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Пока Россия снимает кино с Пересильд, китаянка Ван Япин выйдет в открытый космос
00:55 17.10.2021

Первая женщина Поднебесной выполняет особо важную миссию

Михаил Морозов

Пока российские космонавты на Международной космической станции заняты в съемках очередной "мыльной оперы" для заполнения эфира Первого канала, с китайского космодрома Цзюцюань, что на северо-западе Китая, в космос отправился очередной китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-13".

На его борту три космонавта: Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу. Ван Япин - женщина. Она опытный покоритель космоса, летала на космическом корабле "Шэньчжоу-10" в 2013 году. Но теперь ей предстоит более сложная и почетная миссия. Она будет первой китайской космонавткой, которая обживет новую китайскую орбитальную станцию и поработает в открытом космосе.

Чжай Чжиган, командир экипажа - тоже опытный космонавт. Во время полета космического корабля "Шэньчжоу-7" в 2008 году он совершил первый среди китайских космонавтов выход в открытый космос. Как сообщили в пресс-службе Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА), новая экспедиция на орбитальную станцию проработает там шесть месяцев, этот срок станет стандартным для пребывания китайских космонавтов на орбите.



Нынешний экипаж будет осваивать новую орбитальную станцию, проводить научные эксперименты, выходить в открытый космос и конечно же участвовать в достройке "Тяньгуна" ("Небесного дворца"), как окрестили китайцы свою национальную орбитальную лабораторию.

Старт "Шэньчжоу-13" - всего лишь двадцатая пилотируемая китайская миссия. Но скорость развития китайской пилотируемой космонавтики впечатляет. Только в апреле текущего года на орбиту был запущен базовый модуль станции - "Тяньхэ". А за это время там уже побывал экипаж из трех космонавтов, которые занимались наладкой оборудования испытанием модуля. И конечно же они выходили в открытый космос. Предыдущий экипаж в составе Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, который пробыл на орбите с июля, успешно завершил свою миссию 17 сентября. Кстати, при его возвращении была впервые использована посадочная площадка "Дунфэн, предназначенная для поиска и возврата космических кораблей.

И вот новый пилотируемый полет на орбиту. И уже в ближайшее время к базовому модулю будут пристыкованы еще два. "Вэньтянь" и "Мэньтянь". А на ту же орбиту запустят орбитальный телескоп, который время от времени будет пристыковываться к базовой станции. Общий вес станции "Тяньгун" после завершения ее строительства в будущем году составит около 100 тонн. И она сможет принимать до 6 космонавтов одновременно.

В Китае рассматривают возможность приглашения иностранных астронавтов на национальную космическую станцию, сообщил представитель Китайского национального космического управления накануне старта "Шэньчжоу 13". Подано уже 17 заявок от различных стран. Франция, Испания, Голландия, Индия, Япония, Норвегия, Германия и Италия получили разрешения присоединиться к научным космическим проектам на станции КНР.

Таким образом, китайская орбитальная станция станет в скором будущем международной и, возможно, составит конкуренцию МКС. Но кино на "Тяньгуне" пока снимать не планируют. Там заняты серьезной космической работой. В перспективе станция будет участвовать в подготовке китайской пилотируемой лунной миссии, которая активно готовится.

Накануне нынешнего старта на китайскую орбитальную станцию был отправлен грузовой корабль "Тяньчжоу-3". Он доставил на орбиту 200 упаковок с 6 тоннами груза для экипажа пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-13". Поскольку новый экипаж пробудет в космосе полгода, ему необходимы соответствующие средства обеспечения жизнедеятельности на весь этот период, а также, оборудование и приборы для экспериментов. Поэтому объем грузов, количество пищевых продуктов, воды и товаров для повседневного применения в три раза больше, чем было на корабле "Тяньчжоу-2", который был запущен чуть раньше и тоже пристыкован к станции. Все это ждет своей разгрузки, которой займется экипаж "Шэньчжоу 13".

Как рассказал помощник главного инженера грузового космического корабля "Тяньчжоу-3" Фан Фан, среди грузов и припасы для празднования главнейшего для китайцев праздника - праздника Весны. Также там имеется косметика для женщины-космонавта Ван Япин.

Стоит напомнить, что пилотируемая космонавтика - лишь часть обширной космической программы, которую реализует Китай. Это и лунные миссии, и полеты на Марс и Юпитер, и запуск аппаратов различного назначения на околоземную орбиту, и испытание многоразового космического корабля. С 2018 года Китай вышел на первое место в мире по числу космических стартов. Судя по всему, в скором будущем Китай станет полноправным лидером во всех областях освоения космоса и космических технологиях. И это не кино, а реальность.

Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634421300
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