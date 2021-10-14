Газопоклонники. вокруг русской газоносной трубы происходят турбулентные движения истории, - А.Проханов

09:36 16.10.2021 Газопоклонники. вокруг русской газоносной трубы происходят турбулентные движения истории

Александр Проханов

14.10.21



Мы живем среди шумных стоцветных шутих, которые то и дело взрываются у нас на глазах и отвлекают наше внимание от главного, сущностного, потаенного.



Состоялось помпезное венчание царя. Земля плюнула на орбиту двумя киношниками. Муратова отыскали в одном из кабинетов Администрации президента и наградили Нобелевской премией. Секс-дива убила в районе Сочи женщину. Но при этом почти незамеченным осталось таинственное трясение мира, когда вдруг забурлили недра Земли, поднялись на поверхность громадные пузыри газа и по-шекспировски сдвинулись тектонические платформы планеты. "Земля, как и вода, рождает газы".



Надулась и зазвенела подводная нитка "Северного потока". Опустели подземные газовые хранилища Европы. На чутких европейцев дохнула зима, и они, боясь своих холодных безгазовых квартир, стали покрываться шерстью. Безумно скакнули ввысь мировые цены на газ, а вместе с ними - цены на самолеты и противозачаточные средства. Случилась газовая атака на границе между Украиной и Венгрией. Американские конгрессмены учатся выговаривать слово "Газпром". Дипломаты Европы создают газовую повестку, напяливая на себя противогазы. Газ, такой невесомый, невидимый, летучий, обнаружил свою тяжелую геологическую поступь, топчет обветшалое представление Европы о России.



В русском обществе все еще находятся витии, упрекающие Россию в углеводородном убожестве, как прежде, звучат разговоры о нефтяной игле, на которую села Россия, демонстрируя отсталые формы сырьевой экономики. Велико заблуждение. Газовый комплекс России - это грандиозное достижение России XXI века, создаваемое исподволь, со времен Самотлора и Салманова. Сегодня Россия - это газоносный гигант, который создал государство газа - государство великих трудов и великих побед, сохраняющее для России статус империи.



Газовая индустрия влечет за собой развитие тысяч самых разных производств и научных исследований. Разработка железорудных месторождений. Уникальные виды стали, выдерживающие полярные сияния и океанский рассол. Заводы по производству труб, такие, как Челябинский, представляющий безлюдную, управляемую искусственным интеллектом махину. Труба, уложенная в землю или на океанское дно, требует постоянной заботы, внимания. Ее охраняют со спутников и с подводных лодок. Чтобы ее не пучило и не рвало, работают миллионы датчиков и приборов. Газ гонят по всем странам света могучие компрессорные станции. Газ, извергнутый из полости земли, вновь ввергается в подземные газохранилища. Газовая индустрия рождает новый тип работников - рыцарей Уренгоя и Ямала, удальцов, добывающих газ в невыносимых условиях. Она рождает управление мировыми газовыми потоками, которые начинаются в русском Заполярье и движутся к Великой Китайской стене и Кельнскому собору.



Вокруг русской газоносной трубы происходят турбулентные движения истории, возникают и разрешаются невидимые конфликты, складываются фантастические социальные и гуманитарные проекты. Газ превратился не только в топливо, не только в сырье для производства пластмассовых изделий. Газ превратился в творящий исторический субъект, двигающий русское государство по его исторической траектории.



Газ имеет стоимость, объем, имеет химические качества. Но он обладает и таинственной мощью, которая управляет историей. Древние утверждали, что "Бог - в огне". Газ, сгорающий в топках Европы, России и Азии, есть божественное явление. Газу поклоняются. У газа есть свои храмы, которые тянутся не ввысь, к небесам, а по земле и под водой, вдаль, в бесконечность. Православные и католические храмы пустуют, а газовые храмы всегда полны. Мир состоит из огнепоклонников, мы переживаем новую эру зороастризма. Новые города и заводы, танки, корабли и самолеты, наша полярная цивилизация - все это вотчина, наделы русского газового царства.



У газового божества есть свои служители газового огня, эти весталки Газпрома в черных пиджаках и ослепительно белых рубахах. У газа есть свои исповедники, свои владыки. Не смотрите на Миллера или Новака только лишь как на крупных хозяйственников. Это мистики, знающие тайны земли, воды и огня, демиурги газовой космогонии. Путин - газовый патриарх. Его волей была создана грандиозная газовая цивилизация России. Он перебрасывает трубы от Атлантического до Тихого океанов. Он пьет газ из Ледовых морей. Он поведет одной бровью - цены на газ взлетают до небес и останавливаются заводы Европы. Он поведет другой бровью - и цены падают вниз, а Европа облегченно молится милосердию русского патриарха.



