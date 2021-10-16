Коронавирусная эпопея раскалывает Америку все глубже. Это война? - В.Прохватилов

00:11 17.10.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 16.10.2021



Республиканские законодатели в более чем половине штатов США под давлением избирателей, недовольных ограничениями и принудительным ношением масок, ввели законы, ограничивающие полномочия федеральных властей в сфере здравоохранения.



По данным медицинского ресурса Kaiser Health News, такого рода законопроекты были предложены республиканцами во всех 50 штатах страны. В 26 штатах республиканцам удалось преодолеть сопротивление демократов и "протолкнуть законы, которые навсегда ослабили государственную власть" в сфере здравоохранения.



В трех штатах действуют постановления Верховного суда штата, которые ограничивают полномочия федералов по вакцинации и масочному режиму. В некоторых случаях законодатели штатов наделили самих себя полномочиями по борьбе с инфекциями. 17 штатов приняли законы, запрещающие обязательную вакцинацию против COVID-19 и введение "паспортов здоровья".



В некоторых штатах губернаторы больше не могут вводить обязательный масочный режим или закрывать предприятия из-за "пандемии", а их исполнительные распоряжения могут быть отменены законодателями.



В Огайо законодатели наделили себя правом отменять федеральные постановления в сфере здравоохранения и ослабили требования к вакцинации в школах. В Юте и Айове в школах не требуют носить маски. В Алабаме органы власти штата и округов не могут выдавать паспорта вакцинации, а школы не могут требовать вакцинацию от COVID-19.



Законодатели Северной Дакоты запретили работодателям спрашивать, вакцинированы ли их сотрудники против коронавируса и инфицированы ли они, ограничив чрезвычайные полномочия губернатора в этой сфере.



Законодатели штата Монтана приняли самый строгий закон в стране, резко ограничив полномочия органов здравоохранения в отношении карантина и изоляции, увеличив власть местных выборных должностных лиц по сравнению с полномочиями местных советов по здравоохранению, запретив работодателям, в том числе в медицинских учреждениях, требовать вакцинации от COVID-19, гриппа и иных инфекций.



В ряде штатов губернаторы-демократы наложили вето на законопроекты республиканцев, но в некоторых штатах, например в Индиане, губернаторские вето были преодолены.



В Арканзасе законодатели запретили использование масок, за исключением частных предприятий или государственных медицинских учреждений, назвав их "бременем для общественного спокойствия, здоровья и безопасности граждан этого штата". Однако Верховный суд штата заблокировал запрет на ношение масок. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер также наложила вето на два законопроекта республиканцев, ограничивающие полномочия, используемые администрацией штата для борьбы с COVID-19.



Законодательная ассамблея Анкориджа (штат Аляска) 12 октября приняла закон о введении масочного режима, но мэр города Дэйв Бронсон наложил вето на этот закон. Бронсон написал в своем письме о вето, что маски "разжигают страх в попытке запугать общественность, чтобы заставить ее подчиниться". Он сказал, что законодательная ассамблея "продемонстрировала свое презрение к общественности". Однако демократы Аляски не сдаются и намерены преодолеть вето Бронсона.



Базирующаяся в Далласе компания American Airlines заявила, что не подчинится распоряжению губернатора Техаса Грега Эбботта об отмене обязательной вакцинации и будут соблюдать указ президента Джо Байдена, требующий вакцинации сотрудников. В то же время Федеральный суд Техаса приостановил действие приказа об обязательном вакцинировании сотрудников авиакомпании United Airlines, из-за которого те начали забастовку.



Недавний опрос, проведенный агентством Associated Press и Центром исследований по связям с общественностью (NORC), показал, что около половины американцев выступают за обязательную вакцинацию и тестирование для работников крупных компаний. "Однако… – пишет San Francisco Chronicle, – опрос также показал, что люди глубоко расколоты по признаку политической принадлежности".



Сенатор-республиканец Роджер Маршалл неоднократно и безуспешно пытался провести в Конгрессе США закон, который запретил бы обязательную вакцинацию и "позорное увольнение из армии за отказ от вакцинации". В сентябре он и еще 14 сенаторов-республиканцев, имеющих медицинское образование, подписали письмо в федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний, призывая их при разработке политики вакцинации учитывать естественный иммунитет людей, уже переболевших коронавирусом. Среди подписавших – сенатор от Кентукки Рэнд Пол и техасский конгрессмен Ронни Джексон, работавший врачом и медицинским советником Дональда Трампа.



Растет в Америке неприятие обязательной вакцинации в общественной среде, в том числе среди медицинских работников. Сотрудница Центра неотложной помощи Skagit Valley Health (штат Вашингтон) была уволена за то, что помогала коллегам подделывать отводы от вакцинации по религиозным соображениям, распространяя в сети TicToc видеоролик "К черту вакцину!".



Уклоняется от обязательной вакцинации часть полицейских. В Сиэтле сотрудники городского департамента полиции организовали саботаж, запустив веб-сайт, на котором офицерам было рекомендовано не предоставлять документов о прохождении вакцинации. Местный радиоведущий Джейсон Ранц сообщил, что около 200 офицеров полиции Сиэтла отказались прививаться. В связи с этим президент Гильдии полицейских Сиэтла (SPOG) Майк Солан обеспокоен возможными массовыми увольнениями сотрудников полиции.



А 7 октября два американских рэпера, Hi-Rez & Jimmy Levy, записали композицию "Это война", в которой звучат слова: "Это война с религией // Это война с детьми. // Они говорят, что тебя лечат. // Но это война с традициями". И припев: "Правительство лжет". За десяток дней композиция собрала в сети около полумиллиона прослушиваний.



Коронавирусная эпопея раскалывает Америку все глубже.