 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.10.2021
15:45  Банда высокого уровня. В Термезе узб-вице-премьер Умурзаков принимает вице-глав-талиба Ханафи
15:18  Макс Бакиев тайно слетал в Кыргызстан. Зачем?
13:36  Семейное насилие в Таджикистане будет признано уголовным преступлением?
13:33  Последнее турецкое предупреждение: решит ли Анкара "курдский вопрос"
13:31  На германо-китайской границе. Новый расклад после выборов в Бундестаг, - К.Батанов
12:14  Латиф Гандилов назначен послом Азербайджана в Кыргызстане
09:43  Лимоновцев сажают за акции против русофобии в Казахстане, - А.Аверин

09:36  Газопоклонники. вокруг русской газоносной трубы происходят турбулентные движения истории, - А.Проханов
09:29  Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками, - Геворг Мирзаян
09:13  Соотечество в опасности. Путин поучаствовал в "Всемирном конгрессе российских соотечественников"
09:11  Большая игра для большой выгоды? США ищут места для новых баз в Центральной Азии, - А.Уваров
09:08  Израиль играет с огнем, окружая Россию своим оружием, - Н.Бобкин
07:23  Китай успешно запустил 21-ю миссию тайконавтов на "Шэньчжоу-13"
01:38  ИГИЛовцы взорвали шиитскую мечеть Биби Фатимы в Кандагаре - более 100 погибших
00:16  Нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский, - Д.Ашимбаев
00:14  Что даст кыргызам "Жапаров в квадрате"? - Анвар Ажиев
00:05  Россия готова "поделиться" с Узбекистаном своей землей
Пятница, 15.10.2021
20:34  Стрельба в Бейруте: Влияние Хезболлы породило яростные протесты в Ливане и Сирии
20:20  Вместо Алиева Кыргызскую ТРК возглавил Иманалиев
20:11  Китай пересматривает доктрину неприменения атомного оружия первым, - Владимир Скосырев
19:30  "Мягкое подбрюшье" России вспорет Узбекская военная база США
18:39  Как талибы истребляют западные порядки в Афганистане, - "Взгляд"
17:49  Госналогслужбу Киргизии возглавил Алтынбек Абдувапов
17:43  Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов
16:56  МКС временно потеряла ориентацию при тестировании двигателей. Юле Пересильд дали порулить?
16:38  Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками, - Геворг Мирзаян
15:54  Британского депутата сэра Амнесса зарезали на встрече с избирателями в церкви
15:35  Путин: мигрантам в РФ нужно как минимум знать русский язык
13:41  South China Morning Post: Китай надеется, что российский уголь поможет ликвидировать дефицит энергии
13:40  Путин сделал Западу последнее предупреждение, - Лю Чэнхуэй
13:34  Ближний Восток - "волчья яма" для Пентагона, - Эндрю Бэйсевич
13:33  Рекордный вывоз капитала "съел" нефтегазовые доходы России
13:21  Мансур Киличев стал послом Узбекистана в Каире
13:00  Украина захватила "в плен" луганского офицера из состава совместного центра по контролю за прекращением огня
07:01  В Карабахе перестрелки плавно перетекают в азер-арм-бои
01:36  Узбекистан передумал размещать американские базы. Мирзиеев вертится как уж в тандыре, - "Къ"
01:33  НАТО переходит от гибридной к когнитивной войне, - В.Мухин
01:30  Газовая мышеловка Кремля: Европа попалась!
01:26  Санкции и интеграция: о чем Путин говорил на саммите ЕАЭС
00:32  США на Украине оказались заложниками теории домино, - "СП"
00:31  Россия и Турция возвращаются к языку артиллерийских залпов, - И.Субботин
00:28  Ливан оказался на грани гражданской войны, - Г.Петров
00:26  Сирию ведут к разделу между Россией и Турцией? - М.Магид
00:24  Туркмении хочется невинность соблюсти и капитал приобрести, - И.Джорбенадзе
00:23  Китай обходит США в создании главной технологии будущего
00:22  Москва амнистирует Рафшанов и Джамшутов, а русским - шиш
00:19  Царствуй, лежа на боку!... В России заговорили о реставрации монархии
00:13  Дарига Назарбаева возобновила пиар-поездки по городам и весям Казахстанщины
Четверг, 14.10.2021
19:18  Моня-таки на..л Беню? РосДумДеп Хинштейн настучал на счета РосДумДепа Веллера
19:12  Главы стран ЕАЭС сделали совместное заявление. Климат, однако, беспокоит...
19:04  Зачем Казахстану АЭС? Пиар урана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Макс Бакиев тайно слетал в Кыргызстан. Зачем?
15:18 16.10.2021

Зачем Максим Бакиев прилетал в Кыргызстан?

