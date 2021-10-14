 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Латиф Гандилов назначен послом Азербайджана в Кыргызстане
12:14 16.10.2021

Бишкек (АКИpress) – Латиф Сейфаддин оглу Гандилов 6 октября назначен послом Азербайджана в Кыргызстане.

Он сменил на этой должности Гидаята Оруджева, который проработал в Кыргызстане с 2013 года.

Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев 15 октября встретился с Гандиловым. "Скоро он прилетит в Бишкек, приступит к своим обязанностям. Опытнейший дипломат, до Кыргызстана проработавший ЧПП в Казахстане, Китае и Беларуси. Уверен, с его приездом уровень двусторонних отношений поднимется на более эффективный и качественный уровень. Договорились о налаживании плодотворного сотрудничества между посольствами", - сообщил посол КР у себя на странице в соцсети.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634375640
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