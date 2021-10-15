В Узбекском Алмалыке местные толпой избили русскую девушку, - "МК"

00:17 17.10.2021

В узбекском городе Алмалыке местный житель и его спутницы толпой избили русскую девушку. Конфликт произошел из-за ДТП – девушка высказала узбекам свои претензии по поводу аварии, сообщает телеграм-канал "Подслушано в чайхане".



Отмечается, что нападавшие выкрикивали русофобские лозунги и в оскорбительном тоне советовали девушке уехать обратно в Россию. Сама пострадавшая рассказала, что в аварии была виновата не она - узбеки сами врезались в ее автомобиль.



При этом правоохранительный органы встали на сторону нападавших. На девушку, которая получила черепно-мозговую травму, завели дело о хулиганстве.



Ранее сообщалось, что в Узбекистане развернули "челлендж" против русского языка. В городе Чирчике начали развешивать в общественных местах объявления, в которых содержится призыв употреблять слова не из русского, а из узбекского языка. Листки с распечатанными на них словами, напротив русского из которых стоит крестик, а напротив узбекского – галочка, развешиваются в общественных местах, магазинах, кафе, учебных заведениях, транспорте.