Создание Путиным газово-нефтяной индустрии - это еще один шаг в становлении Пятой Российской Империи. Он создал из праха государство, защитил его от врагов, оснастил сверхсовременным оружием, уставил землю храмами и теперь пронзил все это сталью. Газово-нефтяная империя русских - это и есть Большой стиль Путина, наряду с военными парадами, Бессмертным полком и Крымским мостом.



Посмотрите внимательно на газовый факел на Могиле Неизвестного Солдата. Это благодатный огонь.



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КомментарииНаписать свой комментарий

Кирилл

Пахомов

14 октября 2021 в 09:28

Там царь Кащей нед златом чахнет

Там русский газ... там Русью пахнет.



Борис

Сорокин

14 октября 2021 в 12:34

Гром победы, раздавайся!

Веселися, храбрый Росс!

Ценой газа наслаждайся.

Всю Европу ты потрес!



Андрей

Коробейник

14 октября 2021 в 13:43

Уважаемый автор! Что это за марки стали, выдерживающие "полярные сияния"? Что это за Челябинский "безлюдный " завод? ЧТПЗ- славное трубопрокатное предприятие со славным трудовым коллективом! Да, есть самое современное производство "Высота 239"! Но оно, это производство, вполне людное. Кстати, покойного директора этого завода Осадчего никто при жизни на заводе по фамилии не называл, а с глубоким почтением -Яков Павлович! Я с уважением отношусь к Вашим писательским приемам и фантазиям. Но... Эпидемия надвигается грозным валом! Зима обещает быть очень суровой! Вот что на повестке дня, а не газовый дух или газовый Джин!



Сергей

Животков

14 октября 2021 в 14:18

Не смотрите на Миллера или Новака только лишь как на крупных хозяйственников. Это мистики, знающие тайны земли, воды и огня, демиурги газовой космогонии

------------

Я читал, что Сибирь проседает и заболачивается. Не могут ведь пустоты, из которых выкачали газ, оставаться на прежнем месте.

Конечно Новак с Миллером давно распотрошили все тайны Земли.



Виктор

Хонин

14 октября 2021 в 16:00

Слава газу!" Только вот на сколько его хватит? А когда он кончится или не нужен будет, что делать будем?



Александр

Прокофьев

14 октября 2021 в 17:21

Создание Путиным газово-нефтяной индустрии - это еще один шаг в становлении Пятой Российской Империи. Он создал из праха государство, защитил его от врагов, оснастил сверхсовременным оружием, уставил землю храмами и теперь пронзил все это сталью. Газово-нефтяная империя русских - это и есть Большой стиль Путина, наряду с военными парадами, Бессмертным полком и Крымским мостом.

---------------------------------------------------------------------

Нефть и газ - подарки природы-матушки. Люди только приспособили трубы и другое оборудование для их добычи и транспортировки. Что, конечно, непросто, но на геройство не тянет. Героизм - это самопожертвование больших целей. Чем жертвуют люди, сжигая бензин в четырехместном автомобиле, который чаще всего везет одного человека? Какая жертвенность в том, что с помощью сожженного газа выработана электроэнергия, которой освещаются помещения ночного клуба? Нефть, газ, руды металлов, известняк и т.п. есть НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ природные ресурсы. Новые месторождения которых если и будут открыты, то затраты человеческого труда на их эксплуатацию будут больше существующих. Потому главной проблемой является рационализация всех человеческих потребностей, отказ от роскоши и прочего необязательного, т.е. бережный расход природных богатств. Которыми Россия не должна по-барски разбрасываться, а экономить как для собственного потребления, так и для экспортных поставок. Получая за них не только доллары, а прежде всего уважительное к себе отношение или обменивая на выгодные для себя политические выгоды. России давно пора выставить требование НАТО: или его вооружения будут располагаться не ближе 1000 км до границы с Россией, или входящие в него страны будут обогреваться только ветро-солнечными игрушками. Или Украина становится нейтральной, двуязычной и дружественной своей исторической матери - России, которая несколько веков по кусочкам "склеивала" нынешнюю территорию "незалежной", или пусть обогревается бандеровскими лозунгами (мирный раздел Украины тоже годится).



