Последнее турецкое предупреждение: решит ли Анкара "курдский вопрос"

13:33 16.10.2021 Городам на севере Сирии угрожает новая трансграничная военная операция



Антон Лавров

Андрей Федоров



В Сирии началась переброска протурецких боевиков ближе к границам курдских территорий на севере страны. В пятницу, 15 октября, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что терпение Анкары истекло, и объявил о намерении решительно бороться с поддерживаемыми США и силами режима отрядами курдов. По его словам, такая борьба "выйдет на качественно новый уровень". Турция уже дважды проводила против них полномасштабные трансграничные военные операции. Правда, пока Анкара не спешит перебрасывать свои воинские части на границу с Сирией, ограничившись концентрацией отрядов протурецких боевиков "Фронта освобождения Сирии".



Приготовления



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Пока повышенной концентрации военных сил Турции у границы с Сирией нет, рассказали "Известиям" источники, знакомые с ситуацией. Замечена лишь увеличившаяся активность разведывательных подразделений и работа беспилотников. Иногда в воздухе дежурит сразу несколько единиц. В то же время в пятницу появились кадры переброски к курдским регионам больших колонн боевиков протурецкого "Фронта освобождения Сирии" на вооруженных пикапах.



Обстановка накалилась после гибели в прошлые выходные двух турецких полицейских в сирийском городе Азаз. По мнению Анкары, они стали жертвой нападения со стороны курдов. Министр обороны Хулуси Акар, выступая в Национальном университете обороны Стамбула, заявил, что все необходимое для защиты прав и интересов его страны "будет сделано в нужное время и в нужном месте". Пообещал 13 октября очистить регион от террористов и глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.



Возможности Турции позволяют ей провести успешную операцию против курдских территорий на севере Сирии, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Вопрос лишь в том, насколько далеко готова зайти страна в конфликте.



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- Анкара уже дважды за последние годы воевала там с курдами и вполне результативно, - напомнил эксперт "Известиям". - Она наловчилась делать это чужими руками. В качестве пушечного мяса вперед идут отряды сирийских боевиков из так называемой умеренной оппозиции, они же несут и основные потери. Турки будут наступать во второй линии и экономить собственные силы. Их техническое превосходство не оставляет шансов легко вооруженным курдам.



Президент Эрдоган хочет не только создать буферную зону вдоль всей границы, но и намерен переселить туда миллионы сирийских беженцев, скопившихся в Турции. Это должно облегчить ситуацию в стране и поднять ему популярность. До сих пор этого не сделано лишь из-за оппозиции со стороны России и США, заключил эксперт.



"Известия" спросили минобороны Турции о потерях, понесенных от действий курдов в Сирии в последние месяцы и готовности провести новую операцию. Военное ведомство страны порекомендовало обратиться в МИД. "Известия" направили туда запрос.



Курдский вопрос



Территория компактного расселения курдов - Курдистан - исторически оказалась разделена между четырьмя государствами: Турцией, Сирией, Ираком и Ираном. Несмотря на мечты о независимости, этот народ так и не получил собственного государства.



Конфликт проживающих в Турции курдов с властями страны обострился в 1960-х. Были созданы националистические движения, одним из которых стала сепаратистская Рабочая партия Курдистана (РПК), чьей целью было отделение этнических территорий и создание собственного государства. В 1984 году это привело к серьезному вооруженному конфликту. Несмотря на поражение, в последующие годы курды продолжали партизанскую и террористическую войну, используя в том числе и территорию Ирака. Полностью победить их не удалось до сих пор.



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Теперь турецкие власти снова склонились к жесткому пути решения курдского вопроса. Они проводят операции по подавлению очагов их сопротивления как внутри страны, так и на приграничных территориях. Сторонники РПК подвергаются арестам и судебному преследованию. В ответ Рабочая партия Курдистана активизировала террористические атаки против турецких властей, военных и полиции.



Во время гражданской войны в Сирии территории с курдским населением при поддержке США обрели фактическую независимость от правительства в Дамаске и приблизились к реализации мечты о независимости. Анкара обвиняет сирийских курдов в поддержке РПК и сепаратизма на территории Турции и считает их серьезной угрозой для своей безопасности.



В 2018–2019 годах Турция дважды вторглась в Сирию и отбила у курдов обширные территории площадью свыше 4000 кв. км. Но ей пока не удалось создать запланированную буферную зону вдоль всей границы.



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20 января 2018 года минобороны Турции начало операцию "Оливковая ветвь" против обширного подконтрольного курдам района вокруг города Африн. Сам город и его область были хорошо укреплены. Курды выстроили обширную сеть тоннелей, ходов сообщения и бетонных укрытий. Турция противопоставила им удары высокоточным оружием. С воздуха укрепления уничтожали истребители F-16 и впервые широко задействованные армией ударные беспилотники национальной разработки Bayraktar TB2. Они налетали над зоной операции свыше 4000 часов, выполняя как разведывательные, так и боевые задачи.



На земле главной ударной силой Турции стали спонсируемые ею боевики антиправительственной "Свободной сирийской армии". Всего в операции задействовали до 25 тыс. бойцов. Контингент Турции составлял около 6000 человек.



Несмотря на упорное сопротивление курдов, их оборона была взломана менее чем за два месяца. Турецкие войска и союзники неторопливо продвигались вперед, подавляя все обнаруженные узлы сопротивления огнем издалека и не ввязываясь в ближние бои.



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Турецкая армия потеряла чуть более 50 солдат, их союзники - боевики - более 300. Потери техники были незначительными. Африн и его окрестности оказались под полной властью Анкары. Протурецкие силы до сих пор удерживают этот регион Сирии и не собираются передавать его правительству в Дамаске.



"Источник мира"



Несмотря на потерю Африна, почти четверть Сирии все еще оставалась под контролем курдских отрядов. Для оттеснения их от границы с Турцией и создания буферной зоны шириной 32 км Анкара в октябре 2019-го повторно вторглась в страну.



Турция опять собрала ударную группировку из отрядов местных боевиков и исламских радикалов, подкрепив их танками, артиллерией и авиацией. Всего в операции задействовали до 18 тыс. союзных войск и 6 тыс. турецких солдат и офицеров.



50-тысячные курдские силы были неравномерно распределены вдоль 400-километровой границы с Турцией и не могли прикрыть ее на всем протяжении. Их противник начал наступление на двух плохо защищенных участках и быстро прорвался вглубь сирийского Курдистана, перерезав его главную транспортную магистраль - шоссе М4.



Вооруженный конфликт был остановлен при активном посредничестве России. В этот раз победа далась Турции еще дешевле. Погибли 12 бойцов, около 150 были ранены. Потери боевиков-союзников были серьезнее - больше 1000 убитыми и ранеными. Курды согласились отвести свои силы от границы. Выполнение этих условий совместно контролируют патрули Турции и России.



Теперь Анкара обвиняет сирийских курдов в невыполнении условий договора об отводе войск и продолжении атак. Среди заявленных в турецких СМИ потенциальных целей наступления - крупные города Северной Сирии: Манбидж, Телль-Тамр, Айн-Иса и Телль-Рифъат. Турция уже демонстрировала, что при содействии союзников умеет занимать как территорию, так и большие, хорошо укрепленные населенные пункты. Источник - Известия

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