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Багланские таджики по-партизански бьют талибов, - С.Строкань
08:54 18.10.2021

Талибы еще повоюют
Исламисты несут потери в боях с силами сопротивления

Через полтора месяца после объявления об окончании войны в Афганистане, сделанного пришедшим к власти в Кабуле движением "Талибан" (запрещено в РФ), сопротивление их режиму разгорается с новой силой. Ареной ожесточенных боев стала северо-восточная провинция Баглан, где в конце минувшей недели талибы понесли самые серьезные потери за время своего правления - десятки убитых. События в примыкающей к Панджшерскому ущелью провинции Баглан показали: в стране сохраняются боеспособные формирования, которые могут вести затяжную партизанскую войну.

Мирные будни строительства в Афганистане исламского эмирата, точкой отсчета которого стало 6 сентября, когда пришедшее к власти движение "Талибан" объявило об установлении полного контроля над всей страной, продлились недолго. В минувшую пятницу сразу несколько источников, близких к сформированному в Афганистане в конце августа Национальному фронту сопротивления (НФС), сообщили: в северо-восточной провинции Баглан идут ожесточенные бои талибов с отрядами фронта. Социальные сети распространили видео того, как колонны боевиков движутся в долину Андараб.

Ареной противостояния в провинции Баглан стали уезды Пули-Хисар и Дих-Салах, где, по данным ряда источников, талибы потеряли убитыми более 60 человек и отступили. В НФС также сообщили о гибели двух своих полевых командиров - Якуба Али Хана Андараби и Имама Нурзада Андараби.

Факт столкновений с силами сопротивления впервые официально признали и талибы, изложив свою версию событий.

Как заявил глава пресс-центра МВД Афганистана Кари Сайед Хости, "по крайней мере, три ключевых командира панджшерских ополченцев были убиты в районе Андараб провинции Баглан". О собственных потерях талибы не сообщают.

Северо-восточная провинция Баглан граничит на юго-востоке с провинцией Панджшер, которая оставалась последним оплотом вооруженного сопротивления талибам после падения режима президента Ашрафа Гани, происшедшего 16 августа. Напомним, что в Панджшерской долине укрылся возглавивший Национальный фронт сопротивления Ахмад Масуд - сын легендарного командира моджахедов Ахмада Шаха Масуда по прозвищу Панджшерский Лев. Сюда же, в Панджшер, бежал и бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, не признавший власть талибов и объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

После ожесточенных боев с силами фронта, продолжавшихся около двух недель, 6 сентября талибы официально объявили о переходе долины под их полный контроль.

Как заявил тогда представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид, война на территории Афганистана окончена. В ответ Ахмад Масуд объявил, что противостояние с талибами продолжится, призвав афганцев к общенациональному восстанию.

Как уточнил позднее представитель НФС Али Майсам Назари, сопротивление перейдет к тактике партизанской войны.

По версии НФС, в ходе сентябрьских боев талибам при поддержке пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, в то время как 23 других ущелья остались под контролем фронта. При этом в НФС заявили о том, что одновременно с Панджшером вооруженное сопротивление продолжится в провинции Баглан.

Сегодняшнее местонахождение Ахмада Масуда остается неизвестным. В то время как ряд источников еще в сентябре сообщил о его отъезде в другую страну, чаще всего упоминая Таджикистан, другие источники настаивают: лидер фронта остался в стране, перемещаясь из одного региона в другой, и готовит НФС к новым боям с талибами.

Обращает на себя внимание, что, по данным НФС, с начала октября активные столкновения возобновились и в Панджшерской долине, где только 4 октября потери объединенных сил талибов и пакистанских наемников составили восемь человек. А уже 5 октября экс-губернатор Панджшера Кабир Васик сообщил в Twitter, что фронт провел операцию, которая застала силы "Талибана" врасплох, не сообщив о потерях. Сами талибы столкновения начала октября не подтверждали.

По данным фронта, в настоящее время ополчение контролирует порядка 60% провинции Панджшер, а также город Андараб в провинции Баглан.

Напомним, что долина реки Панджшер, начинающаяся в нескольких десятках километров от Кабула, входит в горную систему Гиндукуш. Ее стратегическое значение определяется тем, что здесь находятся наиболее удобные перевалы, ведущие из южных провинций в северные. Система притоков реки Панджшер, текущих сквозь ущелья, делает Панджшерскую долину труднодоступной и идеальной, чтобы выдерживать продолжительную осаду и вести партизанскую войну.

Еще одним фактором, обусловившим превращение провинций Панджшер и Баглан в очаг сопротивления талибам, стал этнический состав их жителей. 99% населения Панджшера - таджики. В провинции Баглан 80% населения также составляют таджики и другие этнические меньшинства (хазарейцы, узбеки). Пуштунов - крупнейший афганский этнос, на который опирается движение "Талибан",- в этой местности не более 20%.

В этой ситуации росту оппозиционных настроений способствует то, что идея создания в Афганистане "инклюзивного правительства", представляющего не только пуштунское большинство, так и осталась нереализованной. Звучавшие в стране и из-за рубежа призывы включить в него представителей других народов Афганистана талибами услышаны не были.

Сергей Строкань
17.10.21

Источник - kommersant.ru
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