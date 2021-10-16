 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Союзнички. США "продуктивно" договорились о размещении в Узбе своих военных баз
14:10 18.10.2021

В США утверждают, что провели с Узбекистаном переговоры о размещении своей базы

Помощник министра обороны США Кристофер Майер провел в Узбекистане переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ, сообщает сегодня, 18 октября, ИА "Sputnik Узбекистан".

Об этом написал посол США в республике Дэниел Розенблюм на своей странице в Twitter.

"Очень рад принять участие в продуктивных переговорах по двустороннему сотрудничеству и обсудить вопросы безопасности границ в последние несколько дней с правительством Узбекистана во время визита межведомственной делегации во главе с помощником министра обороны Кристофером Майером", - поделился Розенблюм.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в американском Конгрессе сообщило, что представители Пентагона в этом месяце обсудят с руководством Узбекистана возможность размещения в республике контртеррористических сил США. Однако глава узбекского МИДа Абдулазиз Камилов напомнил, что вопрос возможного размещения американских вооруженных сил в Узбекистане обсуждению не подлежит.

В Минобороны Узбекистана также заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона. В ведомстве ранее утверждали, что законодательство страны не допускает размещения на своей территории иностранных военных объектов.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии. По словам министра, этого не хотят и сами союзники России в Центральной азии.

"Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы", - сказал по этому поводу Лавров.
Об этом во время встречи с американским лидером Джо Байденом говорил и президент России Владимир Путин.

Источник - eadaily.com
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