Чем вызвана необходимость амнистии гастарбайтеров-нарушителей в РФ. Глупость или большая глупость?

00:45 17.10.2021 Возвращение "заблудших" мигрантов

Чем вызвана необходимость амнистии гастарбайтеров-нарушителей?



Валерий Панов



Против - 95%. За - 3%. Безразлично - 2%. Такими оказались результаты опроса, проведенного телеграмм-каналом "Старше Эдды". Он состоялся сразу после того, как замглавы МВД РФ Александр Горовой (курирует вопросы миграции) озвучил планы государства по мигрантам. По его словам, въехать в Россию разрешат 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее было запрещено пересекать границу из-за совершенных в РФ административных правонарушений. Аналогичное решение было принято и по мигрантам из Таджикистана.



Участникам телеграмм–канала предлагалось ответить на вопрос: считают ли они благом амнистию мигрантов-правонарушителей, как и само наличие мигрантов в стране в принципе. За сутки в опросе приняло участие 2328 человек, что можно считать вполне репрезентативным показателем. Более того, думаю, результаты опроса отражают также главные тенденции в отношении граждан нашей страны к проблемам, связанным с трудовой миграцией вообще.



Еще несколькими днями ранее общество весьма остро прореагировало на сообщение главы Федерации мигрантов России Вадима Коженова о том, что "путем достаточно долгих и сложных переговоров" удалось решить вопрос об амнистии 150 тыс. мигрантов из Таджикистана и 150 тыс. из Узбекистана, которые совершили правонарушения и были выдворены МВД из РФ.



Сообщается что амнистия не коснется тех, кого выслали из страны по решению суда.



Кроме того, с 18 октября МВД России совместно с узбекской стороной "запустит механизм, согласно которому 10 тысячам граждан Узбекистана, намеревающимся выехать в Россию для осуществления трудовой деятельности, смогут оформить разрешения на работу (патент), до выезда из республики". Этот механизм позволит значительно сократить срок оформления разрешения на работу, расходы за которое будут нести российские работодатели, подчеркнули в посольстве Узбекистана.



Для начала хотелось бы понять, какие именно правонарушения совершили амнистированные лица, если их выслали из страны по решению МВД. Соответственно: с кем и с чем нам, гражданам РФ, предстоит столкнуться уже в ближайшем будущем? Что касается преступности общекриминального характера, то, по данным МВД, с января по август 2021 г. число совершенных мигрантами преступлений выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, полиция неоднократно сообщала о росте среди иностранцев случаев массовых драк и нападений на полицейских. К слову, узбеки и таджики настолько "любят" друг друга, что избежать конфликтов между ними вряд ли удастся. Надо также четко осознавать, что за каждым высланным мигрантом стояла работа сотрудника правоохранительных органов. Но теперь его работа практически обнулена. Значит, это кому-то очень надо.



По мнению специалистов, в местах организованного нахождения мигрантов, - а они, как правило, живут компактно, - сложно сохранять и поддерживать общественный порядок. Это вызвано социокультурными и конфессиональными различиями коренного населения и мигрантов, считает председатель комитета по строительству "Опоры России" (Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства) Олег Филиппов.



В СМИ то и дело всплывают не самые приятные инциденты, вызывающие у россиян тревогу и, что важно, полное неприятие происходящего.



Так, в июле 2021 г. случилась массовая драка в Москве, возле станции метро "Кузьминки". В ней участвовали около 200 человек, и большая часть - это иностранцы. Есть пострадавшие, есть задержанные. В Петербурге тоже было неспокойно: в Красносельском районе в августе задержали 18 человек, затеявших массовое побоище, находившихся в России с нарушением миграционного законодательства.



Самым резонансным инцидентом последнего времени стало изнасилование и убийство женщины-пенсионерки в подмосковном поселке. По делу проходят двое подозреваемых, оба - граждане Таджикистана. После этого события местные жители вышли на сход против мигрантов. Общежитие в поселке, где они проживали, пришлось закрыть. Правда, администрация Сергиво-Посадского района, где случилась трагедия, сообщила, что к конкретному общежитию виновные отношения не имеют. Возможно, однако принятые властями меры помогли успокоить местных жителей.



