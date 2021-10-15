Невидимая рука рынка душит Украину ценами на газ

13:03 17.10.2021 Суточные объемы прокачки газа через Украину с начала года упали в два раза



Юрий Енцов

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Богдан Безпалько

Сергей Правосудов



Если так дело пойдет дальше, то миллионы украинцев могут остаться вовсе без тепла и горячей воды. Украина поднимает цены на газ не по своей прихоти, а в полном соответствии с требованиями Международного валютного фонда, своего кредитора заимодавца, следящего за тем, чтобы все на Украине было сугубо рыночно.



Газа в незалежной все меньше, а цены на него соответственно все больше. Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Украина 24" пожаловался, что с востока поступает все меньше голубого топлива.



Украине очень важно сохранить транзит российского газа по своей территории, потому что терять по $2 млрд, а именно столько Украина получает от России за транзит газа - никто не хочет. Поэтому что нынешний украинский президент, что прочие государственные деятели пугают всех делясь своими истинными или мнимыми страхами, перед угрозой с востока для энергетической стабильности. Эта "угроза" просочилась мимо Украины "Северным потоком - 2" по дну Балтийского моря. Так что требуются санкции, еще санкции, много санкций!



Руководитель института национальной энергетики Сергей Правосудов напоминает, что украинские цены на газ привязаны к ценам европейских биржевых площадок:



- Сейчас они взметнулись до небес. Политики заявляют, что нужно поддерживать бедных граждан, но, как я понимаю, денег найти на это не могут. Одни говорят, что это должны делать местные власти, другие, что центральные. Плюс "Нафтагаз" должен как-то поставлять дешевый газ коммунальным предприятиям, но не хочет.



Возникла комплексная задолженность, кому-то уже перестали поставлять газ. Страдают школы, больницы, сидят без отопления. Все это ужасно и понятно, что ни к чему хорошему привести не может. Ведь сначала задолженность копится, потом отключают потребителей. Но такой уж они на Украине выбрали капитализм, такой рынок, который диктует свои правила. Теперь не могут заставить государственную компанию "Нафтагаз" поставлять топливо по низким ценам, потому что требуется компенсация от государства - грустная история.



"СП": - На недавней "Энергетической неделе", проходившей в Москве модератор дискуссии, Хэдли Гэмбл - американская телеведущая, сотрудница корпункта телеканала CNBC в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби задавала президенту России Владимиру Путину характерные прямолинейные вопросы, из которых следовало, что во всем виновата Россия. Путин терпеливо ей разъяснял - словно бы оправдывался. Но понять: кто прав, кто виноват в высоких ценах на газ в Европе и на Украине - несведущему человеку трудно.



- Логика простая: сначала они в Европе несколько десятилетий исповедовали подход, что российский газ - плохой, вредный политически неверный. Запад должен сокращать его закупки. Но сокращать не получается. Оказывается на сжиженный природный газ цены традиционно выше. Поставки идут в Азию. Российский газ - остается доминирующим на европейском рынке. Они-то считали, что у них - самый привлекательный рынок в мире, все должны к ним стремиться.



К тому же, сначала была холодная зима, потом жаркое лето. Газа в хранилищах - меньше чем обычно. Цены на него взметнулись до небес - чего никогда не было.



И вот начинается примерно такой диалог. Европейцы возмущаются: "А почему Россия не поставляет больше газа?" Из России отвечают: "Но вам же вроде наш газ был не нужен. Вы с ним боролись, альтернативную энергетику развивали. Почему теперь к нам претензии? Все долгосрочные контракты мы выполняем". Европейцы в ответ: "Нет, мы хотим, чтобы вы больше газа поставляли! Чтобы цены стали ниже". Русские - не против: "Ну, давайте, подпишем дополнительный контракт и будем поставлять больше, если конечно получится его добыть". "Нет, - отвечают в Европе, - вы должны нам просто без контракта поставлять на европейские площадки больше газа, чтобы цены снизились".



Получается, Россия должна, напрягшись изо всех сил, выпрыгнув из штанов, поставить больше газа в Европу, чтобы сбить цену на свой товар в Европе. С точки зрения бизнеса - это выглядит безумно. Плюс к тому в России тоже была холодная зима. Нужно свои хранилища заполнить, вдруг и следующая зима окажется холодной. Но европейцев это не сильно волнует - русские могут замерзнуть, лишь бы им было тепло.



"СП": - Похоже на то, что в Европе вершат судьбами не очень квалифицированные люди. Задают самые простые вопросы, которые могли бы задать обыватели.



