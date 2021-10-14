Латиф Гандилов назначен послом Азербайджана в Кыргызстане

12:14 16.10.2021

Бишкек (АКИpress) – Латиф Сейфаддин оглу Гандилов 6 октября назначен послом Азербайджана в Кыргызстане.



Он сменил на этой должности Гидаята Оруджева, который проработал в Кыргызстане с 2013 года.



Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев 15 октября встретился с Гандиловым. "Скоро он прилетит в Бишкек, приступит к своим обязанностям. Опытнейший дипломат, до Кыргызстана проработавший ЧПП в Казахстане, Китае и Беларуси. Уверен, с его приездом уровень двусторонних отношений поднимется на более эффективный и качественный уровень. Договорились о налаживании плодотворного сотрудничества между посольствами", - сообщил посол КР у себя на странице в соцсети.