"Это люди, абсолютно не представляющие угрозу обществу, - говорит kp.ru руководитель центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, в прошлом замглавы ФМС Вячеслав Поставнин. - Дорогу не там перешел или правила дорожного движения нарушил - превысил скорость, не там припарковался, то есть такие правонарушения, которых у многих россиян пруд пруди. Но по действующему законодательству за два и более административных нарушения им запрещается въезд в Россию - как правило, на 3 года или 5 лет. Это конечно, перебор. Амнистия - это результат переговоров на уровне руководителей стран, у нас не хватает собственных трудовых ресурсов".



"Нехватка рабочих рук" - это главный тезис всех лоббистов возвращения мигрантов в Россию. По соответствующим оценкам, в России не хватает 1,2 млн рабочих (по другим данным, 1,4 млн).



Ранее по Указу президента, до 30 сентября 2021 г. было решено не выдворять иностранцев из России и не запрещать им въезд, даже если у них на 16 июня не было законных оснований для пребывания или проживания в стране. Режим благоприятствования частично продлен до конца года. "Иностранные граждане из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 г. могут обращаться за патентом на работу без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в страну", - сообщается на сайте migrantmedia.



Заметим, что не граждане России едут за поиском лучшей доли в бывшие республики "великого и нерушимого", а совсем даже - наоборот. При этом в этих же теперь "бывших" республиках часто господствуют русофобские настроения, соответственно, с таким настроем нередко приезжают к нам и "бывшие братья". И с претензиями к русским за все их нынешние беды. Вроде бы мы кому-то и что-то должны и обязаны рассчитаться по каким-то вымышленным долгам. Особенно усердствуют в этом украинцы.



Сегодня Россия - щедрая душа снова открывает двери для трудовых мигрантов. Начали впускать тех, кто будет работать на стройках, - сюда до 2024 г. правительство хочет привлечь 5 млн мигрантов. А МВД готовит новый закон, который упростит иностранцам трудоустройство и получение гражданства. Добавим, что на начало 2020 г. в России их находилось 5,5 млн. Эта цифра с 2016 г. выросла на 30% (тогда было 4,3 млн). До пандемии в страну ежегодно въезжали по 5 - 6 млн человек, а от общей численности занятых иностранные мигранты в 2019 г. составляли почти 4%. При этом большая их часть не были зарегистрированы. Это, подчеркнем, почва для разного рода правонарушений.



"Выдворение за мелкие административные правонарушения - это абсолютно вредительское правило, - сказал kp.ru председатель Комиссии по миграционной политике Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский. - Это наносит ущерб экономике страны и ее престижу. Говорим об интеграции, а за любую мелочь выдворяем. 3,5 млн выдворений у нас. Считаю, что амнистию нужно предоставить не только гражданам Узбекистана и Таджикистана, но и приехавшим из других стран - например, Украины, Молдавии. Под запрет попадают же и многие этнические русские, я знаю такие примеры".



Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в эфире программы "Царьград. Главное" заявил: "Это сказки по поводу мелких правонарушений. Как только МВД отработало хулиганов, драки, когда пошло огромное количество нарушающих миграционное законодательство по проживанию и готовились выслать порядка 100 тысяч мигрантов, за них тут же вступились, прежде всего, строительные корпорации, ЖКХ, торговые сети, банки. И это только цветочки. Потом пошли мелкие бизнесы, которые построены только на мигрантах, русским туда не устроиться. Это доставки, например". Далее Кабанов отметил:



"Причем работает это все именно в столицах, а не в регионах, где люди сидят без работы. Наконец, продавили амнистию те, за кем стоят офшоры. У кого дети - да и они сами - проживают за рубежом. Есть такое слово хорошее русское - "измена". По-другому это не назовешь".



Из-за подобных амнистий преступники из числа мигрантов, говорит Кабанов, почувствуют безнаказанность. Они и так "ведут себя сейчас, как хотят: устраивают драки, хамят, плюют семечками, живут где попало". А после ситуация только ухудшится, считает эксперт. Это приведет к тому, что у них появится ощущение безнаказанности, если им позволят совершать и дальше правонарушения, преступления.



