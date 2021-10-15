Большая игра для большой выгоды? США ищут места для новых баз в Центральной Азии, - А.Уваров

09:11 16.10.2021

АНДРЕЙ УВАРОВ | 15.10.2021



На прошедшем 12 октября в Нур-Султане заседании Совета министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал несколько важных заявлений, которые можно рассматривать как заявку на попытку возвращения лидерских позиций в регионе, в том числе по вопросам урегулировании ситуации в Афганистане.



Напомним, что СВМДА было создано по инициативе Казахстана в 1992 году на 47-й сессии Генассамблеи ООН с целью обеспечения мира и стабильности в Азии. Основой политики СВМДА служат принцип верховенство права, невмешательство во внутренние дела государств-членов, их экономическое, социальное и культурное взаимодействие. Стратегическая цель СВМДА – расширение сотрудничества с целью укрепления мира, безопасности и стабильности в Азии.



На сегодняшний день членами форума являются 27 государств региона, в работе в качестве наблюдателей принимают участие еще 9 стран и 5 международных организаций. На последнее заседание прибыли главы МИД Бахрейна, Белоруссии, Индии, Катара, Киргизии, Монголии, России, Туркмении, Узбекистана, министр туризма Израиля, а также заместители глав внешнеполитических ведомств ряда стран, руководители международных организаций и дипломатических миссий. На форуме обсуждалась проблематика экономики, климатических изменений, пандемии, водной и продовольственной безопасности.



Токаев сделал упор на нескольких ключевых позициях. Прежде всего, он обратил внимание на состоятельность СВМДА и необходимость "достижения стратегической цели – преобразования структуры в полноценную международную организацию", что, по его мнению, "подчеркнет новую роль Азии в глобальных делах".



Президент Казахстана отметил особую роль финансового саммита СВМДА, упомянув, что Казахстан превращается в важного игрока финансового рынка, а "Международный финансовый центр "Астана"" стал динамичной финансовой площадкой, сочетающей лучший опыт мировых институтов и использующей новейшие инструменты на основе английского права".



Заявления подкреплялись практическими мероприятиями: состоялась инаугурация нового офиса секретариата СВМДА, который возглавляет посол К. Сарыбай, по итогам заседания были приняты заявление, обновленный Каталог мер укрепления доверия и Положение о Совете мудрецов – новом консультативном органе СВМДА.



Исполнительный директор СВМДА Посол К.Сарыбай



Исполнительный директор СВМДА Посол К.Сарыбай



Особое внимание президент РК уделил будущему 6-му саммиту СВМДА, который состоится в следующем году в Казахстане и который, по словам Касым-Жомарта Токаева, призван определить курс "новой Азии в новом Мире".



Был сделан упор на роль Азии в международных отношениях будущего и возрастающую роль Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. "Наш регион уже является глобальным центром притяжения. Здесь сосредоточено 60 % населения мира и около 40 % мирового ВВП по паритету покупательской способности", – заявил президент Казахстана, напомнив, что в Азии действуют "такие мощные экономические образования, как ЕАЭС, АСЕАН, АТЭС и Всестороннее региональное экономическое партнерство", с которыми СВМДА необходимо сотрудничать.



"XXI век, – заявил Токаев, – действительно будет принадлежать Азии, если мы сможем выработать единый и конструктивный подход, примем на себя большую ответственность и обязательства. В этой связи, как никогда прежде, мы возлагаем наши надежды на СВМДА как на единственный форум, способный сформировать новую конфигурацию азиатской безопасности, сотрудничества и общего процветания".



Токаева поддержал Назарбаев. Он также отметил, что Азия "теперь важный политический центр планеты, который в противовес концепциям глобального доминирования и холодной войны активно продвигает принципы партнерства, полноправия и взаимной солидарности".



Президент Казахстана выступил с инициативой, которую ждали. Он сообщил о заявке Казахстана продлить срок председательства в СВМДА на 2022–2024 годы и предложил выдвинуть "кандидатуру основателя СВМДА, Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева" на пост главы Совета мудрецов.



Важнейшей задачей, требующей решения, Токаев назвал текущую ситуацию в Афганистане и вокруг него. Хотя обсуждение "афганского вопроса" обращало на себя внимание отсутствием глав внешнеполитических ведомств Турции, Китая, Пакистана, Ирана и Таджикистана, являющихся членами СВМДА и участниками "афганской игры".



Казахстан действительно долгое время уверенно держал в руках афганское урегулирование. Потом на первый план вышел Узбекистан. Скоропостижный уход США спутал карты. Ашхабад и особенно Душанбе начали свои игры с Кабулом. И тогда Казахстан напомнил, что пять государств Центральной Азии заинтересованы "в возвращении Афганистана в прежнее русло": "Призыв Казахстана прост и ясен – мы стремимся к Большой выгоде, а не к Большой игре в сердце Азии".



Между тем Казахстан был и остается участником Большой игры. Нур-Султан вел автономные переговоры с Турцией в период "афганских надежд Эрдогана", вел консультации с Соединенными Штатами по размещению беженцев. В сентябре казахстанские дипломаты встречались с представителями талибов* (группировка запрещена в России).



Встреча начальников штабов стран Центральной и Южной Азии в Нур-Султане



Встреча начальников штабов стран Центральной и Южной Азии в Нур-Султане



14 сентября в Нур-Султане состоялась встреча начальников генштабов стран Центральной и Южной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, США, Таджикистана и Узбекистана), в которой принял участие глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, встречавшийся также с чиновниками РК.



Генерал Маккензи на встрече в Минобороны РК



Генерал Маккензи на встрече в Минобороны РК



Именно Маккензи заявлял, что они "заняты серьезной работой по поиску и оценке мест, где бы мы хотели разместить потенциальные антитеррористические войска", то есть новые базы. Встреча как будто закончилась соглашением об ограниченном обмене разведданными в отношении террористической деятельности.



Большая игра для Казахстана – путь к Большой выгоде. Потому Токаев благодарил Лаврова за участие в заседании, за продвижение СВМДА и за роль Москвы в разрешении афганского конфликта. А Лавров на заседании говорил об ответственности НАТО за "разогревание региона". Разве это не игра: на одном поле поддерживать Москву, на другом встречаться с натовцами, на третьем выстраивать отношения с новым Кабулом?