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Лимоновцев сажают за акции против русофобии в Казахстане, - А.Аверин
09:43 16.10.2021

16 октября 2021
Лимоновцев сажают за акции против русофобии в Казахстане
Почему Ермек Тайчибеков приговорен к семи годам строгого режима лишь за интервью российскому изданию
Александр Аверин

Еще месяц назад Свердловская область считалась оплотом либерализма. Екатеринбург оставался одним из последних городов в России, где местная администрация разрешала проводить митинги и пикеты. Однако в сентябре все изменилось.

25 сентября активисты незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", как местные, так и приехавшие из соседней Перми, проводят митинг, посвященный выборам в Государственную Думу. Мы не считаем прошедшие выборы честными. Это был откровенный фарс с множеством нарушений: от банальных вбросов бюллетеней до ставшего притчей во языцех дистанционного электронного голосования. Впрочем, о выборах сказано уже столько слов, что наши читатели вряд ли нуждаются в подробном раскрытии темы.

В тот же день в Екатеринбурге прошел митинг КПРФ. И коммунисты, и нацболы* выступили с аналогичными тезисами. Никаких претензий к лимоновцам у полиции не было. Но уже утром 26 числа рядом с партийной квартирой был задержан людьми в штатском член политсовета "Другой России Лимонова" Кирилл Имашев. Задерживали жестко, у Кирилла был разбит нос. Кроме него были задержаны еще десять нацболов, которых привезли в Центр по борьбе с экстремизмом.

На Кирилла Имашева оформили протокол по статье 19.3 КоАП РФ, якобы за неповиновение полиции. Остальных помурыжили, и начали потихоньку освобождать. Казалось, ситуация ограничится стандартным полицейским давлением после удачной политической акции. Но все только начиналось.

На следующий день, 27 сентября, прямо в суде, где они были заявлены как свидетели защиты по административному делу Кирилла Имашева, были задержаны Сергей Демидов, Евгений Некрасов и Степан Юрченко. Естественно, дать показания парни не успели. Кирилл Имашев получает 15 суток ареста.

Пятнадцать суток получают и Демидов с Некрасовым и Юрченко. Тот же Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех нацболов по статье 20.3 КоАП за публичную демонстрацию 24 сентября (за день до согласованного митинга) символики партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" - гранаты "Лимонка" с молнией. Суд, опираясь на экспертизу специалиста из ФСБ, решил, что символика "Другой России Лимонова" тождественна элементам символики Национал-Большевистской Партии, признанной экстремистской и запрещенной в 2007 году.

Как оказалось, лимоновцы привлекли внимание Управления ФСБ по Свердловской области еще третьего сентября, когда активисты проводили одиночные пикеты против русофобии в Казахстане. Акцент был сделан на ситуации с пророссийским активистом Ермеком Тайчибековым.

Про русофобские "языковые патрули" в Казахстане знают все. Печально известный Куат Ахметов спокойно уехал из Казахстана. Сейчас он на свободе, а его дело продолжают другие видеоблогеры. Совсем другое отношение у властей Казахстана к другу России Ермеку Тайчибекову. Он приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, всего лишь за интервью российскому изданию - о притеснении в Казахстане представителей некоренной нации. На днях стало известно, что против Ермека возбуждены еще два уголовных дела. Увы, российские официальные лица игнорируют уголовное преследование Ермека Тайчибекова. В его поддержку выступил только глава Россотрудничества Евгений Примаков.

В то же время акции в поддержку Тайчибекова российские силовики не игнорируют. По факту проведения пикета в Екатеринбурге проводит экспертизу специалист из ФСБ. 21 сентября он выносит шокирующее заключение. Эксперт в погонах счел символику "Другой России Э.В. Лимонова" - "сходной с элементами символики экстремистской организации, фактически тождественной запрещенной на территории РФ „Национал-большевистской партии", не ведущей деятельность с 2007-го года", что и стало основанием для инициирования Центром по борьбе с экстремизмом административного дела по статье 20.3 КоАП.

Между тем, по российскому законодательству запрещенной является только символика, находящаяся в федеральном списке экстремистских материалов, а также в соответствующих разделах сайта Министерства юстиции. Гранаты "Лимонка" с молнией в этом списке нет. Более того, в Кодексе об административных правонарушениях отсутствуют понятия "элементы символики экстремистской организации" или "символика, сходная с символикой экстремистской организации". Министерство юстиции, куда лимоновцы этим летом подавали документы на регистрацию партии, никаких претензий к символике, что естественно, не имело.

Специалист-эксперт ФСБ - человек военный, подчиняющийся служебной дисциплине. Как представляется, в случае необходимости человек на службе может найти сходство в любой символике и тем паче ее элементах и пикселях - от масонской пирамиды до логотипа телеканала "Карусель". Здесь логичней довериться гражданскому специалисту. В ближайшее время "Другая Россия Лимонова" этим и займется - будет найден специалист, могущий провести, увы, достаточно дорогостоящую экспертизу.

Пятнадцатью сутками ареста репрессии против нацболов в Екатеринбурге не ограничились. Была запущена так называемая "арестная карусель". 11 октября на выходе из спецприемника был задержан Кирилл Имашев. В тот же день суд назначает ему еще пятнадцать суток ареста - по той же статье 20.3 КоАП. Сергей Демидов, Евгений Некрасов и Степан Юрченко должны были освободиться 12 октября, но их привезли в суд прямо из спецприемника, за три часа до истечения срока. Как вы уже, наверное, угадали, все трое снова получили по 15 суток.

Кирилл Имашев, Сергей Демидов, Евгений Некрасов и Степан Юрченко в знак протеста объявляют коллективную голодовку. Активисты считают, что их арест незаконен, политически мотивирован, и не связан с реальными правонарушениями. Есть опасения, что "арестная карусель" может быть продолжена.

"Другая Россия" продолжает бороться за своих товарищей, оказывает им юридическую и общественную поддержку, в ближайшие дни парням будет переданы теплая одежда (в Екатеринбурге похолодало) и витамины, важные во время голодовки.

Борьба будет продолжена.

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* Межрегиональная общественная организация "Национал-большевистская партия" (НБП) признана экстремистской решением Московского городского суда от 19 апреля 2007 г. и ее деятельность в России запрещена.

Источник - svpressa.ru
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