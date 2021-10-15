 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Готовимся к худшему": китайцы оценили ситуацию в Тайваньском проливе
10:21 17.10.2021

В Китае обсуждают новость о том, что тайваньский "командующий сухопутными войсками" Сюй Яньпу совершил визит в США и посетил Вашингтон, что продолжило череду американо-тайваньских военных обменов. В Пекине считают, что США отходят от "политики одного Китая", а читатели издания "Хуаньцю шибао" считают, что пути назад нет и нужно "готовиться к худшему".

В вышедшей в газете заметке отмечается, что ситуация в Тайваньском проливе оказалось в состоянии беспрецедентно высокой напряженности. Возможность координации между США и Китаем утрачена и пространство для маневров сжалось до минимума.

Власти Тайваня декларируют, что готовы бороться до конца, чтобы "защищать свободный и демократический образ жизни". США заявляют, что будут поддерживать своего демократического союзника. А Китай не может сдать назад, так как защищает национальный суверенитет и территориальную целостность.

"Велика вероятность случайного выстрела, из-за которого вспыхнет внезапная война в самый непредсказуемый момент", - отмечает издание.

Высказали свое мнение и читатели. "Раз тайваньцам не нравится "Одна страна - две системы", лучше всего иметь одну страну, одну систему", - грозно объявил один из них.

Второй, называя Тайвань "точкой прорыва", предрекает: "Скоро нам предстоит первая битва!"

Еще один комментатор тоже предчувствует начало боевых действий: "Вот-вот разразится буря, ну так вперед! Пусть она будет настолько мощной, насколько возможно!".

Кроме этого китайские читатели потребовали после присоединения Тайваня полностью трансформировать его общество, чтобы избавиться от грязи.

"Мы должны использовать военную силу, чтобы подавить волю американцев", - пишет еще один комментатор.

"Нужно разворошить это гнездо "независимости" как можно скорее и не оставить там камня на камне", - потребовал следующий участник дискуссии. Он также считает, что принцип "Одна страна - две системы" уже нереален, поэтому Тайвань может стать только провинцией Китая.

Арсений Томин

Источник - московский комсомолец
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