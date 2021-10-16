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|Акимат Семипалатинска заставил учителей... подметать улицы
09:13 18.10.2021
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сделал заявление об инциденте в г.Семей, где учителей отправили подметать улицы
Привлечение к несвойственным функциям запрещено законом, который был принят в декабре 2019-го года. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы понять – учителя должны заниматься только прямыми функциональными обязанностями
МОН РК, 17 октября
Учителей в городе Семее отвлекли от учебного процесса и отправили подметать улицы. Судя по всему, такое поручение было дано заместителем акима города. По крайней мере, письмо с таким содержанием было направлено в школы.
Привлечение к несвойственным функциям запрещено законом, который был принят в декабре 2019-го года. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы понять – учителя должны заниматься только прямыми функциональными обязанностями.
За подобные нарушения уже наказано порядка двух сотен руководителей, начиная от привлечения к дисциплинарной и административной ответственности и заканчивая увольнением.
В связи с инцидентом в городе Семее Департаментом по обеспечению качества в сфере образования начато административное дело, проводится проверка. В случае подтверждения причастности заместителя акима города данное должностное лицо и иные лица будут привлечены к административной ответственности. Мы также обратимся в Агентство по делам государственной службы для принятия необходимых мер.
Также к ответственности должна быть привлечена и руководитель отдела образования города.