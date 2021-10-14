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    Таджикистан   | 
Семейное насилие в Таджикистане будет признано уголовным преступлением?
13:36 16.10.2021

Тохир Сафар

После неоднократных обращений правозащитников и рекомендаций Организации Объединенных Наций (ООН) власти Таджикистана, наконец, задумались о введении уголовной ответственности за домашнее насилие - соответствующая статья включена в новый проект Уголовного кодекса.

Если законопроект будет принят, мужчине или любому другому члену семьи, который жестоко обращается со своей супругой, сестрой или другим родственником, может грозить до семи лет лишения свободы.

Новый законопроект, копия которого попала в распоряжение Радио Озоди, предусматривает различные наказания, в том числе исправительные работы, в соответствии со статьей 153 "Насилие в семье" УК РТ. Согласно этой статье, любой член семьи, который использует зависимое от него или беспомощное состояние другого члена семьи, чтобы избить, травмировать или лишить его экономических возможностей, может быть подвергнут исправительным работам на срок от 120 часов до 6 месяцев или аресту на срок до 40 дней.

В Таджикистане насилие в семье, особенно в отношении женщин и девочек, по словам правозащитников, стало своего рода "нормой", а официальные лица смотрят на эту актуальную проблему сквозь пальцы. По словам правозащитников в Таджикистане, каждая пятая женщина подвергается насилию, а насилие в отношении супруги, сестры и других членов семьи в последние годы участилось. Авторы нового проекта Уголовного кодекса предлагают, что если человек жестоко обращается с несколькими членами семьи и допускает насилие в отношении беременной женщины или в присутствии несовершеннолетнего, то он должен понести более суровое наказание.

Авторы законопроекта предлагают наказывать таких лиц лишением свободы сроком до трех лет. Пункт 3 статьи 153 гласит, что если насилие приведет к самоубийству, серьезным травмам или смерти более двух человек, виновный должен быть приговорен как минимум к семи годам лишения свободы.

Официальные лица Таджикистана заявляют, что введение специальной статьи о домашнем насилии - еще один шаг к искоренению этого негативного явления в обществе. Согласно официальной статистике, только с 2016 по 2020 годы правоохранительные органы зарегистрировали 489 фактов домашнего насилия, в том числе 151 убийство женщины или других членов семьи и 161 случай доведения до самоубийства.

Два года назад международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала специальный доклад о домашнем насилии в Таджикистане, в котором говорилось, что насилие в отношении женщины в семье является серьезной проблемой, "но таджикское правительство не прилагает достаточных усилий для ее решения".

В докладе "Насилие на каждом шагу. Недостаточное реагирование государства на проблему семейного насилия в Таджикистане" перечислены ужасающие примеры притеснения и насилия над женщинами. По словам пострадавших от насилия женщин, их "насилуют, избивают кирпичом, лишают воды и пропитания, иногда могут ударить и утюгом". Женщины страдают от жестокого отношения со стороны мужей и их родственников, а должностные лица зачастую пренебрегают нуждами пострадавших от семейного насилия, не обеспечивая им надлежащую помощь, защиту и доступ к правосудию, говорилось в докладе.

Включение специальной статьи о домашнем насилии, по-видимому, является частью приверженности таджикского правительства выполнению своих международных обязательств по защите прав женщин и повышению их статуса в обществе.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин неоднократно призывал правительство Таджикистана ускорить принятие законодательства по искоренению насилия в отношении женщин.

Депутаты таджикского парламента недавно обсуждали новый проект Уголовного кодекса, но неясно, когда он будет рассмотрен нижней палатой. Неизвестно также, будет ли предложение, за которое в течение многих лет выступали борцы за права женщин, принято парламентом, в котором доминируют мужчины.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634380560
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