- Когда говорят бизнесмены, занимающиеся поставками газа в Европу, они подтверждают, что русские - выполняют свои контракты, у них к поставщикам претензий нет. А политики - не то и политики, чтобы искать виноватых. Они же не могут признаться: виноваты мы. Это для них невозможно. Виноват должен быть кто-то другой…



Виноват тот, кого назначили. Действующие политики говорят то, что им велено. Только бывшие - иногда позволяют высказываться откровенно. Недавно бывший министр Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев ожидает трагедия, если транзитные объемы газа через Украину не сохранятся. Сокращение приведет к тому, что станут невозможны поставки топлива в регионы Украины по газотранспортной системе страны. Покупки газа из России под видом европейского топлива по коррупционным схемам - не приведут ни к чему хорошему.



Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько считает, что в целом это все та же проблема виртуального реверса:



- От нее отмахивались украинские элитарии и сотрудники "Нафтогаза". Если им потребуется газ, то им придется через какое-то время идти на поклон к России и заключать прямые договоры с Россией. Я не говорю, что это случиться, вовсе не факт, что такое произойдет, но это - единственный выход для того, чтобы сохранить поставки газа на Украину.



Россия не нарушает договоренности. Она может просто оплатить прокачку газа, но этих денег Украине все равно не хватит ни для того, чтобы закупить газ где-то в Европе, ни для того, чтобы какими-то ударными темпами построить инфраструктуру по приему сжиженного природного газа или соответственно построить газопровод из Европы. Если Украина начнет отбирать газ из хранилищ, то газа не хватит и самой Европе, которая выставит Украине претензии.



"СП": - На Украине ведь есть месторождения своего газа, свои газодобывающие компании. У них большой объем добычи?



- Две трети своего потребления Украина удовлетворяет за счет собственной добычи газа. Но эта добыча не увеличивается, а сокращается. Туда не инвестируются средства, не проводится разведка и другие мероприятия, необходимые для увеличения добычи.



Но дело в том, что в случае если бы этот украинский газ поставлялся потребителям, хотя бы только физическим лицам, льготным категориям по стоимости существенно ниже рыночной, это бы многих спасало. Но он-то поставляется так же, как остальной газ - по рыночной цене. А она на Украине, в соответствие с ее законодательством, определяется биржевыми котировками в Европе. Поэтому газ, у которого себестоимость, по разным оценкам, от одной до двух гривен, сейчас продают как любой другой газ по стоимости от восьми, до 45 гривен за кубометр.



"СП": - Получается свой дешевый газ, продается по дорогой европейской цене?



- Да. Не российский газ, который продается по достаточно высокой цене, пусть даже по 130 долларов, как Беларуси, а свой газ, который добывается за копейки. И это выгодно "Нафтагазу", потому что он - получает сверхприбыль. Разные специалисты называли разную себестоимость украинского газа: от одной гривны, до четырех - с учетом транспортировки. Но все равно это не сорок пять.



Только что видел в интернете объявление - не знаю насколько ему можно верить - что в связи с повышением стоимости газа до 37 гривен, автобусы, которые заправлялись газом, больше ходить не будут, потому что это нерентабельно. Не берусь судить о правдивости объявления, но общее настроение на Украине - отражено весьма точно. На Украине большая часть транспорта переводилась на газ именно из-за экономии. Газ стоил в два раза дешевле чем бензин или дизельное топливо. Но сейчас, видимо, газ - станет такой же роскошью как бензин.



"СП": - Не придется ли переводить авто на газолин, тепловозы менять на паровозы?



- Этого никто не будет делать. Но ряд населенных пунктов меняет принцип отопления, переходя с газового на угольное. А население - переходит на дрова и солому. На западе Украины топят остатами сельскохозяйственной деятельности.



"СП": - А как же возобновляемые источники энергии? Ветряки из Европы поставляют?



- Ветрогенераторы не смогут давать горючее действующим тепловозам и автобусам. Кроме того они для Украины, так же как и для России, рентабельны только в некоторых областях. Электроэнергетика может лишь частично компенсировать общий уровень энергопотребления. В этом смысле Украину пока спасают четырнадцать энергоблоков атомных электростанций. Есть гидроэлектростанции. Электроэнергетика - еще работает, но может возникнуть ее дефицит. Тогда придется ее закупать либо в России, либо в Беларуси.



С этим, наверное, проблем не будет, но чему бы я по настоящему порадовался, это прекращению поставок так называемого "битума" из Беларуси. Потому что под видом битума наши союзники из этой братской республики поставляют на Украину дизельное топливо по прямым контрактами с Вооруженными силами Украины. Именно на этом топливе - ездит военная техника на Донбасс, расстреливая мирных жителей и народную милицию. Так что если Украине не будет хватать денег на покупку этого белорусского "битума" - очень хорошо. Источник - СвободнаяПресса

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