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Соотечество в опасности. Псевдо-русский фейк-саммит, - "Къ"
00:25 17.10.2021

Соотечество в опасности
Участники форума в Москве выясняли, почему быть русским непросто и что с этим делать

Стремление недоброжелателей расколоть россиян, проживающих в разных странах мира, бесперспективно. С таким утверждением в пятницу выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая VII Всемирный конгресс российских соотечественников. В первый день форума российские чиновники, дипломаты и делегаты из разных стран мира обсуждали способы защиты соотечественников от "гонений и дискриминации". Проблем у представителей "русского мира", как оказалось, немало: это и "жесткое давление" на русский язык, и "дикие кампании" в отношении российских СМИ, и попытки внушить чувство "ущербности" за историю. В общем, как резюмировала на форуме уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, "быть русским непросто".

Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, в этом году проходит с особым размахом: в двухдневном мероприятии принимают участие 400 делегатов из 102 стран мира. Названия пятничных пленарных дискуссий говорили сами за себя: "Русский мир и вызовы современности", а также "Историческая правда и сохранение идентичности".

В приветственном слове президента РФ Владимира Путина, которое было зачитано делегатам, отмечалось: форум "проходит после внесения в Конституцию положения о защите прав и интересов соотечественников, о сохранении общероссийской культурной идентичности". Об этом же напомнила в видеообращении и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, отметив: "краеугольный камень построения нового, прочного и надежного здания русского мира" установлен, так что теперь можно сосредоточиться на практических измерениях работы по консолидации соотечественников.

Участники заседания на этом и сосредоточились. За день работы форума было высказано немало амбициозных идей.

Пожалуй, наиболее обсуждаемым стало предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова об автоматической выдаче гражданства детям от смешанных браков, в которых один из родителей - россиянин.

Эту идею в зале встретили аплодисментами. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выступил с другой идеей: "Пункт о защите соотечественников нужно включать в двусторонние соглашения с другими странами". Также звучали предложения открывать русские школы во всех дружественных РФ странах, развивать систему филиалов российских вузов в странах СНГ, упростить процедуру получения гражданства.

Необычную идею высказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Я бы хотела с этой трибуны обратиться к обеспеченным людям России. Каждый миллион рублей, от потери которого вы не обеднеете, может помочь спасти судьбу нашего соотечественника, которого неправомерно мучают за границей",- заявила она. Об одном таком человеке госпожа Симоньян особо упоминала - это был экс-глава портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который в 2018–2019 годах находился под стражей в Киеве.

Основное внимание участники форума уделили вызовам, с которыми сталкивается "русский мир".

Во-первых, это, как указал Сергей Лавров, дискриминация соотечественников по языковому признаку. "При попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии",- сказал он. И в тот же день, прямо в зале, занялся защитой русского языка: после выступления омбудсмена Татьяны Москальковой заявил, что ему "русское слово "уполномоченный" и "уполномоченная" гораздо ближе".

Во-вторых, как отмечали участники форума, немало проблем возникает вокруг в корне неверных трактовок российской истории. Особое внимание этой теме уделил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, выступивший с видеообращением. Он указал: РФ сталкивается "с попытками лишить ее исторической правды", "посредством искаженного изложения фактов внушить россиянам чувство ложной вины, некой ущербности". "Представить, к примеру, жертв Второй мировой войны агрессорами и оккупантами, героизировать предателей и пособников",- пояснил свою мысль патриарх. Сергей Лавров в связи с этим поблагодарил всех участников форума за "активное противодействие историческому ревизионизму".

В-третьих, люди страдают за веру. Патриарх Кирилл в этой связи вспомнил "случай с проявлением насилия над русским мальчиком в тренировочном лагере, произошедший этим летом в одной из сопредельной России стран" (а точнее, в Киргизии). "Над ним издевались, его избивали, потому что он посмел свидетельствовать о своей вере",- сказал глава Русской православной церкви. И резюмировал: "Сегодня существует серьезный запрос для формирования системы безопасности для соотечественников за рубежом".

В-четвертых, с проблемами сталкиваются СМИ, о чем подробно рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Системная дискриминация отечественных русскоязычных СМИ и СМИ соотечественников вошла в обыденность на евроатлантическом пространстве. Она стала визитной карточкой на Украине, не хочется думать, что Германия приближается к этой кампании",- отметила она, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. "Мы видим, какая охота началась на русскоязычные СМИ и СМИ соотечественников по оказанию на них влияния для рекрутирования их в собственные антироссийские ряды,- продолжила госпожа Захарова.- Мы видим, как значительные средства направлялись на финансирование проектов и программ, нацеленных на формирование тайных сетей блогеров в русскоязычном сегменте соцсетей. Делается это и для создания условий вмешательства в дела нашей страны, и для работы в диаспоре за рубежом, чтобы поссорить людей".

В-пятых, идет давление на слишком активных представителей "русского мира". "На активистов диаспоральных структур оказывается жесткое давление, в том числе с использованием административных рычагов, цензуры, избирательного правоприменения. Дело доходит до откровенно русофобских акций",- заявил Сергей Лавров. Это же в интервью RT подтвердила председатель Координационного совета организаций российских соотечественников США Елена Брэнсон. "В Америке есть много недоброжелателей, много русофобов. Есть сложившиеся группы, которые пишут доносы на нас",- заявила она интервьюеру Марии Бутиной, которая была осуждена в США по обвинению в деятельности в интересах России и находилась там в заключении в 2018–2019 годах.

Тревожные тенденции подтвердила Татьяна Москалькова: "Количество обращений от русскоязычных граждан к уполномоченному с просьбами защитить их права и законные интересы возрастает. Только в этом году зафиксировано более тысячи подобных жалоб. География просьб о помощи охватывает десятки стран: Украину, Турцию, США, Латвию, Узбекистан и многие другие". Суть выступления омбудсмена (да и всего первого дня форума) можно было свести к ее фразе, обращенной к участникам:

"В общем, русским быть непросто, и каждый из вас в этом так или иначе убедился".

Так или иначе, как заверяли участники Конгресса, добиться своих целей врагам все-таки не удается. "Попытки недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны. Несмотря на все сложности, представители наших общин с достоинством отстаивают свое право на поддержание связей с Родиной, сопричастность ее судьбе, участие в культурных и экономических проектах",- заверил Сергей Лавров.

В ходе форума один из его участников, представлявший Израиль, наглядно продемонстрировал, что с поддержанием связей и сопричастностью действительно все в порядке. Вначале он попросил Сергея Лаврова передать "низкий поклон любимому президенту Владимиру Путину", которого своим президентом хотели бы видеть и "израильтяне, которые даже вообще не имеют отношения к СССР". А потом поблагодарил министра за все, что он делает "для сотрудничества и мира во всем мире", и подарил ему бархатный черный халат, расшитый золотом. "Это вам как маршалу соотечественников",- добавил выступавший. Сергей Лавров вначале решил с улыбкой отшутиться, но от "маршальского халата" отказываться все-таки не стал.

Павел Тарасенко, Марина Коваленко

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634419500
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