Александр

Прокофьев

14 октября 2021 в 17:47

Поправка: Героизм - это самопожертвование ради больших целей



Иван

Федоров

14 октября 2021 в 17:48

*А когда он кончится...что делать будем?*



Вот тут то и собака зарыта - весь мир к тому времени перейдет на альтернативные источники энергии, а у нас вся промышленность работает на обеспечение *своевременного* обеспечения этого мира. Все остальное мы покупаем у этого мира за вырученные от продажи газа деньги. Автор, видимо, радостно мечтает не дожить до того времени. А внуков американцы ножками Буша прокормят.



Людмила

Федорова

14 октября 2021 в 22:09

В Счетной палате в 2020 г. в отчете "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах" указано, что только разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях хватит более чем на 50 лет.



При нынешних уровнях добычи в России запасов нефти хватит на 59 лет, газа - на 103 года, сказал РБК глава Минприроды Александр Козлов, из интервью РБК, май 2021 г.

Кто-то утверждает, что газа хватит на 60 лет, а некоторые считают, что газа хватит вовсе на 20 лет.



Как видим, мнения самые разноречивые. Но думается, что к природным богатствам следует относиться более бережно и не так расточительно. Они не бесконечны.



Геннадий

Сергеев

14 октября 2021 в 22:47

Вражеская власть лишает русских их природных ресурсов и самого будущего. Уже наших внуков.



Владимир

Криворучко

15 октября 2021 в 06:02

Поповоду Ваших "предложений" обогрева стран НАТО и Хохляндии. Именно этого-то и боятся наши противники, думаю, когда везде и всюду дуют речи о зависимости Европы и Украины от газа РФ, когда выдумывают разные уловки, чтобы ограничить поступательное движение "Газпрома" по всем азимутатм (энергопакеты всевозможные). Налицо все эти дутые и несостоятельные кампании по внедрению ветряков и им подобных. Западло поняли, что и какие богатства в руках РФ, на которые они и ранее разевали ротики/пасти свои.Все их потуги ничтожны. "В мире есть царь, этот царь беспощаден: ХОЛОД названье ему". И как бы ни тужилось и ни ерничало некое образование на юго-западе России под названием "Украина", но без экономической помощи РФ они - пустое место. Так что могут продолжать скакать и пусть помнят, что ОООмерика "кидала" и будет продолжать ВСЕГДА кидать всех и каждого, если ей это будет выгодно. А украинцы пусть скачут! Холод - не дядька с теткой, а чтобы согреться - надо скакать. В добрый путь! Не прохладно вам, ребяты и дивчатко, в кружевных труселятках, ГА? Тады "Ой!".

Ваши предложения - самые эффективные и деловые, остальное - чушь собчачья, пустые разговоры. Западло и вообще весь мир капитала признает только СИЛУ, остальное - пустые слова.

Но, увы и ах! Эти предложения останутся только у нас здесь, на форуме. К великому сожалению. Потому что пока сие произойдет, пройдут века. Оно произойдет, обязательно произойдет, но очень и очень нескоро.

По-барски разбрасываться нельзя, это уж точно. Но ведь разбрасываются. Сначала обделаются (вспомните "подарки" норвежцам), а потом брови супят и статьи пописывают. Готовый президент, понимаешь! А мы не можем оного принять. НЕ МОГЕМ! Потому как у нас денег нет и мы держимся.



Владимир

Криворучко

15 октября 2021 в 06:04

Вы, автор постенка, еще переживите Александра Андреевича, радостный вы их.



Маргарта

Медведева

Сегодня в 04:40

Иван

Федоров

Вот тут то я с вами согласна



Маргарта

Медведева

Сегодня в 04:44

Людмила

Федорова............................................... Конечно,кто жрет на деньги с продажи природных ресурсов,тот скажет:" ОЙ, не беспокойтесь,граждане россияне,и на век ваших внуков хватит нефти и газа"



Валентина

Данилова

14 октября 2021 в 21:50

"Газово-нефтяная империя русских..." для будущего Европы и Азии, а для будущего русских - сатанизм от ублюдка Моргенштерна...



Виктор

Родионов

14 октября 2021 в 22:13

путин переименовал Северные потоки 1 и 2 в СПГ(сжиженный природный газ) 1 и 2.

Сжижается метан при давлении свыше 300 атм. Придется газовикам на газокомпрессорной станции Славянская(берег Балтии) заменить ГПА, создающие давление всего лишь 220 атм., на другие. Потом на Северных потоках нужно будет заменить трубы на другие, выдерживающие давление более 300 атм. И можно будет качать жидкий метан по СПГ 1 и 2 в ФРГ.



