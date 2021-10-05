Макс Бакиев тайно слетал в Кыргызстан. Зачем?

15:18 16.10.2021

Зачем Максим Бакиев прилетал в Кыргызстан?



Argument.kg

5 октября 2021

"Не будет ветра - не будет колыхаться верхушка травы", не было бы Максима, Болот просто так бы не стал кричать. Так что обратимся к расследованию о Максиме.



По словам Болота Темирова, на днях в Кыргызстане приземлился частный самолет, прилетевший из Риги, предположительно, с сыном беглого президента Курманбека Бакиева на борту.



"Неделю в КР находился VIP-самолет Gulfstream G280 польской авиакомпании, рейс Рига-Бишкек и обратно. Максим Бакиев, Валерий Белоконь, Алексей Ширшов и Алексей Елисеев - это основные кандидаты возможных гостей. Самолет прилетел 13 сентября из Риги в аэропорт Бишкека и 17-го улетел обратно. По данным сайтов, средняя стоимость аренды подобного самолета 5 тысяч 650 долларов в час, следовательно, рейс обошелся в 48 тысяч долларов. Кто же заплатил такие деньги, чтобы анонимно посетить нашу страну? По версии социальных сетей, это Алексей Елисеев. Он был заместителем Максима Бакиева в ЦАРИИ до 2010 года, а в 2011 году попросил убежище. По второй версии, мог быть Алексей Ширшов. Он возглавлял стратегический завод "Дастан". Мог прилететь и Валерий Белоконь - бизнес-партнер Максима Бакиева. До 2010 года возглавлял банк "Манас", который подозревали в отмывании денег. Четвертый вариант - сам Максим Бакиев, который стал успешным бизнесменом именно во время правления своего отца", - говорится в сюжете.



Наш соотечественник в Швеции Сыргак Абдылдаев выпустил несколько постов, ссылаясь на собственные источники. Он утверждает, что прилетевшим был именно Максим Бакиев. По данным Абдылдаева, Максим Бакиев улетел обратно в Лондон.



Журналисты также предполагают, что приближенные Бакиева, возможно, участвовали в переговорах по Кумтору в Женеве, на которые полетела делегация из Кыргызстана в лице Камчыбека Ташиева, Акылбека Жапарова и Тенгиза Болтурука.



"Борт прилетел в Ригу из Польши и обратно улетел в Польшу. Максим Бакиев мог погостить у друзей и добраться до Лондона другим самолетом. Но борт с 27 по 29 сентября полетел не в Лондон, а из Малаги в Женеву, и по случайности туда же поехала делегация из Кыргызстана по вопросам Кумтора. 27 сентября было объявлено, что туда поехал и Ташиев. О завершении переговоров обнародовали 30 сентября. Появляется очень много вопросов. 30 сентября журналист Замир Казакбаев же рассказал, что прилетал 28 сентября в Бишкек на личном самолете Ширшов, поселился в отеле "Орион" и встречался с действующим директором завода "Дастан". Экс-директор завода, соратник Бакиева, должен был улететь 1 октября, и, действительно, 28 сентября в 5 часов дня в аэропорт приземлился самолет неизвестной авиакомпании. Он пробыл до 1 октября, и в самом деле самолет прилетел из Риги, а вылетел обратно в Киев", - утверждают журналисты.



Понаблюдав за данным расследованием, Максим Бакиев может начать курсировать в Кыргызстан в связи с Кумтором и выборами. Возможно, Максима напугали, ковырнув его уязвимое место. А вы верите этим слухам?



Источник: argument.kg