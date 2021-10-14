Холодная осень 2021-го. "Мигранты российскому обществу спокойствия явно не добавят", - Д.Дризе

00:12 18.10.2021

"Мигранты российскому обществу спокойствия явно не добавят"

Дмитрий Дризе - о возвращении граждан Узбекистана в РФ



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать так называемую миграционную амнистию. На днях стало известно, что Россия собирается вернуть без малого 160 тыс. граждан Узбекистана, ранее высланных из страны. Аналогичные решения готовятся и в отношении мигрантов из Таджикистана и Киргизии. Подобные меры принимаются в связи с острым дефицитом рабочей силы. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе в очередной раз обращает внимание на проблему безработицы среди россиян.



В Россию вернуться 158 тыс. мигрантов, которых ранее выслали с последующим запретом обратного въезда. Для этого предполагается объявить так называемую миграционную амнистию. Нет, это не закоренелые преступники и не те, кого выдворяли по решению суда. Речь о мелких нарушителях: документы не оформили, просрочили разрешение, находились нелегально. Так что не бойтесь, граждане.



При этом очень возможно, что решение либо еще не окончательное, либо его не хотят особенно афишировать, что неудивительно. Источник - посольство Узбекистана в Москве со ссылкой на первого замглавы МВД Александра Горового. Дмитрий Песков поспешил от всего этого откреститься, заявив, что Кремль подобными вопросами не занимается - не его это дело. Обращайтесь в миграционные службы.



Действительно, что здесь объяснять? Всего-то ничего - 158 тыс. человек, население малого российского города - приедет в нашу страну. Им нужно где-то жить, что-то есть, взаимодействовать с местным населением, которое, к слову, не так чтобы работой обеспечено. Однако подобное не стоит того, чтобы обсуждать на самом верху. Но, как известно, обстановка требует: есть большая, серьезная проблема - дефицит рабочих рук. Планы большие, а претворять их в жизнь некому.



В этой связи хочется обратить внимание на еще одно крайне интересное событие. Министр юстиции Российский Федерации Константин Чуйченко предложил правлению РСПП, то есть крупному бизнесу создать к 2030 году рабочие места для 70 тыс. осужденных на принудительные работы. Дело это крайне выгодное: зэк ведь много зарплаты не попросит - 20-25 тыс. руб., и хватит с него. А экономике какая польза - это же сколько можно высвободить свободных средств. Правда, возможно, все-таки придется разориться на специалистов - им допускается платить до 180 тыс. руб. в месяц. Да столько на воле-то мало кто получает. Так кажется, что вот он - стимул совершать правонарушения.



Хотя, если рассуждать логически, специалисту какой резон закон нарушать, если он и так хорошо живет? Да и что касается суммы в 20-25 тыс., это тоже как посмотреть: кому-то - мало, а кому-то - вполне. По крайней мере, лучше, чем ничего.



Вот ведь что странно: государство провозгласило своим главным приоритетом борьбу с бедностью. На это выделяется астрономическая сумма - 41,5 трлн руб. При этом существует столько рабочих мест.



Так вот она - прямая возможность - дайте же людям заработать, своим, местным. Даже если просят больше, чем мигранты или зэки, так компенсируйте бизнесу, работодателям. Дешевле же будет в итоге: людей займете, социальная напряженность снизится.



А то ведь мигранты, да еще и в таких количествах, российскому обществу явно спокойствия не добавят, равно как и перспектива оказаться в трудовом лагере.



14.10.21