Геннадий

Сергеев

14 октября 2021 в 22:43

"В русском обществе все еще находятся витии, упрекающие Россию в углеводородном убожестве, как прежде, звучат разговоры о нефтяной игле, на которую села Россия, демонстрируя отсталые формы сырьевой экономики. Велико заблуждение. Газовый комплекс России - это грандиозное достижение России XXI века, создаваемое исподволь, со времен Самотлора и Салманова. Сегодня Россия - это газоносный гигант, который создал государство газа - государство великих трудов и великих побед, сохраняющее для России статус империи"



Статус газовой колонии.



Страшное дело. Честные военные и гражданские, имеющие личное оружие, стрелялись при таких констатациях.

"Сегодня Россия - это газоносный гигант", выкачивающий русские ресурсы и отдающий их врагам России на собственное убийство.



Сегодня Евгений Сатановский (на Вечере) озвучил самый жесткий приговор подлой капитулянтской позиции РФ, сравнив ее поведение с "древней профессией". Яков Кедми поддержал. Соловьев дежурно возражал, но постоянно приводил подтверждения неадекватности рф-руководства.

Почему-то именно лица еврейской национальности озвучивают сегодня русские национальные интересы, а "русские" в студии - "жуют сопли".



Показали кадры лепета путина, плохо скрывающего испуг перед планами партнеров "дружить". Не верит им Путин, но постоянно клянется в своей верности "договоренностям" и готовности "дать газа" столько, сколько попросят.



Владимир

Криворучко

15 октября 2021 в 06:10

А где это в студиях "русские, которые сопли жуют"? Их там как не было, так и нет.Нам некогда жевать и на кулак наматыать, мы выживаем. А в короткие минуты отдыха читаем статью Медведева Д., защитника земли русской.



Александр

Андрух

15 октября 2021 в 13:40

"На чутких европейцев дохнула зима, и они, боясь своих холодных безгазовых квартир, стали покрываться шерстью"

______________________________________

Шерстью они стали покрываться (дичать) гораздо раньше, когда отказались от всего божественного, высокого, одухотворенного в угоду божку мамоне, в угоду потаканию всему низменному и подлому, в угоду скотским своим страстям и наклонностям! Словом, бесовщина обуяла их всех там по полной! Откуда – корни обеих мировых войн и десятков военных конфликтов XX века, с их сотнями миллионов жертв! Откуда нынешнее бряцание самыми изощренными видами оружия – от биологического, химического до гибридно-информационного (компьютерного)! Тут уже можно говорить не о предполагаемых миллионах жертв, а о миллиардах! К тому все, похоже, идет. Не зря вся эта истерическая шумиха, эти бесовские камлания везде и всюду – идет усиленная подготовка к войне… вероятно, последней войне на планете Земля…



Сергей

Животков

15 октября 2021 в 14:40

Мучительный вопрос - почему со Смердяковым, со здешним "Ваней Федоровым", оценка ситуации в России и комментарии серьезных людей совпадают с этой мразью, ведь этого не должно быть, в чем раздел, где он?

Или это та самая балансировочная политика Путина, плюс на минус дает ноль?



Сергей

Животков

15 октября 2021 в 14:49

Разве с врагом может совпадать точка зрения хоть в чем-то?



Олег

Невещий

15 октября 2021 в 16:37

" Древние утверждали, что "Бог - в огне".....



Тысячелетнюю Русь создало Православие. Да," Господь есть огнь". Но Руси уже нет,раз вот такие мыслители такое пишут. В веянии тихого ветра Господь. А огнь - поядающий все ,что не Его. Как думает автор,про что это? Автор часто пишет о неких духовидцах, каких-то святых - так пусть автор почитает ..нет,не творения св.Отцов,а их биографии,Жития,по-русски. Я не критик и не судья,но мне обидно и за Державу,в том числе. Кому еще обидно и за какую Державу? )



Щербатюк

Сергей

15 октября 2021 в 16:49

Первое впечатление от рисунка, выполненное в стиле художников-оформителей Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова на пароходе "Скрябин".

Проникшись идеей художника, я увидел великий градусник со средней температурой по стране-больнице, где персонал и больные колено-идолопоклонно молятся, чтобы страховка на среднюю температуру не подвела ...

"Дети! храните себя от идолов. Аминь."

(1 Иоанна 5:21)



Ну, ясно же, от кого тут все и везде (включая редколлегию) зависит:



Он поведет одной лишь бровью -

Цена на газ взлетает до небес.

Повел другой - (видать из преисподней),

Где он не главный, а трудяга-Бес.



И все стремится в вис,

Где бесы, перепачканные кровью,

Простерлись, четко выстроившись, вниз,

К хаосу, обозванному "любовью". Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634366160

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