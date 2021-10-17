Байден сравнил действия Пекина в Синьцзяне с Холокостом, - В.Скосырев

00:43 18.10.2021

Возвратившись в Совет ООН по правам человека, США усилят нападки на КНР

Владимир Скосырев

17.10.2021

Китайская полиция не допустит никаких бунтов в столице Синьцзяна Урумчи.

Глава Белого дома в речи, посвященной Нюрнбергскому процессу, сопоставил преследование уйгуров в Китае с преступлениями нацистов и призвал мир не хранить молчание о подавлении прав человека. Выступая в Коннектикуте в Центре имени Томаса Додда, обвинителя на процессе в Нюрнберге, Джозеф Байден говорил о попытках отрицать Холокост и о том, что атаки на правду – это оправдание тирании. Поскольку США на днях вернулись в Совет ООН по правам человека, комментаторы предсказывают, что словесное противоборство между Вашингтоном и Пекином обострится.



Байден сказал, что урок Нюрнбергского процесса состоит в том, что нужно находить правду, документировать ее, чтобы ее никогда нельзя было отрицать.



Додд построил свою аргументацию на фактах, используя подробные записи нацистов, чтобы пригвоздить их лидеров, которые отрицали свое соучастие и говорили, что ни о чем не знали, подчеркнул президент. Байден указал, что до сих пор существуют деятели, которые отрицают существование Холокоста. В век, когда усиливается дезинформация, нужно быть начеку в отношении таких людей.



В мире совершаются зверства, а "права человека и принципы демократии подвергаются все более сильным атакам". Сейчас в мире, по словам президента, меньше демократий, чем было 15 лет назад. В то же время Байден признал, что США никогда не соблюдали ведущую заповедь основателей государства, что мужчины и женщины рождаются равными. Байден произнес свою речь на следующий день после того, как США формально восстановили свое участие в Совете ООН по правам человека. Он выразил удивление тем, что его предшественник Дональд Трамп решил выйти из совета три года назад.



Как передает CNN, постпред США при ООН Линда Томас Гринфилд сказала, что США "будут противостоять непропорциональному вниманию совета к Израилю". В 2018 году тогдашний постпред США при ООН Никки Хейли обвинила совет в предвзятости против Израиля и неспособности призвать к ответу нарушителей прав человека. США покинули совет.



Переизбрание США в Совет по правам человека – это еще один шаг к тому, чтобы восстановить престиж США на международной арене путем участия в международных организациях и договорах, которые с презрением отверг Трамп. Байден вернул США во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижские соглашения по климату.



Гринфилд указала, что США поначалу будут добиваться того, чтобы совет сосредоточил внимание на Афганистане, Мьянме, Китае, Эфиопии, Сирии и Йемене. То, что Вашингтон намерен в рамках совета выдвигать обвинения против Китая, не осталось без ответа. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что Америка возвращается к практике указывать пальцем на другие страны. Лучше бы она этого не делала – Америке придется встретиться с сильным сопротивлением.



А газета South China Morning Post пишет, что за три года, пока США отсутствовали в совете, там очень многое изменилось. "В городе" самым большим игроком стал Китай. Его влияние растет. Он в состоянии заглушить критику репрессий в Синьцзяне и перестроить ООН в соответствии со своими идеями.



В предстоящей схватке вряд ли сможет остаться в стороне и Россия. Ведь США и их союзники на международных форумах вполне аргументированно критикуют Москву за подавление демократии внутри страны. Россия будет выступать в этой полемике как союзник Китая? Этот вопрос "НГ" задала Андрею Карнееву, руководителю Школы востоковедения Высшей школы экономики.



Он отметил: "Россия – не то чтобы союзник Китая. Но в глазах США уже давно сформировался такой образ: США стоят во главе свободного мира, а ему противостоит серьезный фронт во главе с авторитарными Россией и Китаем. Существует этот фронт или нет, для американской правящей элиты не так важно. Ей нужен этот воображаемый противник в лице России и Китая, чтобы убедить союзников: "Мы должны сплотиться". Это позволяет США придать легитимность их лидерству. В отсутствие такого врага лидерство США, возможно, было бы поставлено под сомнение".



Другой вопрос состоит в том, в какой степени можно считать Россию и Китай идеологическими союзниками. "У двух стран по многим вопросам международной жизни сходные позиции. С другой стороны, в Китае у власти Коммунистическая партия. При председателе КНР Си Цзиньпине китайское руководство заговорило о восстановлении научного социализма. В 1990-х годах с крахом КПСС по мировому социалистическому движению был нанесен тяжелый удар. Но сейчас на фоне подъема Китая социализм переживает второе дыхание", – сказал Карнеев.



В России идеология правящей партии – это восстановление традиционных ценностей, защита суверенитета, восстановление сильного государства. Подчеркивается приверженность консервативным ценностям, продолжил эксперт. Есть многое, что сближает, но это не идеологический союз.



Что касается конфронтации США с Китаем, то Карнеев прогнозирует, что Вашингтон и Пекин могут найти компромисс по торгово-экономическим проблемам, но война в сфере идей и ценностей будет обостряться.