По номерам: в Киргизии в третий раз за год сменился премьер. Конец близок? - К.Логинова

В Киргизии незадолго до парламентских выборов было отправлено в отставку правительство. Новый кабинет министров сформирован вместе с близким соратником и однофамильцем президента Садыра Жапарова Акылбеком Жапаровым. Ему предстоит решить серьезные экономические проблемы, с которыми столкнулась страна. Чего ждать от новых властей и как будут развиваться отношения Киргизии с Россией, выясняли "Известия".



Под контролем президента

"Главная проблема любого государства - пополнение казны. Если будет пополняться казна, то появится возможность для улучшения жизни людей, поднимутся пенсии, зарплаты, будут совершенствоваться инфраструктура и другие сферы жизнедеятельности страны. Только тогда мы сможем стать сильным государством. Мы договорились с Акылбеком Жапаровым. Он дал слово, что бюджет текущего года завершит в 280 млрд сомов ($3,3 млрд), а в следующем году в 400 млрд сомов ($4,7 млрд). Если он не сможет это сделать, то я приму меры", - объяснил назначение однофамильца киргизский лидер Садыр Жапаров. Президент также подчеркнул, что каждый шаг нового премьера "будет под его личным контролем".



Перестановки в правительстве Киргизии проходят за полтора месяца до парламентских выборов, которые должны состояться 28 ноября. Акылбек Жапаров уже пообещал населению страны "обеспечить достойную жизнь" за счет увеличения налогов и сборов. "Считаю, что богатые должны платить больше налогов, но при этом если они создают рабочие места, то должны иметь льготы. Так происходит во всем мире. Не должно быть олигархов, но богатых людей должно быть больше", - пообещал он.



План и.о. премьера выглядит довольно амбициозно. По его словам, в 2023 году бюджет страны должен вырасти до 500 млрд сомов ($5,9 млрд), а в 2024-м - до 600 млрд ($7 млрд). При этом в следующем году планируют увеличить сборы налоговой службы на 150 млрд сомов ($1,7 млрд), а таможенной - до 100 млрд сомов ($1,1 млрд). Акылбек Жапаров отметил, что все это возможно осуществить при одном условии - "если не будут вмешиваться политики, олигархи".



За плечами финансиста большой опыт работы со всеми предыдущими киргизскими лидерами. Жапаров несколько раз избирался депутатом парламента и при разных администрациях возглавлял министерства финансов и экономики, а также был советником и.о. главы правительства Садыра Жапарова.



Он участвовал и в деле с золотоносным рудником Кумтор. В мае этого года разгорелся конфликт между киргизскими властями и разрабатывающей его канадской компанией Centerra Gold Inc. Суд признал канадцев виновными в таянии ледников. В офисах прошли обыски, компанию оштрафовали на $3 млрд. Парламент страны ввел на предприятии внешнее управление.



Больше власти в одних руках

После октябрьского переворота 2020 года Акылбек Жапаров стал уже третьим премьер-министром. В прошлом году подозрения в фальсификациях на выборах и сговоре некоторых партий, близких к бывшему президенту Сооронбаю Жээнбекову, привели к массовым протестам и практически полному разрушению государственной власти.



В Киргизии на протяжении десятилетий едва ли не каждый последующий президент приходил к власти в результате свержения предыдущего. Новое руководство решило укрепить единоличную власть главы государства. 11 апреля в Киргизии на общенациональном референдуме приняли новую конституцию. Президент получил широкие полномочия. Теперь он будет определять внутреннюю и внешнюю политику, назначать и увольнять министров и глав местных администраций без оглядки на парламент, проводить парламентские выборы, референдумы и иметь право вводить чрезвычайное положение. Избираться теперь можно на два пятилетних срока. Парламент должен утверждать состав кабинета министров, но никакого влияния на него иметь не будет. Даже не сможет выразить свое недоверие правительству.



Мнения в обществе относительно столь мощных полномочий президента разделились. Одни считают, что для оздоровления экономики и улучшения жизни населения нужно принимать быстрые, пусть и не всегда популярные, решения. Другие опасаются, что это может быть использовано для укрепления личной власти, подавления инакомыслия и преследования оппонентов.



Накануне референдума по принятию новой конституции Жапаров прилетал в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры договорились взаимодействовать для поддержания стабильности в стратегически важном государстве - члене ЕАЭС и ОДКБ. "Россия не вмешивается во внутриклановые и часто криминальные разборки в Киргизии, но имеет в виду свои интересы в этой стране - от базы ВКС в Канте до испытательного центра ВМФ на Иссык-Куле, объектов ВПК и, конечно, все еще значительного русскоязычного населения и официального статуса русского языка. Власть в Киргизии часто меняется, но страна остается союзником и экономическим партнером России. Кто бы ни пришел к власти в Бишкеке, он должен понимать, что борьба с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в собственных рядах, является одним из критериев предоставления российской помощи", - считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.



Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает нынешнее руководство республики "вынужденно пророссийским".



- Просто никто другой из внешних партнеров не способен оказать ту помощь Киргизии, которую оказывает Москва. Хотя после прошлогодних событий кредитная и инвестиционная поддержка со стороны России ослабла, - пояснил он в беседе с "Известиями".



По мнению политолога, власти будут искать другие источники помощи. Крупнейшим кредитором Киргизии считается Китай. Бишкек должен Пекину более $1,8 млрд.



- Они будут пытаться наладить отношения с Китаем. После прошлогодних событий Пекин начал сдержанно относиться к Киргизии. Он не заинтересован в нестабильности. Еще будут заигрывать с Турцией, которая в данной ситуации не способна оказывать серьезную экономическую помощь - только на уровне мелкого и среднего бизнеса, - рассказывает специалист.



Главный научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России, профессор НИУ ВШЭ Андрей Казанцев считает, что хотя Садыр Жапаров "пришел к власти в результате "цветной революции", он много сделал, чтобы сохранить ориентацию внешней политики Киргизии на Россию".



- Он не пересек красных линий, которые бы насторожили Москву. При любом сценарии развития внутриполитической ситуации в Киргизии она оставалась и будет оставаться в орбите влияния России. На выборах, как правило, политические силы в вопросах внешней политики соревнуются, кто из них более пророссийская. Для Бишкека выгодно находиться в ЕАЭС. Альтернативы России и Китаю для центральноазиатских стран нет, нет другой геополитической возможности, - пояснил политолог в беседе с "Известиями".



В новом правительстве многие министры остались на своих постах: главы минздрава и МВД, министры энергетики и сельского хозяйства. При этом изменился гендерный баланс. В прежнем кабинете министров было три женщины, сейчас осталась одна. По мнению Александра Князева, вряд ли после парламентских выборов стоит ожидать серьезных изменений.



- Скорее всего, в парламенте не будет оппозиции как таковой. По целому ряду партий рассеяны сторонники Жапарова и его ближайшего соратника Камчибека Ташиева, возглавляющего спецслужбы. Доля депутатов с оппозиционной программой будет присутствовать, они будут имитировать в парламенте некий плюрализм. Правительство в любом случае будет пропрезидентским. Какие-то изменения могут быть, но не думаю, что они будут принципиальными. Для решения проблем, стоящих перед экономикой и в целом перед страной, недостаточно профессиональных кадров, - полагает эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку. Источник - iz.ru