Добавлю: мигранты к тому же оказывают негативное давление на рынок труда. В чем это выражается? В снижении уровня оплаты труда и росте коррупционной составляющей в секторах занятых мигрантами. Вдобавок даже легальный мигрант несет несравнимо меньшие издержки на питание, проживание и оплату услуг по сравнению с гражданином России. Гражданин России платит налоги, квартплату (в некоторых регионах сопоставимую с зарплатой), пользуется инфраструктурой. На получаемую зарплату гражданин России кормит свою семью, детей и родителей, реинвестирует все заработанные деньги в отечественную экономику.



У трудовых мигрантов из Средней Азии нет выбора: либо работа в России, либо отсутствие работы, потому как на других рынках труда эти мигранты вообще не востребованы. К сокращению потока мигрантов до минимума призвал депутат Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР), он требует создавать рабочие места для соотечественников, а не приезжих. "Ошибочное и крайне вредное решение! Надо не "миграционные амнистии" проводить, а масштабную миграционную оптимизацию", - цитирует законодателя издание "Регнум".



Трудовые мигранты в России - это в основном неквалифицированные кадры: каждый второй - со средним образованием, а 13,6% вообще без него. Заняты они, в первую очередь, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортном секторе и торговле, единицы - в здравоохранении.



Из-за коронавируса Россия ограничила въезд иностранцам в страну, в результате чего их приток сократился в 2,4 раза (с января по август 2020 г.), а 22% уехали к себе на родину. Бизнес заговорил о нехватке рабочей силы - о чем заявили 40% российских компаний.



К концу 2020 г. в России оказалось примерно на 20% меньше трудовых мигрантов, чем в конце 2019-го, то есть на 1,4 млн человек. Спрос на вакансии, которые они занимали, в октябре - ноябре 2020 г. взлетел на 70% (по сравнению с октябрем - ноябрем 2019-го), особенно среди разнорабочих и водителей. В строительстве нехватка рабочих рук достигла 50%, сроки ввода жилья в эксплуатацию срывались. И этот дефицит кадров, о котором бизнес активно говорит, соседствует с ростом безработицы. Потому что на вакантные места россияне не идут - не соглашаются на зарплату, которую без возражений принимали иностранцы: она была в среднем на 50% ниже.



Сектор строительства - один из самых нуждающихся в иностранных кадрах, но он не единственный. Жилищно-коммунальное хозяйство тоже требует трудовых мигрантов, все больше запросов направляет и агросектор: для сезонных работ российских рук недостаточно. Если в 2020 г. удалось разобраться с ситуацией через перераспределение специалистов из других сфер, то в феврале 2021 г. Минсельхоз попросил правительство впустить мигрантов. Дескать, агропромышленный комплекс без них развиваться не сможет, особенно там, где распространен ручной труд, - в Московской, Астраханской и Волгоградской областях. Последние две суммарно нуждаются в 22 тыс. мигрантов.



Интернет-журнал о бизнесе в России "Секрет фирмы" вместе с экспертами разобрался, так ли на самом деле нужны эти миллионы мигрантов и что с ними делать, чтобы не обострить старые проблемы. Здесь следует ознакомиться с данными авторитетного телеграмм-канала Proeconomics от 8 октября, согласно которым в сентябре 2021 г. на рынок выведено 355 объектов от 190 застройщиков - 72 тыс. квартир совокупной площадью 3,58 млн кв. м. Это на 9,2% больше многоквартирных домов, чем годом ранее. Иначе говоря, в области строительства без увеличения количества неквалифицированных (и незаконопослушных) иностранных "специалистов" вполне можно обойтись. Значит, могут, когда захотят! Но ведь именно и не хотят.



Или взять, скажем, сельское хозяйство, куда тоже активно привлекают иноземцев. Здесь наблюдается любопытная тенденция: при всех ковидных ограничениях и антироссийских санкциях растет отечественный агроэкспорт в Евросоюз, который отличается высокими потребительскими требованиями к продукции и строгой сертификацией. Канал "Экспорт Москвы" сообщал, что в январе - августе этого года поставки в страны ЕС выросли на 32% и достигли 2,4 млрд долл. Главными странами-покупателями стали Нидерланды, Латвия и Германия, сообщает телеграм-канал Proeconomics. (А мы, скажем, и турецкими помидорами обойдемся, притом что в них Роспотребнадзор периодически находит какую-нибудь несъедобную "бяку" и запрещает их ввоз в Россию.)



