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Энергетические авантюры Киева ставят народ за грань, - С.Князев
18:46 17.10.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 17.10.2021 |

В Одесской, Закарпатской, Полтавской областях объявлено чрезвычайное положение

Федерация работодателей Украины обнародовала результаты опроса, говорящие о том, что до конца октября 91% промышленных компаний республики станут убыточными из-за цены на газ, которая достигнет на внутреннем рынке 56000 гривен (около 2100 долларов США) за 1000 кубических метров. Промышленность Украины уперлась в то, что с января рост цены газа был 7-кратным. Опрос был проведен среди 100 компаний в 20 промышленных отраслях.

"Такой уровень цен является убийственным для украинской промышленности, которая единственная в Европе на 100% закупает газ по спотовым ценам", – говорится в комментарии Федерации работодателей к результатам исследования.

В ноябре, согласно прогнозу, убыточной станет работа 96% украинских промпредприятий. 49% участников опроса уже начали подготовку к сокращению либо полной остановке производства. В декабре намерены остановить производство большинство компаний, участвовавших в опросе. У них нет возможности заменить газ чем-то иным.

Энергетические авантюры Киева ставят народ за грань

Стоимость продукции украинских компаний резко вырастет. Причем коснется это таких продуктов, как хлеб, сахар, сыр. Ситуация с химической промышленностью, производством стекла и керамики, агропереработкой и вовсе становится катастрофической. Тягаться с зарубежными конкурентами, имеющими доступ к газу, который в 4-5 раз дешевле, невозможно. Большинство стран Европы (многие из них заключили долгосрочные договоры с Россией) закупают голубое топливо по цене от 300 до 700 евро за 1000 кубов, в то время как Украина в порыве "борьбы с Москвой" привязалась к показателям спотового рынка Евросоюза.

"Большим обманом" назвал позицию украинских властей по газовому вопросу глава Федерации работодателей стеклянной промышленности Дмитрий Олейник. "Нет никакого рынка газа, как нет и одинаковой цены в разных странах... Мир застраховал себя от колебаний долгосрочными контрактами… На споте докупают только или новые потребители, или потребители, которые осознанно решили законтрактоваться с начала года… Каждая страна держит цену на газ в тайне… Но все борются за низкие и стабильные цены, потому что это конкурентоспособность экономики", – говорит Олейник.

"Первой на Украине, – продолжает он, – ляжет перерабатывающая промышленность, и это прямой путь к аграрной-сырьевой неоколонии... Как показывает мировой опыт, успешные страны – это те, кто экспортируют, помимо зерна, еще и сыр с хамоном, а кроме руды еще самолеты, автомобили и двигатели… Экспортировать по неконкурентоспособной цене не будет возможности… Потребитель на Украине не сможет покрывать даже себестоимость производства. Заводы и фабрики понемногу остановятся… А люди без работы на улице – это уже серьезно".

Протесты в Полтаве

Помимо промышленности на глазах ложится сфера жилищно-коммунального хозяйства. В ряде областей (Одесской, Закарпатской, Полтавской и других) объявлено чрезвычайное положение. Реальная стоимость газа в четыре с лишним раза выше, чем заложено в тарифе у бюджетников. Власти обещают компенсировать разницу, но обещания невыполнимы; только за две недели октября цены на газ для населения повысились в полтора раза. Газа для больниц, детских садов, школ нет. Только в Одесской области 220 бюджетных объектов уже отключены или вот-вот будут отключены от газоснабжения. Коммунальщики отказываются включать даже больницы.

Энергетические авантюры Киева ставят народ за грань

Отказ от прямых контрактов с Газпромом давно оборачивался для украинских властей боком, а сейчас с этим совпали другие неблагоприятные факторы: рост цен на газ в Европе; отсутствие долгосрочных контрактов на поставку топлива; отказ Венгрии осуществлять транзит газа через территорию Украины. Хотя все проблемы сводятся к двум главным: к политике "геть от Москвы!" и к воровству украинских чиновников.

Перед Украиной нарисовалась перспектива газового коллапса, но "клептократический Киев пытается переложить вину на Москву", - говорит политолог Валерий Песецкий. По его мнению, властям следует восстановить прямые контракты с Газпромом, вернуть себе роль регулятора на внутреннем газовом рынке и перейти к прагматизму в сфере энергетики.

Энергетические авантюры Киева ставят народ за грань

"Пора прекратить демагогию в пользу богатых за счет бедных. Вот уже скоро семь лет, как нам промывают мозги, утверждая, что энергетическая безопасность страны стоит на двух китах: первый – отказ от покупки российского газа, второй – внутренняя цена должна формироваться на основании импортного паритета. Практика показала, что обе установки уничтожают нашу безопасность, вводя в практику неподъемные, разоряющие цены на газ для населения и всего экономического организма страны. Газ мы по-прежнему берем российский из собственной трубы через бумажно-виртуальный реверс с венграми, словаками и поляками, накручивая дополнительно 50-60 долларов на тысяче кубов в пользу фирм-прокладок, чья прибыль формируется за счет кармана рядовых украинцев", – заявляет Песецкий.

Венгрия отказалась от транзита газа через Украину

"Можно очень долго рассказывать о "реформах в Нафтогазе", но… на поверку оказалось, что эти "реформы" хорошо работают в условиях, когда можно летом закачать в хранилища дешевый газ, а зимой продать потребителю дорогой. Плюс российские три миллиарда долларов за транзит, которые круглогодично балансируют финансовый поток, обеспечивая выплату космических зарплат, бонусов и реализацию программы 20/20 по наращиванию газодобычи, которая была успешно провалена… Уже давно можно сделать наблюдение: как только где-то наращивается "патриотический угар" – жди там либо кидок, либо попадание всех граждан страны на деньги", – констатирует экономист Алексей Кущ.

Если не случится чуда и цены на газ за две-три недели не упадут в несколько раз, Украина окажется в тяжелейшем положении. И что будет с властью, которая довела страну до ручки?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634485560
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