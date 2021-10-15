Оно не тонет. "Управление принятия решений" администрации Кырпрезидента возглавил экс-помощник Бакиева

09:57 17.10.2021

16 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова



Бывший помощник беглого президента Курманбека Бакиева стал главой управления в администрации главы государства. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что Алтынбек Эргешев возглавил управление принятия решений кабмина и президента КР.



С января по ноябрь 2009 года Эргешев был помощником президента Курманбека Бакиева. Позже также работал в администрации главы государства, был завотдела, а также председателем совета директоров ОАО "Государственная ипотечная компания".



Сегодня глава кабинета министров и глава администрации президента Акылбек Жапаров сообщил, что работа и структура администрации будут полностью пересмотрены. Из собственных источников 24.kg стало известно, что в администрации президента ликвидировали все отраслевые отделы, вместо них будет четыре управления, при каждом - несколько отделов.