ИГИЛовцы взорвали шиитскую мечеть Биби Фатимы в Кандагаре - более 100 погибших

01:38 16.10.2021

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кандагаре

Москва. 16 октября. - Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в пятницу в шиитской мечети афганского города Кандагар, сообщают европейские СМИ.



По их информации, ячейка ИГ, действующая в Афганистане и Пакистане, заявила, что именно она организовала нападение.



Aamaj News пишет, что террористы обнародовали имена исполнителей теракта и опубликовали их фотографии до совершения преступления. Издание указывает, что это члены группировки Анас Хорасани и Абу Али Балучи.



Теракт в шиитской мечети "Имам Баргях", которая еще известна как мечеть "Биби Фатимы" города Кандагар, центра одноименной провинции на юге Афганистана, произошел во время пятничной молитвы. Точное число жертв пока не объявлено, но по сообщениям СМИ, речь идет о более 100 погибших и раненных.