц развернутого ядерного оружия возрастет в разы".

По словам эксперта, Китай работает над морским компонентом ядерного оружия, над бомбардировочной авиацией. Создана новая мощная межконтинентальная ракета "Дуфэн 5С". Работы над таким оружием говорят о том, что концепция минимального сдерживания давно отброшена.

Источник - ng.ru
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