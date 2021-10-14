Стрельба в Бейруте: Влияние Хезболлы породило яростные протесты в Ливане и Сирии

20:34 15.10.2021 Проблема касается всех сил, вовлеченных в региональную политику, включая Россию



Михаил Магид



В результате стрельбы в Бейруте 14 октября погибли по меньшей мере пять человек. Власти заявили, что это было нападение на демонстрантов, созванных шиитской партией Хезболла. Перестрелка в стране, пережившей страшную гражданскую войну 1975−1990 гг., - это очень серьезно.



4 августа 2020 года в порту Бейрута, столицы страны, произошла катастрофа - взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна "Rhosus" и с 2013 года хранившейся в портовой зоне. Погибли 210 человек, получили ранения около 6 тысяч человек, в городе было повреждено множество зданий, остались без жилья примерно 300 тысяч жителей. Порт находился под контролем Хезболлы. Случившееся, скорее всего, результат халатности, и многие обвиняют партию в том, что именно из-за коррупции и небрежной работы близких к ней чиновников произошел этот взрыв.



События в Бейруте развертываются на фоне политического кризиса (ливанские партии долгое время не могли договориться о составе правительства и о проведении выборов) и экономического коллапса. Финансовый крах Ливана привел к стремительному росту цен и обнищанию населения. Из-за удорожания топлива начались отключения электричества.



По поводу причин взрыва ведется судебное расследование. Судья, Тарик Битар, пытается допросить ряд высокопоставленных политиков и сотрудников служб безопасности, включая союзников Хезболлы, подозреваемых в халатности. Среди них ряд высокопоставленных деятелей шиитского движения Амаль, занимавших министерские посты. Битар постоянно вызывает на допросы чиновников, а те обращаются с жалобами к Хезболле и просят оградить их от преследований.



Происходящее очень не нравится Хезболле, которая обвинила Битара в проведении политизированного расследования. Ранее высокопоставленный функционер этой партии, Вафик Сафа, пригрозил Битару, что приложит все усилия, чтобы вышвырнуть его с занимаемой должности. Но ни угрозы, ни официально поданные жалобы не изменили ситуацию. Суд отклонил жалобы на Битара, что позволило ему возобновить расследование. Возмущенные активисты Хезболлы и Амаль решили провести 14 октября вооруженную демонстрацию протеста.



Но когда толпа вооруженных мужчин проходила через транспортный круг Тейюне, расположенный в районе, разделяющем христианские и шиитские мусульманские кварталы, по ним был открыт огонь. Местные телеканалы транслировали кадры, на которых видно, как пули отскакивают от зданий, а люди бегут в укрытия. Хезболла заявила, что боевики стреляли по демонстрантам с крыш. В то время как премьер-министр Наджиб Микати призвал к спокойствию, армия развернула в этом районе свои силы и заявила, что откроет огонь по любому вооруженному лицу. Телеканал Хезболлы аль-Манар сообщил, что "два мученика" и несколько раненых были доставлены в больницу.



Ранее, в среду Самир Джаджа, лидер христианской партии Ливанские силы, противник Хезболлы, отверг то, что он назвал "запугиванием" со стороны группировки. Он призвал ливанцев быть готовыми к мирным протестам, если "другая сторона" попытается навязать свою волю силой. Впрочем, в некоторых сообщениях, поступающих из страны, говорится о причастности его боевиков к нападению.



События в Бейруте отражают центральную проблема Ливана. Она связана с Хезболлой. Формально - это одна из политических партий, а на самом деле - глубинное государство, истинные хозяева страны.



Хезболла - шиитская исламистская партия и вооруженное ополчение. Она выступает за создание теократии по образцу Ирана, при поддержке которого организация появилась на свет в 1982 г. В рамках данной модели власть, близкая к абсолютной, передается духовному лидеру - религиозному правоведу-богослову, который правит, опираясь на чиновников и силовиков. Проводятся выборы парламента и президента, но их власть не велика: президент - что-то вроде слабого премьер-министра при сильном религиозном руководителе. Таков идеал Хезболлы. Организация официально подчиняется духовному лидеру и фактическому абсолютному властителю Ирана, великому аятолле Али Хаменеи.



Шииты составляют около 40% населения Ливана, внутри шиитской общины влияние Хезболлы не абсолютно, так что о полной реализации этой модели нечего и мечтать. Но, опираясь на финансовую (около 700 млн долларов в год) поддержку Ирана Хезболла создала собственные военные и социальные структуры. Затем, применяя излюбленную тактику проиранских ополчений, она проникла в госструктуры Ливана, используя выборы, террор против оппонентов и военное превосходство. Организацию подозревают в убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири в 2005 г в Бейруте.



Хезболла родилась из соединения иранских денег и военных ресурсов со спонтанным классовым и национальным вооруженным восстанием. В 1982 году движение опиралось на жителей Южного Ливана, шиитских рабочих и фермеров, поднявшихся против оккупационной израильской армии. Когда беднейшее население столкнулось с репрессиями оккупантов, чаща терпения переполнилась. Иранские военные обучили местных бойцов. Партизаны Хезболлы устраивали засады и диверсии, действуя с бесстрашием и фанатизмом. Они вынудили Израиль отступить с территории Ливана. Именно тогда организация стала популярной.



