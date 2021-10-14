 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что даст кыргызам "Жапаров в квадрате"? - Анвар Ажиев
00:14 16.10.2021

Что нам даст "Жапаров в квадрате"?
14 октября 2021 - Анвар Ажиев

Состав нового кабинета министров КР сегодня бурно обсуждается общественностью. Решение президента Садыра Жапарова о назначении некоторых кандидатов на ответственные должности понятно не всем.

Вместе с тем, это новое правительство можно оценить как наиболее грамотно сформированное за всю историю КР. Разумеется, эта оценка напрямую связана с текущей общественно-политической и экономической ситуацией, а также с существующим в Кыргызстане кадровым резервом. Так вот, из того, что у нас имеется глава государства отобрал наиболее профессиональных специалистов в своих сферах, людей, которые соответствуют требованию по решению поставленных им задач. Тем самым, Садыр Жапаров проявил свой талант организатора нового государственного устройства.

Времена сейчас трудные, в связи с чем и появилось правительство, призванное мобилизовать все силы и ресурсы государства и общества, чтобы пройти через этот кризис.

Очень важно, что в новом кабинете министров четкие очертания приобрел финансово-экономический блок. За его работу будет отвечать Акылбек Жапаров, со своим опытом и наработками. Кроме того, ему позволили сформировать свою команду министров, с которыми он сможет работать максимально эффективно.

Еще один интересный момент. Впервые в истории КР народ знает, чего именно ждут от главы кабинета министров. Президент Садыр Жапаров не стал ходить вокруг да около, он просто озвучил ключевые показатели, по которым будет оцениваться работа премьера. Причем в очень доступной форме.

"Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры", - написал в публикации на своей странице в Facebook президент.

К слову, обещаний про миллиарды в бюджет Акылбек Жапаров – политик никогда бы не дал, а вот Акылбек Жапаров – глава кабинета министров называет эти цифры, фактически играя в русскую рулетку.

Не менее грамотно Садыр Жапаров выстроил силовой блок кабинета министров. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в новом правительстве получил еще и должность вице-премьер-министра, как раз по силовым вопросам. Иначе говоря, теперь ответственность за борьбу с ОПГ, беспредел на дорогах, разгул и все остальное, с чем не справляется МВД, ложится на плечи Ташиева.

Тот факт, что Камчыбеку Ташиеву глава государства доверил силовой блок, свидетельствует о том, что вопросов к уровню профессионализма председателя ГКНБ нет. В действительности, Ташиев очень органично вошел в структуру ГКНБ и буквально за год сумел освоить это направление работы.

Помимо прочего нужно отметить, что в нашей стране впервые вопросам экологии отведено целое министерство. Это говорит о том, что для президента проблемы окружающей среды также важны, как и все остальное. Новое ведомство возглавила Динара Кутманова, которой, скорее всего, придется "дожимать" кумторский вопрос в части экологии. Кроме того, очевидно, что Кутманова, как очень жесткий руководитель, вероятно, начнет общегосударственную уборку.

Причем в прямом смысле – будет решать вопросы стихийных свалок, наводить порядок с очистными на Иссык-Куле, остановит незаконную вырубку лесов и т.д.

Еще одно отличие нового правительства от предыдущих: кардинально пересмотрено отношение к назначениям в социальном блоке. Если раньше это была территория женщин-красавиц, вроде Лунары Мамытовой, которые украшали правительство и назначались для гендерной галочки, то сейчас в этот блок пришли крепкие профессионалы, вроде Кудайбергена Базарбаева.

Активно критикуемое назначение Эдиля Байсалова тоже не случайно. Реформы в социальной сфере, задуманные президентом это донорская сфера, а Байсалов как раз тот человек, который сможет договариваться с донорами.

Сейчас детище президента – новый кабмин – уже начало свою работу. Насколько она окажется эффективной покажет время. Однако понятно, что ответственность в конечном счете ляжет на главу государства, о чем и мечтали все отечественные оппозиционеры. Сейчас остается только ждать и наблюдать, как для республики сработает формула "Жапаров в квадрате".

Источник - vb.kg
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