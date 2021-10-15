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Лавров обещает построить в Узбе и Тадже по 5 русских школ. Дурь-пиар вместо реал-политики
00:23 17.10.2021

Россия собирается построить пять школ в Узбекистане для "укрепления позиций русского языка"

Официальная Москва планирует построить в Узбекистане пять школ в рамках инициативы "по укреплению позиций русского языка", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

По его словам, Россия предпринимает такие действия, чтобы "укреплять позиции русского языка, русской культуры, в целом русского мира". Он напомнил, что пять школ с полной программой обучения по российской методологии построят в Таджикистане, аналогичная программа готовится для Узбекистана.

"И вот в последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении. Мы заинтересованы в том, чтобы это в принципе стало таким модельным проектом для всех наших союзников и стратегических партнеров", - добавил Лавров.

Соглашение между правительствами Таджикистана и России о строительстве пяти школ было подписано еще в апреле 2019 года, однако председатель правительства России Михаил Мишустин подписал его только в сентябре этого года. Их планируется построить в Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде. Раньше школы в Таджикистане строил Всемирный банк, однако в начале 2019 года банк и другие международные доноры приостановили программы поддержки Таджикистана.

В Узбекистане у русского языка нет официального статуса. При этом в стране насчитывается более 900 школ, где обучение ведется на русском. Также есть кафедры русского языка в вузах и детсады с русским языком.

Российские СМИ и политики в последнее время заявляют об "ущемлении русских и русскоязычных" в Центральной Азии и "нарушении" их прав местным населением. В августе правительственное агентство "Россотрудничество" при министерстве иностранных дел выступило с заявлением, в котором говорилось, что "нападения на русских и русскоязычных" в Казахстане и Кыргызстане - опасная тенденция". Позже пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила о дискриминации русскоязычных в некоторых странах Центральной Азии, регионе, который Москва рассматривает как зону своего влияния.

В Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане некоторые политики и активисты выражали недовольство информационной кампанией в российских СМИ, на уровне властей республик какого-либо несогласия не высказывалось.

Источник - rus.ozodi.org
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