При поддержке Ирана Хезболла построила сеть бесплатных школ и больниц. Ее рассуждения о необходимости заботы о рабочем классе превратились в реальность. "Ты одеваешься как шиит" - с презрением говорили богатые ливанцы. Постепенно шиитская группировка превратилась в доминирующую в Ливане организацию - военная сила и помощь бедноте стали ее столпами.



Отразив вторую израильскую атаку в 2006 г, партия укрепила свой авторитет. Пройдя через кровавую войну в Сирии, где Хезболла сражается на стороне Асада, она превратилась в самую мощную вооруженную силу внутри Ливана, превзойдя его армию. Сегодня она располагает 20 тыс бойцов и 15 тыс резервистов: многие обучены партизанской войне с Израилем. В то же время, она обладает бронетанковыми и пехотными силами - они не слишком эффективны против Израиля, поскольку располагают не самым современным оружием, но могут быть эффективно использованы во внутренних конфликтах в Ливане. 150 тыс ракет Хезболлы нацелены на Израиль; в 2006 г партия парализовала его экономику на месяц с помощью ракетных дождей, загнав четверть населения страны в бомбоубежища.



Группировка контролирует политическую систему, спецслужбы и, в определенной мере, армию Ливана. Вместе с союзными ей партиями (прежде всего, это шиитская Амаль и христианская СПД), Хезболла смогла обеспечивать себе на протяжении многих лет парламентское большинство и ключевое влияние в правительстве. Партнерство части ливанских христиан (Свободное патриотическое движение - СПД) с шиитскими исламистами связано с подъемом суннитского исламизма; некоторые христиане предпочли союз с терпимой к ним Хезболлой.



Но даже тогда, когда Хезболла не может получить лояльное большинство в парламенте, опираясь на союзников, она все еще может диктовать ряд важных назначений. Хезболла добилась удобных ей назначений в руководстве Минобороны. Часть офицеров составляют лояльные ей шииты. В других подразделениях есть офицеры христиане и сунниты, но это только ослабляет расколотую армию. В то же время, важнейшую спецслужбу Ливана, Главное управление общей безопасности (ГУОБ) - возглавляет генерал Аббас Ибрагим, шиит, близкий к Хезболле.



Организация инвестировала миллиарды в экономику Ливана, тесно переплетаясь с ней. Из восстания бедноты выросла партия, богатая верхушка которой управляет большими деньгами. Хезболла инвестирует и за пределами Ливана, у нее есть бизнес в Нигерии и Южной Америке. Сегодня она стала транснациональной корпорацией.



Хезболла - это ударный кулак Ирана, один из главных инструментов его влияния в регионе. Она получает иранскую помощь в обмен на противостояние Израилю и на поддержку иранского союзника - режима Асада.



Но дело не только в ее вооруженном доминировании внутри Ливана или поддержке со стороны Ирана. Есть и другие источники влияния партии.



С осени 2019 г в Ливане время от времени происходят социальные протесты, участники которых требуют ликвидации бедности и коррупции. Это движение время от времени охватывает не только Ливан, но и соседние страны - Сирию, Ирак, Иран. Его иногда называют Арабская весна 2.0. Его участники не делят себя на этно-конфессиональные общины. Они осознают себя частью единого выступления трудящегося и безработного населения против нищеты, коррупции, плохой работы социальных служб, безработицы.



Они требуют работы и предоставления обществу базовых социальных услуг - бесперебойных поставок электроэнергии, воды, своевременной уборки мусора. Они поднимают лозунг: "От Бейрута до Тегерана - одна революция!" Так же проявляется недовольство господством Хезболлы. Еще один лозунг протестующих гласит: "Ливан взят в заложники про-иранской религиозной милицией".



Но избавиться от Хезболлы непросто - она запустила щупальца во все сферы государственной жизни Ливана. Против своих противников она применяет террор. Так, в феврале 2021 г произошло важное событие: Локман Слим, известный светский интеллектуал и шиит, был найден застреленным в своей машине. Он был известен своей оппозицией Хезболле. Кроме того, боевики партии неоднократно нападали на протестующих ливанцев. Таким образом, Хезболла превратилась в щит всего правящего класса Ливана, в его главную защиту от социальных протестов.



О Ливане часто говорят, как о коррумпированной партийной системе. Но за ней скрывается Хезболла. Это глубинное государство - система, существующая внутри и отдельно от формальных структур государства, которая частично или полностью является подлинным центром власти и принятия решений. Одновременно, это - транснациональная корпорация, хотя исторически она выросла из восстания ливанских шиитских рабочих и сельской бедноты.



Хезболла играет огромную роль в ливанской политической жизни. Но именно это обстоятельство дестабилизирует страну. Партия показала себя как эффективная военно-политическая сила, способная действовать в интересах своих лидеров, а так же в интересах ливанской государственной бюрократии и своего спонсора - Ирана, но она не способна эффективно управлять экономикой.



Безработица среди ливанской молодежи достигает 40%. Инвесторы бегут: Хезболла враждует с США и богатыми странами Персидского залива и это вызывает санкции и отток иностранного капитала. Многие политики и чиновники, которым оказывает поддержку Хезболла, коррумпированы и некомпетентны: они назначаются по принципу лояльности партии и ее союзникам. В результате бюджетные деньги тратятся не по назначению. Возможно, взрыв в порту Бейрута стал результатом этого положения дел.



Влияние Хезболлы породило яростные протесты в Ливане и в соседней Сирии, где так же присутствуют ее подразделения. Проблема касается всех сил, вовлеченных в региональную политику, включая Россию. Источник - СвободнаяПресса

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