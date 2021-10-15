Содружество независимых гособвинений. О чем говорили и спорили на саммите СНГ, - П.Тарасенко

00:49 17.10.2021 Содружество независимых гособвинений

О чем говорили и спорили на саммите СНГ



Состоявшийся в пятницу саммит СНГ запомнился не только словами участников о единстве "духовных корней" и "глубоком переплетении культур", но и конфронтацией между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встретиться лично они не смогли - саммит прошел по видеосвязи, но все претензии в адрес друг друга высказали. Впрочем, продвигавшуюся участниками заседания концепцию о том, что СНГ - это территория мирного сотрудничества, это никак не пошатнуло. Ведь, как заверил коллег президент РФ Владимир Путин, "даже плохой мир лучше, чем хорошая война, а всякая ссора красна миром".



Хорошая ссора при плохой войне



Вслед за главами МИДов стран СНГ (см. "Ъ" от 15 октября) на встречу собрались и лидеры государств. Правда, в отличие от министров, увиделись они не вживую: саммит под председательством Белоруссии прошел в видеоформате. Возможно, оно было и к лучшему, так как без жесткой словесной пикировки не обошлось. В центре внимания оказались президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.



Первым выступил азербайджанский лидер. "Нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом",- сразу заверил Ильхам Алиев, тем самым дав понять: к мнению господина Пашиняна, утверждающего, что карабахский вопрос отнюдь не решен, прислушиваться не стоит. "Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, выполнил резолюции Совбеза ООН, требовавшие немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с территорий Азербайджана",- напоминал собравшимся по ту сторону экрана азербайджанский лидер.



А вот Ереван, по мнению господина Алиева, своих обязательств так и не выполнил и вообще ведет себя неконструктивно.



Во-первых, Армения отказывается передать "полные карты минных полей" ("То небольшое количество переданных карт имеют точность около 25%"). Во-вторых, сопротивляется началу делимитации границы (так как отказывается признать "территориальную целостность Азербайджана"). В-третьих, педалирует тему военнопленных, хотя таковых в Азербайджане уже нет (есть только "члены диверсионной группы", которые "были заброшены в тыл азербайджанских вооруженных сил" уже после прекращения военных действий и "не могут считаться военнопленными"). В-четвертых, вместе с Ираном потакает международному наркотрафику. По словам господина Алиева, выиграв в войне, "Азербайджан восстановил контроль на 130-километровом участке границы с Ираном, бывшем под контролем Армении на протяжении 30 лет". "Объем задержанного нами героина по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу",- сказал господин Алиев. И добавил, чтобы никаких сомнений ни у кого не возникало: "Сегодня это доказанный факт".



Никол Пашинян оказался в чуть более выгодном положении, так как выступал уже после Ильхама Алиева и смог прокомментировать все обвинения. "Мы очень тесно сотрудничаем с правоохранительными органами Ирана, очень эффективно боремся против наркотрафика. Я тоже могу представить цифры, свидетельствующие о пресечении случаев наркотрафика, количестве изъятых наркотиков",- сказал он. По поводу пленных свою позицию премьер корректировать не стал, столь же категорично, как и раньше, отметив: "Азербайджан не вернул до сих пор всех армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Я хочу обратить ваше внимание, что речь идет не только о военнопленных. Это чисто гуманитарный вопрос". После этого армянский лидер все-таки произнес одно предложение, которое не могло не порадовать Ильхама Алиева:



"Армения готова завершить передачу Азербайджану карт тех минных полей, которые находятся в тылу азербайджанских вооруженных сил, то есть представляют собой гуманитарную угрозу".



Так или иначе, но по крайней мере один участник саммита пусть и вряд ли доволен, но хотя бы удовлетворен текущим положением дел по карабахской проблеме. Выступая перед коллегами, президент РФ Владимир Путин вспомнил "российские мудрости" - "даже плохой мир лучше, чем хорошая война, а всякая ссора красна миром". "Собственно, ключевая роль СНГ и состоит как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития наших стран",- добавил он.



"Переплетение культур, обычаев, традиций"



В целом из выступления Владимира Путина следовало, что государства Содружества объединяет куда больше, чем разъединяет. "Наши страны многое связывает: это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И конечно же, русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ",- сказал он. Правда, затем дал понять, что еще есть куда идти и над чем работать: не все трудовые мигранты владеют русским и, следовательно, им сложно "входить в нормальную жизнь в России". Но 2023 год, как напомнил Владимир Путин, в странах СНГ будет Годом русского языка как языка межнационального общения. "Весьма полезными считаем предусмотренные его программой меры, направленные на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризацию российской культуры. Уверены, что все это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран-участниц Содружества",- добавил президент.



Сказал он и о взаимообогащении другого рода: "Понятно, что пандемия коронавируса продолжает негативно сказываться на сферах экономики… Вместе с тем показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ все-таки улучшаются".



По данным Владимира Путина, объемы товарооборота внутри Содружества увеличились за первое полугодие почти на 27%.



Кстати, именно на этом аспекте акцент сделала участница заседания от Молдавии, премьер-министр Наталья Гаврилица. "Мы считаем, что Содружество может стать более эффективным и успешным объединением, если в качестве основной цели обозначит рост благосостояния жителей наших стран",- заявила она, посвятив свою речь "возможностям для взаимовыгодного и эффективного торгово-экономического сотрудничества". Казалось, главной целью госпожи Гаврилицы было убедить участников саммита, что "взвешенная внешняя политика" нынешнего молдавского руководства (считающегося проевропейским), а также действующий режим свободной торговли республики с ЕС - совсем не помеха, а даже наоборот. Но ощущение, что Молдавия сейчас выбивается из общего ряда членов СНГ, все равно не покидало. В том числе, похоже, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, поблагодарившего Наталью Гаврилицу "за блестящее выступление на русском языке". Подобных комплиментов от него другие участники встречи не удостоились.



При этом сам господин Лукашенко политизации темы экономического сотрудничества избежать не смог, да и не хотел. "Год от года из-за безнаказанности и пресловутого права силы применяемые к нашим странам меры становятся все шире и не так безобидны для наших национальных экономик. Все вы знаете, с каким беспрецедентным санкционным давлением столкнулась в этом году Беларусь. И не только Беларусь",- сказал он. Об экономике белорусский лидер упомянул и применительно к событиям 30-летней давности: по его словам, после распада СССР "создание СНГ - интеграционного купола, укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса, было, скорее всего, решением верным". Немного настораживало только словосочетание "скорее всего".



Владимир Путин нашел еще одну тему, "актуальную, по сути, для всех государств СНГ" - "приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы". И было ясно, что неуважение к этим принципам проявляют отнюдь не члены СНГ, а некоторые (или даже многие) не входящие в Содружество страны.



Между тем, как следовало из пятничных выступлений, Содружество может подать всему миру хороший пример. Главное - действовать более активно.



Так, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов призвал страны-союзницы, "используя свои политико-дипломатические возможности, выступить с консолидированных и принципиальных позиций в ООН и в других международных и региональных структурах". "Необходимо вернуть в мировую политику уважение к праву, культуру диалога, доверие и предсказуемость в отношениях между государствами",- подчеркнул туркменский лидер, выступавший уже после диалога лидеров Армении и Азербайджана - совсем не доверительного, но, впрочем, довольно предсказуемого.



Павел Тарасенко Источник - Коммерсант

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