Преследуя диссидента, Назарбаев и Токаев создают нового казахского Нельсона Манделу

11:09 17.10.2021 Дадут ли Тайчибекову "Нобелевку" за русский Казахстан?

Преследуя диссидента, Назарбаев и Токаев создают нового Нельсона Манделу

Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Андрей Милюк

17 окт. 21

История преследования казахстанского диссидента Ермека Тайчибекова вышла на новый этап. Отказавшись отменить ему приговор - 7 лет строгого режима - в апелляционной инстанции суд Алматы фактически дал старт широкой международной кампании в поддержку политзаключенного. Цинизм "правосудия" Казахстана, попытка даже в суде разыграть национальную карту - назначение докладчиком судейской коллегии русской судьи Светланы Яковлевой, при председательствующем судье-казахе, особенно возмутила общественность.



Сформированная перед рассмотрением апелляции интернациональная группа поддержки обнародовала обращение к международным правозащитным организациям, в котором дело Ермека Тайчибекова было названо политическим. Прозвучал призыв о помощи заключенному. "Ситуация с демократическими институтами в республике Казахстан с каждым годом ухудшается", - говорится в документе. Вся власть сосредоточена в руках клана Назарбаева, который создал под себя специальную должность Отца Нации и теперь "имеет и по факту диктаторские полномочия".



За словом последовало дело. "Русский союз Латвии" пикетировал посольства Казахстана и России в Риге с требованием создать межгосударственную комиссию по правам человека, как записано в договоре между странами. Ермек Тайчибеков выступает за дружбу между казахами, русским и другими народами Казахстана, отметил общественный деятель Сергей Муливанов. "В пикетировании в Риге приняли участие двое русских, болгарин, татарин и монгол - полный интернационал", - подчеркнул брат заключенного Марлен Тайчибеков. Обращение к правозащитникам размещено на крупных публичных площадках США, Канады, Германии, Франции, Британии, Польши.



Необоснованное преследование Тайчибекова уже выходит боком властям Казахстана. Глобальный характер кампании в его поддержку вводит диссидента в один ряд с известными политзаключенными послевоенной истории мира, многие из которых затем добились победы своих идей. И если сейчас надежда Тайчибекова на воссоединение России и Казахстана и шире - объединение постсоветского пространства на базе русской цивилизации выглядят для "верхов" как опасная ересь, спустя годы движение народных масс может превратить ее в мейнстрим, а затем в реальность.



Достаточно вспомнить просидевшего 27 лет в заточении Нельсона Манделу, победившего апартеид в ЮАР, палестинского лидера Ясира Арафата, выступавшего с трибуны ООН, Мартина Лютера Кинга, добивавшегося равенства чернокожих и белых в США. Речь идет о великих гуманистах. Недаром на определенном этапе их борьба была признана глобальным сообществом на самом высоком уровне и отмечена Нобелевской премией мира. Впоследствии они стали политическими лидерами своих народов, вплоть до самых высших постов. Как знать, может и Ермека однажды ждет "Нобелевка"?



Прекращение межнациональных распрей, провоцируемых разного рода "Кутами Ахметовыми", сторонниками "языковых патрулей", направленными против русских, дорогого стоит в эпоху войны всех против всех. Ермек своей борьбой последовательно добивается межэтнического мира. В то время как свежий факт присуждения премии российскому оппозиционному журналисту Дмитрию Муратову показывает, что Нобелевский комитет далек от предрассудков и готов идти наперекор официальным властям. Хоть в Москве, хоть в Нур-Султане.



- Ермек проводил своего рода соцопросы, расспрашивал местных жителей об их отношении к России и ЕАЭС, - говорит его брат Марлен Тайчибеков. - Он приходил на базар или в банный комплекс и начинал разговор на общие темы, а потом аккуратно сужал тему разговора к политике, Евразийскому союзу и возможности присоединения Казахстана к России. По его словам, все казахстанцы на улицах, в общественных местах, безоговорочно поддерживают эту идею, говорят, что вместе мы сила и можем беспрепятственно перемещаться по общему пространству. Будет одна валюта и никаких преград и разговор вроде "понаехали тут".



Вероятность присуждения Ермеку Тайчибекову Нобелевской премии мира оценил политолог Андрей Милюк.



- Прямо сейчас эта идея кажется малореалистичной. Нобелевская премия крайне политизирована, и чтобы номинант был выдвинут и добился победы, он должен иметь за своей спиной какую-то мощную силу, которая будет договариваться с нужными людьми, а иногда и откровенно "проталкивать" своего претендента.



На данный момент в Казахстане сходятся интересы сразу нескольких игроков: России, Турции, Запада и Китая. Увы, но Тайчибеков не является приемлемым общественным деятелем ни для кого из них. Даже на уровне признания его политическим заключенным. Китай предпочитает договариваться напрямую с политическими элитами стран, в которые он вкладывается - для него правозащитная тема просто не существует. Турция и Запад продвигают свои проекты, враждебные идее Русского мира, чьим сторонником Тайчибеков, несомненно, является. Россия занимает выжидательную позицию - "как бы чего ни вышло", а по сути медленно сдает остатки своего влияния другим внешним силам.