Оказывается, и в сельхозсфере российские трудовые ресурсы (без мигрантов) более чем самодостаточны. Но и здесь тоже нашлось место "дружбе народов" советского образца, о которой так любят вспоминать некоторые наши чиновники. Минсельхоз РФ, например, договорился с Узбекистаном о сдаче в аренду до миллиона гектаров земель.



Свои земли Узбекистан в должном состоянии уберечь не смог, как, впрочем, и водные ресурсы. Теперь этой стране плохо, что периодически не мешает ей "дружить" с некоторыми нашими потенциальными противниками.



А что народ - наш народ, естественно? Сегодня есть телеграм-каналы, где можно высказаться вполне откровенно. Так, результаты опроса "Минсельхоз РФ договорился с Ташкентом о сдаче иностранному государству до миллиона гектаров земель в аренду. Ваше отношение?", по данным телеграмм-канала "Соцопрос", свидетельствуют: от 91% до 97% с учетом сомневающихся респондентов выступили против раздачи земли чужестранцам. Мнение "простых людей" разделяют даже и в партии власти. В частности, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сказал более, чем понятно: лоббистам завоза мигрантов или желающим сдавать в аренду русские земли ордам приезжих вахтовиков из Азии лучше уже сейчас расстаться со своими планами. Пока не началось, как в народе говорят. Однако привлечение мигрантов в сельское хозяйство продолжается.



Может, стоит прислушаться и к мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он предложил помогать Средней Азии большими заказами на фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, которая растет или производится в этих странах, "может быть, даже с предоплатой", чтобы их граждане имели возможность "работать дома".



На экономическую сторону вопроса обратил внимание известный политик и общественный деятель, учредитель "Первого русского" ТВ-канала Константин Малофеев. "Для того чтобы решить вопросы, связанные с вымиранием России, а по прогнозам ООН, к 2050 г. нас должно остаться 120 млн вместо сегодняшних 147 млн, мало только мер поддержки матерей и семей. Нужно еще обеспечить отцов работой, - убежден Малофеев. - Мать сидит и воспитывает детей, потому что это наше будущее поколение. А отец должен зарабатывать достаточно на эту семью. Как он это будет делать, если на его работе трудится мигрант из другой страны, который содержит свою семью опять же за рубежом? Кстати, сумма, которую мигранты посылают себе домой, по данным статистики, 13 млрд долл., то есть триллион рублей уходит из русских семей".



Похожей точки зрения придерживается и гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. По его словам, поощрение массового въезда гастарбайтеров опасно и с демографической точки зрения. "В России меняется этнический состав. Русских сейчас меньше 70%, и, конечно, есть опасения, что русское население будет снижаться и дальше", - отметил эксперт и обратил внимание на данные, которые были озвучены на IV Международной конференции "Женское лицо миграции", состоявшейся в начале октября в Москве. Среди граждан стран СНГ, получающих разрешение на работу в России, около 20% составляют женщины. Среди трудовых мигрантов из Киргизии - одного из основных поставщиков рабочих рук в России - доля женщин поднялась до 50%.



По мнению В. Лепехина, появление большего числа мигранток "замазывает" демографический спад. Но если демографическая ситуация может улучшиться, то социальная может стать более напряженной. (Есть информация, что в Совете по правам человека амнистию мигрантов-нарушителей уже назвали "угрозой безопасности").



Отказаться от трудовых мигрантов в ближайшее десятилетие вряд ли удастся, считают эксперты, опрошенные интернет-журналом "Секрет фирмы". Добавлю: что естественно при такой миграционной политике. Адаптация и социализация приезжих, изменение законодательства в вопросах защиты прав этой категории населения - крайне необходимые меры, которые должны способствовать не только стабильному притоку иностранных рабочих кадров, но и снижать негативные настроения россиян по отношению к ним.



Сегодня делать какие-либо окончательные выводы, разумеется, рано. Но уже ближайшее время покажет, насколько обоснованными оказались наши предположения относительно очередной волны гастарбайтеров в Россию да и по ситуации с мигрантами вообще. Источник - stoletie.ru

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