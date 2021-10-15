В парламент Ирака избрали мертвую женщину. Никто и не заметил...

09:01 17.10.2021

Жительницу Ирака Ансам Мануэль, скончавшуюся два месяца назад от коронавирусной инфекции, избрали депутатом парламента Ирака. Ошибка избиркома была выявлена слишком поздно.



Как пишет Al Arabiya, Ансам Мануэль зарегистрировалась как независимый кандидат, но умерла от COVID-19. Ее имя попало в списки и бюллетени. Часть избирателей не знала, что ее уже нет в живых, другие проголосовали за нее, чтобы почтить ее память. В итоге за кандидатуру Мануэль проголосовало большинство в ее избирательном округе.



После того, как об этом стало известно, избирком Ирака решил, что место Ансам Мануэль займет кандидат, занявший в округе второе место.



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