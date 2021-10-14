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|Банда высокого уровня. В Термезе узб-вице-премьер Умурзаков принимает вице-глав-талиба Ханафи
15:45 16.10.2021
В Термез ожидается визит делегации во главе с заместителем главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи. В субботу, 16 октября, он проведет встречу с вице-премьером Узбекистана Сардором Умурзаковым.
Делегация движения "Талибан" во главе с заместителем премьер-министра движения Абдул Саламом Ханафи 16 октября отбыла в Узбекистан, сообщил в Twitter член делегации Инамулла Самангани.
"В ходе визита будут обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также в сфере безопасности и другим вопросам", - сообщил в субботу утром Инамулла Самангани.
По его словам, в Термезе афганская делегация проведет переговоры с делегацией высокого уровня Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.
Изначально встреча двух сторон ожидалась в пятницу, но было решено перенести в субботу.
7 октября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Кабуле переговоры с руководителями временного правительства Афганистана.
Тогда он сообщил, что сторонами договорились провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе по обсуждению вопросов торгово-экономического характера, в том числе по реализации проектов строительства ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".