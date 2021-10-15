 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончалась кыргызская поэтесса Майрамкан Абылкасымова
09:24 17.10.2021

Некролог - Майрамкан Абылкасымова

Кыргызский народ понес невосполнимую утрату. В возрасте 85 лет после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни народный поэт Кыргызской Республики, лауреат Всесоюзной премии Ленинского комсомола, известная поэтесса, член Союза писателей Кыргызской Республики Майрамкан Абылкасымова.

Майрамкан Абылкасымова родилась 7 ноября 1936 года в селе Алмалуу Кеминского района Чуйской области.

В 1950 году после окончания сельской семилетней школы поступила в педагогическое училище при Кыргызском женском учительском институте, в 1958 году окончила Кыргызский женский педагогический институт им. В.В. Маяковского (ныне Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева).

В 1958 - 1960 гг. работала литературным сотрудником в Ошской областной газете "Ленин жолу" ("Ленинский путь").

В 1960-1962 гг. работала преподавателем в Ошском педагогическом институте.

В 1962 - 1970 гг. работала в редакции литературно-художественного журнала "Ала-Тоо". В 1964 году была принята в Союз писателей СССР, а в 1970 году- в члены КПСС.

В 1970-1972 гг. являлась консультантом Союза писателей по Иссык-Кульской области. Затем вернулась в редакцию журнала "Ала-Тоо" и на протяжении 20 лет (с 1972 года по 1992 год) заведовала отделом поэзии. Затем была редактором еженедельной газеты "Асылзат".

М.Абылкасымова начала публиковаться в 1952 году. Дебютным был поэтический сборник "Кичинекей досторго" ("Маленьким друзьям"), вышедший в 1961 году.

За поэму "Эстелик сүйлөйт" ("Говорит памятник") и сборник "Ишеним дайым жүрөктө" ("Веру в сердце храню") в 1970 году была удостоена Всесоюзной премии Ленинского комсомола.

В 1980 году ей было присвоено звание "Народный поэт Киргизской ССР". В 1984 году сборник стихотворений "Гүлдөр суу сурайт" ("Цветы просят воды") был отмечен Государственной премией Киргизской ССР им.Токтогула.

Многие ее произведения были переведены на русский, украинский, казахский, болгарский, монгольский, немецкий, польский, французский языки.

За многолетнюю и плодотворную работу в системе литературного творчества была отмечена медалями "За доблестный труд", Серебряной медалью "В защиту мира", Почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, Украинской ССР, ЦК ЛКСМ Киргизии.

За огромный вклад в развитие культуры и искусства Кыргызстана, Майрамкан Абылкасымова была удостоена Всесоюзной премии Ленинского комсомола (1970 г.), ордена "Знак почета", Государственной премии Токтогула, ордена "Манас" III степени.

Светлый образ Майрамкан Абылкасымовой, талантливого поэта, яркого разностороннего человека, навсегда останется в сердцах наших людей.

Выражаем семье, родным и близким покойной глубокие соболезнования и вместе разделяем тяжелую горечь невосполнимой утраты.

Под некрологом подписались:

С.Н. Жапаров, А.У. Жапаров, Э.Ж. Байсалов, С.С. Касмамбетов, А.К. Жаманкулов, Г.Дж. Байтерек, Г.С. Молдобекова, К.О. Иманалиев, С.А. Аманова, И.А. Балташев, М.А. Бектеналиев, С.А. Раев, М. Байджиев, М. Шеримкулов, Т.Т. Казаков, М.А. Бегалиев, А. Абдыкалыков, Н.О. Калыбеков, О. Султанов, К. Жусупов, Т. Мамеев, М. Абакиров, К.Жусубалиев, С.Станалиев, А.Омурканов, Ш. Дуйшеев, М.Ааматов, К. Бакиров, Садык Шер-Нияз, С. Суслова, Т. Тургуналиев, Ж. Кулмамбетов, М.У. Алышбаев, К.Ы. Турапов, К.А. Осмонов, С. Жетимишев, К. Ашымбаев, А. Рыскулов, М. Мамазаирова, Т. Закирова, А. Жакшылыков, А.Д. Султанбаев, А.А. Акматалиев, Т. Чокиев, С. Токтакунова, Д. Жалгасынова, К. Сартбаева, Г. Базаров, У. Полотов, Г. Мамашева, Г. Момушева, А.А. Озубеков, Е.Ю. Кузнецов, А.К. Тиленбаев, А. Болгонбаев.

Прощание с поэтессой Майрамкан Абылкасымовой состоится 18 октября в 10 часов в театре оперы и балета.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - culture.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634451840
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