"СП": Все меняется…



- Допустим, в будущем в нашей стране произойдет смена политической элиты и к власти придут, условно, "люди с улицы" - политики, никак не связанные с нынешними обитателями Кремля. В первую очередь они начнут проводить более энергичную внешнюю политику, искать новые возможности, пытаться добиться каких-то пусть мелких, но символически значимых побед. Чтобы затем начать формировать корпус своих сторонников, "друзей России" на постсоветском пространстве, никак не связанных с политическими элитами своих стран, как и они сами в недавнем прошлом.



"СП": Этакий новый Интернационал?



- Ермек Тайчибеков в этом отношении оказывается очень удобной фигурой: этнический казах, но при этом сторонник Русского мира, образованный и интеллигентный. Пример остальным: России нужны такие друзья, и Россия их не бросит в беде. При наличии политической воли, вопрос с его освобождением казахстанскими властями можно было бы решить буквально за неделю.



Ну, а дальше в борьбе за Казахстан возможны самые странные ситуативные союзы. Примеры Сирии, Ливии и Йемена тому подтверждение. Если союзники по НАТО уже сейчас ведут между собой прокси-войны, то почему бы не представить, как в недалеком будущем западная правозащитная общественность провозглашает Тайчибекова лицом "вестернизации" Казахстана? Ведь будущее этой страны с некоторой натяжкой можно рассматривать еще и как путь в сторону Западной цивилизации, но своей, уникальной дорогой.



Многие возможности открыты в недалеком будущем, лишь бы Кремль имел должную политическую волю и решимость.



Аристократы, гвардейцы Преображенского полка и потомок царя: Как прошла первая императорская свадьба в России за 100 лет

А пока Ермек Тайчибеков продолжает борьбу за отмену приговора. Об этом "СП" рассказал его адвокат Галым Нурпеисов.



- Апелляционное заседание прошло без участия Ермека, так как обвинение об ужесточении приговора не просило. Считаю, это нарушение права Ермека на защиту. Он тоже был "апеллятором" и подготовил жалобу на 60 листах, но она не была оглашена. Защита требовала отмены приговора.



В своей жалобе я отметил, что судить за мнение нельзя. Это самое страшное, что происходит в Казахстане. Уголовным делом Ермека власти нарушили право всех наших граждан на свободу выражения своего мнения. Это показательная экзекуция.



Извращение еще и в том, что уголовное дело по статье Ермека должно возбуждаться только по заявлению представителя оскорбленной группы лиц, а этого не было. Иначе потерпевшим является государство, а если так, то это признак преследования Ермека за убеждения.



Адвокат Оксана Буряк привела пример Куата Ахметова, который дискриминировал русских по языковому признаку и заявлял о создании на основе "языковых патрулей" организации наподобие "Правого сектора" *. Ермек же никого не оскорблял, а выразил свое мнение. Это дело - индикатор законности для защиты людей, относящихся к Русскому миру.



Мы однозначно будем готовить кассационную жалобу. Хотя и понимаем, что ее, скорее всего, отклонят. Но мы должны пройти все этапы (в Казахстане трехуровневая система, кассация - последняя инстанция). После этого мы направим жалобу в Комитет по правам человека ООН.



"СП": - Ермек будет дожидаться кассации в СИЗО или его уже этапируют в лагерь?



- Против него возбуждено еще два уголовных дела. Одно в Павлодаре, до которого тысяча километров, другое - об оскорблении Назарбаева ведет Комитет национальной безопасности (наследник КГБ - Авт.) здесь, в Алмате. По первому ему грозит 2−3 года, по второму тоже пара лет. Это значит их приплюсуют к уже имеющемуся сроку. Получится до 12 лет лишения свободы.



"СП": Делают из Ермека современного Нельсона Манделу. Его дело уже обрело интернациональный, глобальный характер…



- Материалы дела мы передали правозащитникам РФ, чтобы показать деградацию судебной системы в Казахстане. О деле Ермека осведомлены политические и общественные деятели России, правозащитники в Прибалтике, Европе, Израиле. Незаконное решение суда ежедневно наносит ущерб репутации Казахстана. Мы очень рассчитываем на поддержку здоровых сил в России. Потому что именно судебная власть на сегодняшний день показала истинное отношение к Русскому миру в Казахстане. У нас говорят про дружбу, но реальность видна по приговору Ермеку.



* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность "Украинской повстанческой армии", "Правого сектора", УНА-УНСО, "Тризуба им. Степана Бандеры" и организации "Братство". Их деятельность на территории России запрещена. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634458140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали Протокол о сохранении биоразнообразия Каспийского моря

- А. Мамин проинспектировал реализацию крупных проектов транспортной инфраструктуры

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2021г. составил 104,1%

- Как и где живет "глубинный народ" в Казахстане

- Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский

- Связанные одной границей

- В Счетном комитете подведены итоги аудита эффективности управления активами АО "Казпочта"

- Крымбек Кушербаев принял участие в презентации 10-томного сборника произведений Жамбыла Жабаева

- Завышенные цены и просроченные препараты: сенатор возмутился нарушениями Минздрава