Argument.kg
5 октября 2021
"Не будет ветра - не будет колыхаться верхушка травы", не было бы Максима, Болот просто так бы не стал кричать. Так что обратимся к расследованию о Максиме.

По словам Болота Темирова, на днях в Кыргызстане приземлился частный самолет, прилетевший из Риги, предположительно, с сыном беглого президента Курманбека Бакиева на борту.

"Неделю в КР находился VIP-самолет Gulfstream G280 польской авиакомпании, рейс Рига-Бишкек и обратно. Максим Бакиев, Валерий Белоконь, Алексей Ширшов и Алексей Елисеев - это основные кандидаты возможных гостей. Самолет прилетел 13 сентября из Риги в аэропорт Бишкека и 17-го улетел обратно. По данным сайтов, средняя стоимость аренды подобного самолета 5 тысяч 650 долларов в час, следовательно, рейс обошелся в 48 тысяч долларов. Кто же заплатил такие деньги, чтобы анонимно посетить нашу страну? По версии социальных сетей, это Алексей Елисеев. Он был заместителем Максима Бакиева в ЦАРИИ до 2010 года, а в 2011 году попросил убежище. По второй версии, мог быть Алексей Ширшов. Он возглавлял стратегический завод "Дастан". Мог прилететь и Валерий Белоконь - бизнес-партнер Максима Бакиева. До 2010 года возглавлял банк "Манас", который подозревали в отмывании денег. Четвертый вариант - сам Максим Бакиев, который стал успешным бизнесменом именно во время правления своего отца", - говорится в сюжете.

Наш соотечественник в Швеции Сыргак Абдылдаев выпустил несколько постов, ссылаясь на собственные источники. Он утверждает, что прилетевшим был именно Максим Бакиев. По данным Абдылдаева, Максим Бакиев улетел обратно в Лондон.

Журналисты также предполагают, что приближенные Бакиева, возможно, участвовали в переговорах по Кумтору в Женеве, на которые полетела делегация из Кыргызстана в лице Камчыбека Ташиева, Акылбека Жапарова и Тенгиза Болтурука.

"Борт прилетел в Ригу из Польши и обратно улетел в Польшу. Максим Бакиев мог погостить у друзей и добраться до Лондона другим самолетом. Но борт с 27 по 29 сентября полетел не в Лондон, а из Малаги в Женеву, и по случайности туда же поехала делегация из Кыргызстана по вопросам Кумтора. 27 сентября было объявлено, что туда поехал и Ташиев. О завершении переговоров обнародовали 30 сентября. Появляется очень много вопросов. 30 сентября журналист Замир Казакбаев же рассказал, что прилетал 28 сентября в Бишкек на личном самолете Ширшов, поселился в отеле "Орион" и встречался с действующим директором завода "Дастан". Экс-директор завода, соратник Бакиева, должен был улететь 1 октября, и, действительно, 28 сентября в 5 часов дня в аэропорт приземлился самолет неизвестной авиакомпании. Он пробыл до 1 октября, и в самом деле самолет прилетел из Риги, а вылетел обратно в Киев", - утверждают журналисты.

Понаблюдав за данным расследованием, Максим Бакиев может начать курсировать в Кыргызстан в связи с Кумтором и выборами. Возможно, Максима напугали, ковырнув его уязвимое место. А вы верите этим слухам?

Источник: argument.kg

Источник - argument.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634386680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Протокол о сохранении биоразнообразия Каспийского моря
- А. Мамин проинспектировал реализацию крупных проектов транспортной инфраструктуры
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2021г. составил 104,1%
- Как и где живет "глубинный народ" в Казахстане
- Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский
- Связанные одной границей
- В Счетном комитете подведены итоги аудита эффективности управления активами АО "Казпочта"
- Крымбек Кушербаев принял участие в презентации 10-томного сборника произведений Жамбыла Жабаева
- Завышенные цены и просроченные препараты: сенатор возмутился нарушениями Минздрава
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  