 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Количество афганских беженцев в Таджикистане уже превышает уже 15 тысяч человек
09:08 18.10.2021

Ятимов: Количество афганских беженцев в Таджикистане превышает уже 15 тысяч человек

Ежедневно таджикско-афганскую границу пытаются пересечь 500-600 граждан Афганистана, заявил глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Глава ГКНБ Таджикистана назвал ситуацию на таджикско-афганской госгранице "достаточно сложной". "Особенно за последние два месяца мы чувствуем натиск лиц, которые хотят перебраться из Афганистана в Таджикистан. Количество беженцев превышает уже 15 тысяч человек", отметил Ятимов.

По словам председателя ГКНБ, Таджикистан занимает положение, "когда в режиме 24 часов в сутки нужно быть наготове и работать день и ночь". "Ситуация в Афганистане имеет реальную угрозу не только для безопасности Таджикистана и других стран Центральной Азии. Я думаю, что это угроза для всего постсоветского пространства, особенно регионов с мусульманским населением", - сказал он, отметив усиление угроз из юга, в том числе контрабанды наркотиков и оружия, а также "стремление использовать ислам "как основу для дестабилизации положения в регионе".

Тем временем, в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают, что в стран Центральной Азии может хлынуть массовый отток беженцев. "Вытеснение этнических меньшинств с занимаемых ими территорий на фоне возрастающего уровня террористической угрозы может спровоцировать массовый отток беженцев в сопредельные с Афганистаном страны Центральной Азии, в том числе государства-члены ОДКБ", заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров на брифинге для журналистов.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ заявил, что террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Афганистан.

"Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии", отметил Путин. В этой связи, по его словам, "важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам, а для этого координировать работу силовых структур, при необходимости проводить совместные спецоперации",

Путин назвал одной из задач спецслужб стран СНГ нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана.

15 августа боевики движения вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война в Афганистане окончена. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД Афганистана во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

Тогда же власти Таджикистана официально объявили, что не смогут массово принимать беженцев из Афганистана. Об этом сказал глава МВД Рамазон Рахимзода. При этом еще в июле в Хатлонской области объявили о строительстве временного лагеря для афганских беженцев в районе Джайхун. Таджикистан, по словам главы МВД страны, не отказываются принимать беженцев совсем – и даже выделили более 70 га земли для создания лагерей в различных регионах страны. Но обустроить эти лагеря самостоятельно страна не может. В бюджете Таджикистана на это нет денег, поэтому властям нужна поддержка мирового сообщества и ООН.

Источник - rus.ozodi.org
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