В Казахстане достроят "памятник коррупции" - ЛРТ

00:06 18.10.2021

В Казахстане достроят ЛРТ. Проект называют "памятник коррупции"



Глава Нур-Султана (#Казахстан) Алтай Кульгинов заявил, что акимат сумел договориться с одним из банков по поводу финансирования транспортного проекта наземного метро "Астана LRT". По официальным данным на реализацию главного казахстанского долгостроя было потрачено не менее $ 366 млн.



Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов убежден в том, что проект "Астана LRT" будет достроен и по столице можно будет перемещаться на легкорельсовом транспорте. Об этом он сегодня заявил депутатам городского маслихата.



Кульгинов признал, что проект "Астана LRT" требует больших вложений и финансирование является самой главной проблемой проекта. Да и внешний вид бетонных опор совсем не украшает город. Их в стране называют "памятником коррупции".



Более года власти работали с банками, пытаясь решить проблему дофинансирования. Не у каждого банка есть возможности вложить в проект $ 1,5 млрд. А те, у кого такие деньги есть, не очень спешили это сделать. Тем не менее один такой банк нашелся. Его название пока не разглашают.



Сейчас возле аэропорта уже на отрезке более одного километра установили балки.



Напомним, что строительство наземного метро длится в Нур-Султане с 2011 года. За эти годы поменялось пять акимов. Французских подрядчиков сменили китайских. В 2014 году метротрассу было решено заменить автобусным сообщением, но в следующем году власти вернулись к прежней идее. В 2015 году был проведен аудит и выявлены финансовые нарушения на 9 млрд тенге (более $ 21 млн. по сегодняшнему курсу). Растрату покрыли трансфертами из государственного бюджета. Всего же на сегодняшний день только по официальным данным на реализацию главного казахстанского долгостроя было потрачено не менее $ 366 млн.