 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан возьмет в аренду землю в России? Потребности и цели Ташкента, - Брюс Панниер
00:28 18.10.2021

Октябрь 17, 2021

Узбекистан, один из ведущих импортеров пшеницы в мире, занят поиском новых сельскохозяйственных угодий. Где? В России.

Аренда полей в России может быть для Узбекистана, одного из крупнейших мировых импортеров пшеницы, своего рода ответом на нехватку сельскохозяйственных ресурсов.

Министр сельского хозяйства Узбекистана Джамшид Ходжаев обсудил эту тему в ходе видеоконференции с заместителем министра сельского хозяйства России Сергеем Левиным в начале октября, сообщают узбекские и российские СМИ.

Узбекистан надеется взять в аренду до миллиона гектаров земли в России для выращивания пшеницы, сои и масличных культур.

Центральноазиатская республика производит в год около 6,6-7,6 миллиона тонн пшеницы и ввозит около трех миллионов тонн. По сообщениям, импорт в 2020-2021 годах увеличился до 3,7 миллиона тонн.

По предварительным планам, Узбекистан сначала возьмет в аренду в России 35 тысяч гектаров, затем площадь поэтапно будет расширена до 300-500 тысяч гектаров и в конечном итоге дойдет миллиона.

Левин сообщил, что у России есть 8-13 миллионов гектаров земли и 23 "субъекта" страны уже выразили заинтересованность в проекте.

В каких именно российских регионах Узбекистану могут предоставить поля – пока никто публично не уточнил.

"Озодлик" поговорил с ведущим специалистом в области сельского хозяйства в Узбекистане, который отметил, что масса вопросов относительно соглашения остается без ответов.

Говоривший на условиях анонимности эксперт сказал, что сама по себе такая договоренность между Узбекистаном и Россией – положительный момент, но на самом деле неизвестно, какая земля будет выделена узбекским фермерам, если они "войдут в [сельскохозяйственный] сектор России".

Он добавил, что узбекским фермерам могут предоставить неосвоенные и неорошаемые земли, на обработку которых им понадобятся большие средства.

В декабре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев предложил местным бизнесменам заняться арендой сельхозземель в России, чтобы организовать там производство и поставлять продукцию на родину.

Министр Ходжаев сказал, что все культуры, которые будут выращиваться на российских полях в рамках соглашения с Москвой, будут экспортированы в Узбекистан, но он не сообщил, сколько будет стоить аренда российских сельскохозяйственных угодий.

Предложение кажется интересным экспериментом. В случае успеха, похоже, выиграют все участвующие стороны, поскольку проект создаст новые возможности для узбекских трудовых мигрантов в России, где уже трудятся сотни тысяч граждан из центральноазиатской страны.

Примечательно, что Узбекистан заключает соглашение с Россией, а не со своим ближайшим соседом, Казахстаном, у которого достаточно сельхозугодий.

В Казахстане, расположенном между Узбекистаном и Россией, несколько лет назад предлагали сдать часть угодий Китаю. Это вызвало протесты в стране – люди выражали беспокойство по поводу того, что в Казахстан хлынет поток китайских фермеров. На фоне масштабных стихийных митингов власти страны ввели мораторий на вступление в силу спорных поправок к земельному кодексу.

Говорить о возможности передачи казахстанских сельхозугодий в аренду иностранцам, судя по всему, преждевременно.

В 2020-2021 годах в Узбекистане было выращено около 6,5 миллиона тонн пшеницы на 1,4 миллиона гектаров.

Если Ташкент сумеет реализовать соглашение с Москвой, это может обеспечить потребности Ташкента в пшенице на годы вперед.

Брюс Панниер

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634506080
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