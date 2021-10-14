 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вместо Алиева Кыргызскую ТРК возглавил Иманалиев
20:20 15.10.2021

Гендиректор КТРК Алиев подал в отставку. Кого назначили и. о. главы
Сегодня Бактияр Алиев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Наблюдательный совет принял его отставку.

БИШКЕК, 15 окт - Sputnik. Бактияр Алиев подал в отставку с поста генерального директора Общественной телерадиокорпорации (КТРК) по собственному желанию, сообщила член наблюдательного совета КТРК Сыягуль Караман.

По ее словам, исполняющим обязанности главы телерадиокорпорации назначен Кайрат Иманалиев.

"Сегодня Бактияр Алиев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Наблюдательный совет принял отставку. Сейчас обязанности главы КТРК исполняет Кайрат Иманалиев. Скоро будет объявлен конкурс на замещение должности гендиректора", - рассказала Караман.
Алиев был назначен гендиректором КТРК в декабре прошлого года. Иманалиев до этого был министром культуры, спорта и молодежной политики.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kg
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