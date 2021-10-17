Пентагон получил гиперзвуковой "нокаут" от Китая

10:19 18.10.2021

У глобальной противоракетной обороны США еще одна дыра



Китай преподнес еще один неприятный технологический сюрприз Соединенным Штатам Америки. Он впервые испытал гиперзвуковой планирующий аппарат. До сих пор такими технологиями обладали только США и Россия. Теперь, получается, Китай догнал лидеров. И это очень болезненный удар. Он может сделать бесполезной американскую противоракетную оборону, на которую потрачены сотни миллиардов долларов.



Об успехе китайской ракетной программы написала британская Financial Times со ссылкой на источники в правительстве США и ряде азиатских стран. По данным газеты, запущенный в августе китайский планирующий гиперзвуковой летательный аппарат способен нести ядерное оружие. И хотя тестовый полет был не сосем удачным, он поразил американских военных.



"Мы понятия не имеем, как они сделали это", - цитирует газета растерянного представителя разведсообщества США. По данным издания, теоретически подобный аппарат может доставить ядерный заряд на территорию США через южный полюс. Это делает бесполезной американо-канадскую систему ПРО, построенную для перехвата межконтинентальных ракет, летящих через северный полос.



Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби признал, что ракетно-космические успехи Китая являются проблемой для США. В свою очередь, представители Пекина заявили, что их страна озабочена только обороной и не имеет военных планов в отношении США.



В то же время, как отмечает Financial Times, запуск гиперзвукового планирующего аппарата Пекин засекретил.



Если действительно, американская разведка проспала важный испытательный, то это серьезное упущение. Китай своих космических амбиций не скрывает. Он на втором месте после США по количеству спутников (у США их более 1300, у Китая - свыше 350, у России - 150). В этом году Китай осуществил успешную лунную миссию с доставкой инопланетного грунта на Землю. Заработала китайская орбитальная станция. На днях туда отправилась на полгода первая длительная экспедиция. Почему же не повторить китайцам полеты американских шаттлов или советского "Бурана"?



Кстати, у России даже в планах не значится повторение опытов с аналогами "Бурана", который стартовал на ракете, а потом мог вернуться и приземлиться уже "по-самолетному". А вот США эту линейку космической техники не бросили. Пентагон уже несколько лет проводит секретные эксперименты с военным мини-шаттлом X-37. Этот аппарат совершил уже несколько полетов в космос. Провел на орбите в общей сложности несколько лет. Какие эксперименты при этом ставят американские военные - большой секрет.



И вот, по версии британской газеты, Китай запустил свой аналог американского Х-37.



Если верить прогнозам, китайский аппарат действительно может еще больше обесценить глобальную ПРО США. Первую "мину" под нее подложила Россия, создав гиперзвуковые планирующие боевые блоки "Авангард", а также объявив о создании новой тяжелой ракеты "Сармат", способной донести ядерные заряды на другое полушарие Земли через южный полюс. То есть минуя основные силы ПРО США.



Что касается "Авангарда", то в этой маневрирующей боеголовке Россия первой из всех стран реализовала технологию управляемого гиперзвукового полета в атмосфере. А это куда более сложная задача, чем гиперзвуковой полет в безвоздушном пространстве. США эту технологию до сих пор не освоили, а у нас "Авангарды" (пусть их и не много) уже стоят на боевом дежурстве.



Итак, "дыры" в американском зонтике ПРО увеличиваются. А это значит, что все планы США нанести превентивный ядерный удар по России или Китаю, а после спрятаться от ответного удара под щитом своей глобальной ПРО - становятся совсем уж утопичными. Спрятаться от возмездия не получится.



Сергей Вальченко

17.10.21