 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 15.10.2021
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В Узбекском Алмалыке местные толпой избили русскую девушку, - "МК"
00:17 17.10.2021

В узбекском городе Алмалыке местный житель и его спутницы толпой избили русскую девушку. Конфликт произошел из-за ДТП – девушка высказала узбекам свои претензии по поводу аварии, сообщает телеграм-канал "Подслушано в чайхане".

Отмечается, что нападавшие выкрикивали русофобские лозунги и в оскорбительном тоне советовали девушке уехать обратно в Россию. Сама пострадавшая рассказала, что в аварии была виновата не она - узбеки сами врезались в ее автомобиль.

При этом правоохранительный органы встали на сторону нападавших. На девушку, которая получила черепно-мозговую травму, завели дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане развернули "челлендж" против русского языка. В городе Чирчике начали развешивать в общественных местах объявления, в которых содержится призыв употреблять слова не из русского, а из узбекского языка. Листки с распечатанными на них словами, напротив русского из которых стоит крестик, а напротив узбекского – галочка, развешиваются в общественных местах, магазинах, кафе, учебных заведениях, транспорте.

Источник - московский комсомолец
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